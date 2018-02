Stare de alertă la Iaşi! O femeie a murit de gripă aviară, luni seara, în spital! Cinci paciente, în stare gravă! 06.02.2018

06.02.2018 Stare de alertă la Iaşi! O femeie a murit de gripă aviară, luni seara, în spital! Cinci paciente, în stare gravă! Veste tristă de la Iaşi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internată şa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie mădulară. Fusese diagnosticată, însă, şi cu virusul gripal



Stare de alertă la Iaşi! O femeie a murit de gripă aviară, luni seara, în spital! Cinci paciente, în stare gravă!

Veste tristă de la Iaşi, unde o femeie a murit luni seara! Ea era internată şa terapie intensive la Institutul Regional de Oncologie, pentru aplazie mădulară. Fusese diagnosticată, însă, şi cu virusul gripal AH1N1.

Stare de alertă la Iaşi! O femeie a murit de gripă aviară, luni seara, în spital! Cinci paciente, în stare gravă!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un membru fondator al Hamas este în stare gravă după ce s-a împuşcat în cap în timp ce îşi verifica arma, reprezentanţii grupării militante palestiniene spunând că este vorba despre un accident, conform

Cursul a făcut marţi un salt record, de 0,48%, faţă de nivelul de luni, până la 4,6571 lei/euro, apropiindu-se de maximul istoric înregistrat la finele anului trecut l Iar Robor a fost tot în

♦ Profitabilitatea companiilor de stat ar putea urca în 2018, ceea ce implicit ar putea însemna dividende generoase, dar nivelul randamentelor din 2017 este posibil să nu fie atins în anul curent ♦ Consumul va încetini în 2018 la un ritm de

Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marţi seară (ora locală) în Marea Caraibelor, în largul coastelor Hondurasului, a anunţat institutul american de geofizică

Afacerea lui Mazăre din Madagascar, lovită de ciclonul

Un puternic incendiu a izbucnit, marţi seară, la două hale de producţie a alimentelor în Topoloveni, judeţul Argeş, flăcările manifestându-se pe aproximativ 6.000 de metri pătraţi. Mai multe echipaje de pompieri acţionează în zonă,

Specialişti şi celebrităţi au sugerat că Oprah Winfrey ar putea candida la preşedinţie împotriva lui Donald Trump în 2020. Acesta din urmă nu a luat în serios vestea şi declară că, dacă ar face-o, tot el ar câştiga, relatează The

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs în Marea Caraibelor, în largul coastelor statului Honduras. Seismul a avut loc la o adâncime de 10 kilometri, declanșând o alertă de tsunami pentru mai multe zone, notează AFP. Cutremurul cu magnitudinea

Cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața în sudul statului California, în urma unor alunecări de teren devastatoare. Oficialii locali au descris scena ca una de pe fronturile Primului Război Mondial, iar autoritățile au avertizat că bilanțul ar

În cadrul discuţiilor cu privire la restructurarea Executivului s-a vehiculat şi unirea Educaţiei şi a Cercetării într-un singur minister. Specialiştii spun că această măsură ar putea fi benefică în condiţiile în care cele două domenii

Un om de afaceri controversat din Alba Iulia a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru folosirea de documente false în obţinerea de fonduri europene. Gelu Iancu mai trebuie, potrivit deciziei Tribunalului, să returneze suma de aproape 2,7

Preţul gazelor naturale pentru populaţie creşte începând de miercuri, companiile de utilităţi estimând o creştere medie de 5,6% a preţului final, procentul fiind diferit de la un furnizor la

Tenismenul sârb Novak Djokovici, locul 14 ATP, l-a învins, marţi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe austriacul Dominic Thiem, locul 5 ATP, într-un meci din cadrul turneului demonstrativ Kooyong

Opel România înregistrează încă un an de creştere, 2017 fiind al patrulea an consecutiv. La înmatriculările de autovehicule noi, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, pentru valorile disponibile pentru anul 2017 aferente pieţei

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decide miercuri dacă judecă mai repede cererea de arestare în lipsă a lui Radu Mazăre, fugit în Madagascar, în timpul controlului

Emil Boc este audiat de procurorii DIICOT în cazul medicului Mihai Lucan. Acesta din urmă a depus prin intermediul avocaţilor, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, o plângere penală pe numele deputatului USR Emanuel

Pompierii se luptă de peste 15 ore pentru a stinge incendiul ce a izbucnit marţi seara la două hale de producţie a alimentelor de la fabrica milionarului Mohammad Murad din Topoloveni, judeţul Argeş. Un pompier a fost rănit, starea acestuia fiind

Perechea formată din tenismanul român Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat în semifinalele probei de dublu a turneului ATP de la

Încă de când au apărut pe piaţă, dronele au fost privite mereu cu ceva retincenţă. Unele voci spuneau că acestea sunt doar un moftă, că sunt nefoplositoare, în timp ce alţi împătimiţi susţineau cu sus şi tare importanţa acestora.