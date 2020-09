Spania, răpusă de coronavirus! Peste 23.000 de cazuri noi în doar trei zile 01.09.2020

01.09.2020 Spania, răpusă de coronavirus! Peste 23.000 de cazuri noi în doar trei zile E jale în Spania, unde peste 23.000 de noi cazuri de infectări cu noul coronavirus au fost depistate doar în ultimele trei zile. De asemenea, s-au înregistrat și 141 de decese. CITEȘTE ȘI: CORONAVIRUS ROMÂNIA 31 AUGUST. SCĂDERE MASIVĂ A



Spania, răpusă de coronavirus! Peste 23.000 de cazuri noi în doar trei zile

E jale în Spania, unde peste 23.000 de noi cazuri de infectări cu noul coronavirus au fost depistate doar în ultimele trei zile. De asemenea, s-au înregistrat și 141 de decese. CITEȘTE ȘI: CORONAVIRUS ROMÂNIA 31 AUGUST. SCĂDERE MASIVĂ A INFECTĂRILOR ÎN ULTIMELE 24 DE ORE Ministerul spaniol al Sănătăţii a anunţat luni peste 23.000 de […] The post Spania, răpusă de coronavirus! Peste 23.000 de cazuri noi în doar trei zile appeared first on Cancan.ro.

Spania, răpusă de coronavirus! Peste 23.000 de cazuri noi în doar trei zile

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Instituţiile care au nevoie de cazierul fiscal al unui contribuabil nu vor mai putea să i-l ceară acestuia, ci vor fi obligate să îl solicite direct de la ANAF, care este de asemenea obligată să îl pună la dispoziţie în format

Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a cerut iertare, duminică, victimelor agresiunii germane, în cadrul unei ceremonii la Wielun, desfăşurată exact la ora la care primele bombe au căzut, în 1939, asupra acestui oraş polonez, prima

Celebra publicaţie The Time a revenit cu topul anual al celor mai interesante destinaţii din întreaga lume, care ar trebui să satisfacă toate aşteptările iubitorilor de călătorie, indiferent că sunt în căutarea unei bucătării locale cu

Cei un milion de fermieri vor primi subvenţiile la timp, în luna octombrie, a afirmat duminică, la Mamaia, ministrul Agriculturii, Petre Daea, citat de

Ceea ce s-a tot vehiculat, în ultima perioadă, a devenit oficial, astăzi: un fotbalist de echipă naţională renunţă la sportul de

Garda americană de coastă a fost solicitată pentru o operaţiune de salvare pe coastele din sudul Californiei, un vas cu 34 de persoane la bord luând foc, potrivit

Pe întreaga durată a week-end-lui trecut, ecranele televizoarelor au fost invadate de persoana d-nei Viorica Vasilica Dăncilă. Premier, preşedinte de partid şi candidat la prezidenţiale şi, precum acum 30 de ani ilustra ei predecesoare Elena

Hotelul de patru stele Mercure Sibiu Airport, controlat de omul de afaceri Dumitru Ghişe şi operat de lanţul polonez Orbis, caută general manager, food and beverages manager şi bucătar şef pentru restaurant, arată datele de pe platformele de

Nou alesul premier ucrainean Oleksiy Honcharuk s-a angajat să liberalizeze piaţa terenurilor arabile a ţării până la mijlocul anului următor, potrivit

Ciech Soda, producător polonez de sodă calcinată din Râmnicu Vâlcea, continuă pro­cesul de oprire a producţiei din fabrica de la Vâlcea din cauză că negocierile preţurilor pentru furnizarea de abur de către CET Go­vora au eşuat. Potrivit

Serena Williams (8 WTA, 37 de ani) a învins-o categoric pe chinezoaica Qiang Wang (18 WTA, 27 de ani) și s-a calificat în semifinalele turneului US Open. Americanca s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-0, după 45 de minute de joc, iar în

În ultimii ani, tehnologia şi folosirea unor gadgeturi moderne au schimbat modul de viaţă al oamenilor, mulţi dintre ei devenind dependenţi de câteva dispozitive şi transformându-se, pas cu pas, în „utilizatori“. De asemenea, tehnologia

Pompierii au intervenit cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească de pe strada Alexandru Carnabel din Galaţi. Două persoane vârstnice au primit îngrijiri

Adrian Atinge, un antreprenor din Bucureşti, din confecţionarea şi vânzarea de terarii, microclimate din plante, care recreează zone din natură, dar în interiorul

Meci important pentru tricolori, diseară, de la ora 21:45, pe Arena Națională. O victorie în fața Spaniei ar fi un pas important pentru calificarea la Euro 2020, competiție în care și Bucureștiul va

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au sancţionat cu 55.000 de lei două magazine Mega Image din localitatea Corbeanca, judeţul Ilfov, pentru nereguli pe partea de etichetare şi depozitare, 172 de kilograme de

Beneficiarii de pensii speciale îşi vor pierde aceste drepturi băneşti dacă sunt condamnaţi definitiv pentru corupţie, arată un proiect de lege depus la Parlament de deputaţii liberali Florin Roman şi Romeo

Sherwood Energy, cu sediul în Hong Kong, a încheiat un acord cu Agenţia pentru investiţii şi susţinere a exporturilor din Rusia (ANO API) pentru dezvoltarea unui nou proiect în domeniul gazelor, conform The Moscow

Dezvoltatorii imobiliari pariază în continuare pe dezvoltarea de proiecte rezidenţiale şi co­merciale, apetitul pentru loturi de teren fiind

„Am fost foarte aproape de un egal care ar fi fost extraordinar. Tătărușanu a fost cel mai bun jucător în prima repriză. Ei au avut o posesie prelungită. Dacă ne-am fi grăbit la contraatacuri în