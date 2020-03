Star Assembly, al treilea cel mai mare jucător din piaţa auto locală, opreşte producţia de transmisii de la Sebeş. Dacia, Ford şi Star Assembly, primii trei exportatori din economie în 2019, au decis pe rând să oprească producţia la fabricile 23.03.2020

23.03.2020 Star Assembly, al treilea cel mai mare jucător din piaţa auto locală, opreşte producţia de transmisii de la Sebeş. Dacia, Ford şi Star Assembly, primii trei exportatori din economie în 2019, au decis pe rând să oprească producţia la fabricile Star Assembly, divizia locală a concernului Daimler, care deţine Mercedes-Benz, a oprit săptămâna trecută producţia de cutii de viteze la uzina din Sebeş. Măsura a fost adoptată în condiţiile în care Daimler a oprit şi producţia de



Star Assembly, al treilea cel mai mare jucător din piaţa auto locală, opreşte producţia de transmisii de la Sebeş. Dacia, Ford şi Star Assembly, primii trei exportatori din economie în 2019, au decis pe rând să oprească producţia la fabricile

Star Assembly, divizia locală a concernului Daimler, care deţine Mercedes-Benz, a oprit săptămâna trecută producţia de cutii de viteze la uzina din Sebeş. Măsura a fost adoptată în condiţiile în care Daimler a oprit şi producţia de maşini, astfel încât cutiile de viteze oricum nu ar mai fi avut către cine să fie livrate.

Star Assembly, al treilea cel mai mare jucător din piaţa auto locală, opreşte producţia de transmisii de la Sebeş. Dacia, Ford şi Star Assembly, primii trei exportatori din economie în 2019, au decis pe rând să oprească producţia la fabricile din Mioveni, Craiova şi Sebeş

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Numărul mediu de angajaţi raportat de companie a urcat cu peste 240 de persoane anul trecut, conform datelor de la

Elcomex IEA, compania cu capital integral românesc care asigură servicii de mentenanţă pentru centrala nucleară de la Cernavodă, a primit aprobarea creditorilor pentru aplicarea planului de reorganizare realizat de PwC pe o perioadă de 3 ani,

Simona Halep (27 de ani) se menține pe locul 2 în clasamentul publicat astăzi de WTA. Jucătoarea noastră e extrem de aproape de liderul Naomi Osaka, diferența dintre cele două fiind acum de doar 185 de puncte. Inclusiv poziția secundă a

La 22 de kilometri de Cernăuți este amplasat Voloca, satul-simbol al românilor din Bucovina ucraineană. E cel mai bogat dintr-o zonă sărăcăcioasă a țării vecine: vile impunătoare făcute din afaceri cu rochii de mireasă și cimitir deja

Călin Popescu Tăriceanu ar putea afla luni dacă rămâne achitat sau va fi condamnat pentru mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului. Un complet al Curții de Casație este așteptat să se pronunțe în procesul privind retrocedarea

Este alertă pe piața îmbuteliatorilor de apă! În luna iunie 2018, un raport al corpului de control al Ministerului Economiei arăta că Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM) a livrat peste 13,7 milioane de litri de apă infestata cu E.coli

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Fostul premier Petre Roman susține că este un gest istoric trimiterea în judecată a Dosarului Revoluției, dar i se pare inacceptabil ca Augustin Lazăr să facă acest anunț. Citește mai

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la acest moment au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în anul 2019, un număr de 397.061 cereri, pentru o suprafaţă de

PNL urmează să depună luni o nouă moţiune simplă împotriva ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici. Liberalii critică declaraţiile ministrului, care, printre altele, preciza săptămâna trecută că ţările europene din care pleacă multă

Aţi ascultat vreodată un concert de harpă ? Vă place muzica inspirată de ritmurile pline de ”foc” ale Spaniei şi ale Americii

În urma unei razii organizate sâmbătă seară, poliţiştii din Dâmboviţa au constatat 7 infracţiuni şi au aplicat 454 de sancţiuni contravenţionale a căror valoare se ridică la 145.355 de

Cu 12 zile rămase până la crucialul duel Franţa – România din semifinalele Fed Cup, căpitanul-nejucător al gazdelor, Julien Benneteau, a făcut anunţul privind lotul pe care se baza pe zgura de la

Dariana Palcău a fost înmormântată duminică, 7 aprilie, la Satu Mare, după ce a fost ucisă cu o săptămână înainte la Bruxelles. În timp ce peste 100 de oameni au condus-o pe ultimul drum în România, zeci de persoane au comemorat-o şi în

DIICOT a transmis cantitatea de droguri găsită pe litoralul Mării Negre, în operaţiunea de căutare a coletelor pierdute de

Acţiunile pentru siguranţa comunităţii din ultima săptămână au avut ca rezultat prinderea în flagrant a 8 persoane, precum şi dispunerea a 15 măsuri preventive. În trafic, pentru neregulile rutiere, 34 de conducători auto au rămas fără

Horoscop Berbec. Te încearcă mania persecuţiei, ai impresia că toată lumea s-a aliat împotriva ta şi nimic nu-ţi iese. Ceva lipseşte, e un gol în sufletul tău care, momentan, nu poate fi înlocuit

Pe litoralul Mării Negre continuă operaţiunea de căutare a coletelor aduse de valuri, până acum fiind găsite 152 de kilograme de droguri, a anunţat luni DIICOT. "Pe litoralul Mării Negre, se

Piaţa muncii trece prin schimbări radicale ca urmare a modelelor noi de business ale „gig economy“, iar viitorii angajaţi vor avea forme de angajare mult mai flexibile ca în prezent, în care posibiliatatea de a munci de acasă devine normă, iar

Acţiunile Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, se tranzacţionează luni la maximul din 2014 încoace, investitorii find impulsionaţi de solicitarea Fondul Proprietatea, acţionar cu 7,5% din capitalul social