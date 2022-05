Stade de Fraierence 05.05.2022

Frenezia cu care se construiesc stadioane trebuie investigată. Dacă e voie, sigur. CNI pare a fi descoperit peştera lui Ali Baba şi nouă nu ne zice nimic. Curge cu zeci de milioane cât ai pocni din degete, e mai ceva decât rapiditatea cu care



Frenezia cu care se construiesc stadioane trebuie investigată. Dacă e voie, sigur. CNI pare a fi descoperit peştera lui Ali Baba şi nouă nu ne zice nimic. Curge cu zeci de milioane cât ai pocni din degete, e mai ceva decât rapiditatea cu care Biden dislocă miliardele pentru Ucraina. Numai că acolo e vorba despre un război. La noi pacea e mai lucrativă ca oricând pentru cei care lucrează cu fier şi betoane. ...

Calificările de la Wimbledon au adus rezultate dezamăgitoare pentru jucătorele din România. Doar Monica Niculescu speră la accederea pe tabloul principal. Monica Niculescu, 193 WTA, a trecut astăzi și de al doilea tur al calificărilor,

Horoscop Berbec În această săptămână vei găsi lucruri noi de care să te bucuri. Închiriază o bicicletă și mergi la plajă, ori la o lecție de călărie. Sau

Încasările din impozitul pe salarii şi venit au totalizat 12,05 miliarde lei în perioada ianuarie-mai 2021, consemnând o creştere de 25,9% (an/an), a informat vineri Ministerul Finanţelor, precizând că deficitul bugetar a scăzut până la 2,29%

Europeanul de fotbal e în plină desfășurare, la fel și cel mai spectaculos joc al verii, Winner FUN. Știi deja refrenul acestui anotimp: joci GRATIS, câștigi bani CASH. Ai un motiv în plus să condimentezi meciurile echipelor preferate de

WellCode, companie specializată în cursuri de programare IT şi servicii de mentorat, care pregăteşte olimpicii la informatică ai României organizează o sesiune gratuită de verificare a cunoştinţelor înainte de examen, pentru absolvenţii de

Ochii a milioane de oameni de astazi sunt expusi efectelor nocive ale ecranele computerelor si diverselor dispozitive timp de cateva ore pe zi - un astfel de mod de functionare este dictat de viata moderna.

Patru femei au murit în urma surppării unui imobil rezidenţial vechi, în cartierul al-Attarine, situat în centrul oraşului Alexandria, în nordul Egiptului, anunţă sâmbătă un reprezentant al forţelor de securitate egiptene, relatează

Anul acesta pe litoral pe lângă turiști au ajuns și buburuzele. Se pare că insectele au luat cu asalt atât litoralul românesc, cât și cel bulgăresc. Turiștii și constănțenii se plâng de micile insecte care […] The post Litoralul

Fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, afirmă că, în condiţiile în care elevii au înregistrat pierderi importante în ceea ce priveşte educaţia şcolară în pandemie, nu ar ezita să scurteze vacanţa de vară la o lună, pentru

Hello, festival lovers! Summer Well se întâmplă și în acest an. Conceptul acestei ediții de festival este The Limited Edition, dar abordarea festivalului va fi să ofere experiențe

Banca centrală chineză este cu un pas înaintea Fed, banca centrală americană, în ceea ce priveşte restrângerea stimulentelor de urgenţă lansate în

Apariţiile ursului la Tuşnad sau Braşov sunt de domeniul banalului. În ultima vreme, animalul a început să apară tot mai des şi la Sfântu Gheorghe şi a atacat un

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei şi preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi au participat duminică la un summit tripartit la Bagdad, în cadrul unei rare vizite în Irak - prima a unui şef de stat egiptean în ultimii 30 de ani, relatează

Evergent Investments (simbol bursier EVER), cea mai mare societate de investiţii financiare din România, cu o capitalizare de 1,35 mld. dolari, a anunţat că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a autorizat societatea ca Fond de Investiţii

Un număr de 245 de persoane amprentate, 141 de autoturisme controlate, 58 de sancţiuni contravenţionale aplicate şi sume de bani neînregistrate, de aproximativ 600 de lei, confiscate de

Un tânăr de 17 ani a fost găsit mort duminică în urma unei acțiuni de căutare desfășurată de pompieri pe un lac din județul Sălaj. Potrivit ISU Sălaj, echipaje de pompieri din cadrul Gărzii

În prezent, pe plan local funcţionează 3.000 MW de proiecte eoliene şi 1.350 MW de proiecte

Fraudă de proporții pe piața criptomonedelor. 2 frați din Africa de Sud au retras bitcoini în valoare de 3,6 miliarde de dolari de pe platforma lor de investiții și nu mai sunt de găsit. Ținând cont de creșterea spectaculoasă din ultimul an,

OMV Petrom va investi aproximativ 70 de milioane de euro în înlocuirea a patru camere de cocsare din cadrul rafinăriei Petrobrazi care, la temperaturi foarte înalte, asigură etapa de transformare a componentelor grele în produse

Dinamo trece prin cea mai grea perioadă a sa, după ce în vara anului 2020 clubul din Ştefan cel Mare a ajuns să fie preluat de spaniolul Pablo