Spitalul care a investit în reducerea facturilor la energie electrică încă din primăvară 17.09.2022

17.09.2022 Spitalul care a investit în reducerea facturilor la energie electrică încă din primăvară Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare face o serie de investiții pentru reducerea consumului de energie electrică, iar dispozitivele ar trebui să scadă considerabil



Spitalul care a investit în reducerea facturilor la energie electrică încă din primăvară

Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare face o serie de investiții pentru reducerea consumului de energie electrică, iar dispozitivele ar trebui să scadă considerabil facturile.

Spitalul care a investit în reducerea facturilor la energie electrică încă din primăvară

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Mihai Bendeac este una dintre vedetele Antenei 1. De mulți ani, actorul a semnat un contract cu postul de televiziune, iar în prezent are rolul de jurat în emisiunea „iUmor”, care se difuzează sâmbăta seara. […] The post Am aflat ce

Prima soluţie după respingerea guvernului prezentat de USR este "resuscitarea coaliţiei de guvernare" şi, dacă acest lucru nu se poate, "din motive subiective", trebuie găsită o altă soluţie pentru o

Fiind întrebat de curând care a fost primul meu salariu şi cât însemna raportat la salariul mediu, mi-am dat seama că, deşi experienţa profesională iniţială îmi este încă foarte aproape afectiv, la scară istorică şi din perspectiva

Programul Rabla pentru electrocasnice a fost modificat prin ordin al Ministrului Mediului, proiectul prevăzând introducerea unor două noi tipuri de

Aleksei Navalnîi, liderul opoziţiei ruse, aflat în detenţie, a fost distins miercuri cu Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire, anunţă Parlamentul Uniunii Europene, informează

Se împlinesc 3 ani de când Ilie Balaci a țâșnit spre infinit iar poveștile despre el încep precum basmele noastre cu a fost odată ca niciodată... Mi-e foarte greu să vorbesc despre Ilie Balaci la trecut, de fapt, toate întâlnirile,

FCSB a cerut amânarea meciului cu Farul, programat inițial pentru data de 24 octombrie, la ora 20:30. La antrenamentul de astăzi, vicecampioana a avut la dispoziție doar 10 fotbaliști. Cu un lot decimat de accidentări și de infectarea unor

Deși nu se știe cine a luat premiul cel mare la Asia Express în acest sezon, iată că tânărul Cuza se bucură deja de succes pe plan profesional. Artistul a semnat recent un contract cu […] The post Cuza are succes după Asia Express. Ce

Fostul preşedinte al PNL Ludovic Orban a declarat joi seară, la B1 TV, că nominalizarea lui Nicolae Ciucă la funcția de premier al României este „picătura care a umplut paharul”. „Eu categoric nu voi vota pentru Guvernul Ciucă,

Cel mai mare spital din regiunea sud-est, Spitalul Judeţean Galaţi, va avea două acceleratoare de particule pentru tratarea cancerului. Primul funcţionează de aproximativ doi ani, iar în prezent se lucrează la amenajarea celui de-al doilea buncăr

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. O blondă într-un magazin… – […] The post BANCUL ZILEI |

În unele spitale, s-au găsit locuri disponibile pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2, însă oxigenul este insuficient. La Spitalul "Sfântul Gheorghe" din Botoşani, lângă paturile bolnavilor stau tuburi uriaşe, folosite şi în sudură. Sunt

128.014 persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, dintre care 86.365 au primit prima doză. Sunt două recorduri atinse astăzi, 22 octombrie – pentru dozele administrate și pentru numărul de persoane care primesc prima doză.

Mirel Rădoi a declarat că vrea să plece de la echipa naţională a României, începând cu finalul campaniei de calificare la Campionatul Mondial din 2022. Acesta a făcut anunţul după meciul cu Armenia de la Bucureşti, scor

Un nou punct de oprire feroviar - PO Otopeni Nord se deschide începând de luni, 25 octombrie, în oraşul Otopeni, în apropiere de DN1, informează CFR SA. În noul punct de oprire vor staţiona pentru

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seară, la Digi24, că nu poate fi înțeleasă decizia CNSU privind noile restricții care vor intra în vigoare din 25 octombrie, aprobată în ședința de Guvern, prin care în biserică, spre

Începând de luni, 25 octombrie, certificatul verde va fi obligatoriu aproape peste tot. Singurele locuri în care românii vor mai putea merge, fără să prezinte documentul, sunt farmaciile, magazinele alimentare şi bisericile, potrivit noile

Numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu 6,9% în primele nouă luni ale acestui an, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2020, fiind înregistrate 4.307 de insolvenţe, conform

Dinamo joacă acasă cu Rapid, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Prima TV și Look Sport+. Dacă Rapid a avut un start de campionat mai bun și a ajuns pe locul 6 după primele 12 etape, în schimb

Rata de incidență din București a ajuns, sâmbătă, 23 octombrie, de 16,53 de cazuri la mia de locuitori, în scădere minimă față ziua precedentă, când a fost 16,54, anunță Direcția de Sănătate Publică. Este prima dată din data de 2