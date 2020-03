Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi va avea un laborator mobil pentru COVID-19. Câte teste se vor face zilnic 29.03.2020

În plină pandemie, Consiliul Judeţean Călăraşi cumpără echipamente pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă. Patru milioane de lei au fost aprobaţi de către consilierii locali pentru achiziţionarea de aparatură medicală de strictă necesitate în această perioadă de criză.

