Spitalele buzoiene, aprovizionate cu dezinfectant şi combinezoane din Coreea de Sud 28.03.2020

În judeţul Buzău au ajuns de la Inspectoratul General de Situaţii de Urgenţă 1.380 de combinezoane de protecţie şi 45 de litri de dezinfectant de suprafeţe şi instrumentar medical, care au fost distribuite către unităţile sanitare din judeţ.

