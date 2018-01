Spargeri în serie în Pipera, la casele unor persoane cunoscute. Vila lui Gică Hagi, printre proprietăţile prădate de hoţi 06.01.2018

Vila lui Gică Hagi şi reşedinţa ambasadorului Pakistanului au fost prădate, informează Ciprian Romanescu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Ilfov.

Echipa Festivalului Jazz in The Park a anunţat joi, 7 decembrie, primii artişti confirmaţi la ediţia de anul viitor. În plus, festivalul se va extinde de la o săptămână la 11

Aproximativ 45.000 de persoane au manifestat joi în cartierul european al Bruxelles-ului în favoarea independenţei Cataloniei, a anunţat poliţia din capitala Belgiei pe contul său de

Şi-a dat singurii bani pe care îi avea pentru a ajuta o tânără rămasă cu maşina pe marginea autostrăzii fără benzină, iar după ce gestul său a fost făcut public, bărbatul a primit donaţii pentru a-şi cumpăra casă. Mai mult, i-a fost

Un ofiţer din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţie Română a fost trimis în judecată, joi, de către procurorii DNA pentru trafic de influenţă. El este arestat încă din noiembrie, fiind acuzat că ar fi cerut

Mandarinele fac parte din categoria deliciilor sănătoase pe care le poţi mânca ori de câte ori simţi nevoia să-ţi răsfeţi papilele gustative. Nu le arunca la final

Dobânzile la împrumuturile în lei ar putea fi limitate la 2,625% pe an, potrivit unui proiect iniţiat în Senat. Banca Naţională susţine că o astfel de măsură va reprezenta un mercurial pentru dobânzi şi va face ca nimeni să nu mai dea

Incendiul de vegetaţie din California a ajuns în inima oraşului Los Angeles, în oraşul Bel-Air. Autorităţile au semnalat prezenţa unui “pericol extrem de foc” pe tot spaţiul

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru AGERPRES, că îşi cere scuze pentru declaraţia făcută de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat

LOTO 6/49 7 decembrie 2017. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO joi 7 decembrie 2017, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și

Un europarlamentar ungar din formațiunea naționalistă radicală Jobbik a fost acuzat că spionează instituțiile Uniunii Europene pentru Rusia. El îl acuză însă pe premierul Orban că i-a fabricat un

Gruparea islamistă Al-Qaida în Peninsula Arabică (AQAP) a condamnat joi decizia preşedintelui american Donald Trump de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului şi le-a lansat militanţilor

România și Angola se duelează ACUM în grupele Campionatului Mondial de Handbal feminin din Germania. Meciul este liveTEXT, VIDEO și FOTO, pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport.

Partida cu Dinamo de luni nu este decisivă pentru continuitatea pe banca tehnică a Voluntariului în cazul lui Claudiu Niculescu. "Conducerea clubului are deplină încredere în Claudiu Niculescu și îi acordă credit total

Loto 6/49. Rezultatele extragerii loto 6 din 49 din 7 decembrie 2017. Loteria Română a organizat noi extrageri LOTO joi, 7 decembrie, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super

LIVE-VIDEO// FCSB (Steaua) LUGANO, Europa League. FCSB întâlnește, joi, de la ora 22,05, pe Arena Națională din Capitală, echipa elvețiană FC Lugano, într-o partidă contând pentru ultima etapă a

Cel mai înalt for al evreilor, Congresul Mondial, aduce un important omagiu Regelui Mihai, prin vocea președintelui său. Citește mai

ROMÂNIA-ANGOLA LIVE, CM HANDBAL. Naţionala feminină de handbal a României joacă în această seară, de la ora 19.00, penultimul său meci în grupa A a Campionatului Mondial de Handbal. Citește mai

Deputatul PSD Florin Iordache a depus la Parlament, împreună cu Tudor Ciuhodaru (PSD) şi Marian Cucşa (ALDE), un proiect de modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor, astfel încât, în plen, după

Băncile care primesc în prezent bani pentru a-i oferi drept credite Prima Casă vor primi de la anul calificative, prin care se vor stabili plafoanele de garanţii. Cele care sunt prea dependente de program ar putea pierde bani, arată Fondul

Preşedintele TNL, deputatul Mara Mareş, susţine că Liviu Dragnea tratează legile justiţiei ca şi cum ar fi moşia sa personală din Teleorman. Nici USR nu a scăpat de criticile tinerei