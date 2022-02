Spectacol total în La Liga » Atletico Madrid, victorie în minutul 89 într-un meci cu 7 goluri 13.02.2022

Atletico Madrid a câștigat acasă cu Getafe, scor 4-3, într-un meci din etapa cu numărul 24 din La Liga, marcând golul victoriei în minutul 89. Trupa lui Simeone a obținut o victorie importantă care o apropie la 15 puncte de primul loc ocupat de rivala Real Madrid, după ce „galacticii” s-au împiedicat de Villarreal, scor 0-0. Atletico Madrid, victorie în minutul 89 cu Getafe Atletico a început în ofensivă meciul și până în minutul 30 avea deja 2-0. ...

