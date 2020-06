Spitalele rămân fără paturi disponibile pentru bolnavii COVID-19 19.06.2020

În timp ce evoluţia pandemiei rămâne îngrijorătoare în ţara noastră, cu peste 300 de noi cazuri, spitalele de boli infecţioase din prima linie aproape că nu mai au paturi disponibile pentru noii infectaţi

Stiri Adevarul

Cătălin Botezatu are puterea de a ”tăia în carne” vie atunci când vine vorba despre vestimentațiile alese de vedetele autohtone. Indiferent ce nume poartă acestea sau cât de bine prestează din punct de vedere artistic, vedetele care intră

Premierul Viorica Dăncilă face un apel la calmarea situaţiei din Valea Uzului, cerând tuturor actorilor implicaţi să fie responsabili când întreprind acţiuni sau fac declaraţii

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, anunţă că social-democraţii vor susţine pactul politic propus de preşedinte doar în cazul în care "va fi construit în avantajul

Actorul Nicolas Cage a primit Trofeul Transilvania pentru Contribuţia Adusă Cinematografiei Mondiale, la Cluj-Napoca. Americanul a participat la festivalul TIFF, și a primit trofeul înainte de proiecția filmului său Face Off, considerată una din

Cod NEGRU de caniculă! Meteorologii europeni avertizează că vor urma 10 zile de caniculă în Europa, iar România face parte dintre țările care vor avea de înfruntat valul de căldură. Vor urma temperaturi de 35 de grade la umbră, iar mercurul

Duminică, 2 iunie, vremea rămâne instabilă, însă temperaturile rămân în continuare crescute. Vor fi înnorări temporar accentuate, averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie și condiții de

Angajaţii Metrorex se află pe linia magistralei 3, între staţiile Lujerului şi Gorjului, pentru a remedia o avarie produsă la un izolator al şinei trenului. La faţa locului au fost şi echipaje ISU deoarece s-ar fi produs un scurtcircuit, însă

Australianca Ashleigh Barty, locul 8 WTA şi favorită nr. 8, a cucerit, ieri, titlul turneului de Mare Șelm de la

Accident grav în Prahova, pe DJ 100L, în localitatea Podenii Vechi. Două autoturisme s-au ciocnit violent pe fondul neacordării priorității de trecere în intersecție. Accidentul s-a produs la intersecția Podenii Vechi cu sat Mehedinta.

Duminică, în jurul orei 10:00 s-a produs un accident de muncă în cadrul companiei Wise - o binecunoscută firmă de producţie de pavaje şi ţigle dintr-o localitate componentă a municipiului Râmnicu Vâlcea, Căzăneşti, cu lanţuri de

22 de avertizări de ploi, grindină, vânt şi 16 coduri hidrologice de inundaţii au fost emise în primele 9 zile ale lunii iunie, unele fiind cod roşu, ceea ce înseamnă pericol iminent. Climatologii atrag atenţia că vremea va fi la extreme şi

Ministrul ungar de finanţe Mihaly Varga a făcut o remarcă inteligenţă/ciudată/cinică referitoare la relaţia dintre cursul de schimb euro/forint şi petrecerea de către unguri a concediilor în străinătate. Ideea este că aceştia nu trebuie

Tragedie în lumea fotbalului. Raul Pinte, un fotbalist originar din Satu Mare a și-a pierdut viața în urma unui tragic accident, produs în

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii, valabile până luni la miezul nopţii, în 14 bazine hidrografice şi

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Vitol Bitumen Investments BV din Olanda preia compania olandeză Valt şi firma Sargeant Marine Bitumen SRL, care are activităţi de comercializare a bitumului în

Echipa națională a României e obligată să câștige în Malta, în al patrulea meci din preliminariile Euro 2020. Selecționerul Cosmin Contra va schimba radical echipa de start față de partida cu Norvegia.

Un brăilean a filmat momentul în care şoferul unei ambulanţe şi tatăl unui tânăr de 20 de ani sunt forţaţi să îl transporte pe braţe pentru că strada pe care acesta locuia este impracticabilă din cauza lucrărilor de asfaltare şi a

Fiica cea mare a lui Liviu Vârciu și-a aniversat recent ziua de naștere, iar cu această ocazie, a postat un mesaj neașteptat pe contul de socializare, dedicat special tatălui ei. „Since I was little I wanted a united family to grow up with, but

CFR Cluj s-a reunit deja pentru noul sezon, iar marți, 11 iunie, va pleca într-un cantonament în Austria, în localitatea Windischgarsten, până pe data de 30 iunie. Campioana României va disputa cinci meciuri

În urma declinului de 3,9%, cel mai puternic din iunie 2002, economia ca întreg s-a contractat pentru a doua lună