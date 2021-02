Şoşoacă, dată de gol. Cum îndemna senatoarea AUR electoratul să voteze USR-PLUS în 2019 06.02.2021

06.02.2021 Şoşoacă, dată de gol. Cum îndemna senatoarea AUR electoratul să voteze USR-PLUS în 2019 Liviu Pleşoianu, fost deputat PSD, a publicat pe pagina sa de Facebook o captură a unei postări în care senatoarea AUR Diana Şoşoacă îndemna lumea să voteze cu USR-PLUS, în mai 2019. Fostul social-democrat a criticat-o dur pe Şoşoacă în



Şoşoacă, dată de gol. Cum îndemna senatoarea AUR electoratul să voteze USR-PLUS în 2019

Liviu Pleşoianu, fost deputat PSD, a publicat pe pagina sa de Facebook o captură a unei postări în care senatoarea AUR Diana Şoşoacă îndemna lumea să voteze cu USR-PLUS, în mai 2019. Fostul social-democrat a criticat-o dur pe Şoşoacă în ultimele zile, acesta prezentând mai multe postări în care senatoarea o lăudă pe Laura Codruţa Kovesi, fostă şefă a DNA.

Şoşoacă, dată de gol. Cum îndemna senatoarea AUR electoratul să voteze USR-PLUS în 2019

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Adrian Pavăl şi Dragoş Pavăl, proprietarii Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj şi cea mai puternică afacere antreprenorială ro­mâ­nească, au investiţii de 920 mil. lei (195 mil. euro) la şapte companii listate la Bursa de la

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au amânat pentru 3 martie judecarea cererii procurorilor de arestare preventivă a lui Mario

Răzvan Marin, 23 de ani, nu a mai fost nici rezervă la ”lăncieri”. A făcut deplasarea în Spania, dar a văzut meciul cu Getafe din tribună. Echipa olandeză a pierdut, 0-2 în turul ”16-imilor” Europa League. Situația lui Răzvan Marin

Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană (UE) de la 1 februarie a dus la un efect neașteptat: statele membre trebuie să găsească între 60 și 75 de miliarde de euro pentru proiectul multianual de buget. România riscă să primească mai

Ana Pal, lupătotarea MMA, care a participat în actualul sezon din ”Survivor România” a devenit ”vedetă” în presa străină, după lovitura puternică pe care i-a dat-o concurentului Andrei Ciobanu. Publicațiile Mirror și DailyMail au scris

Gheorghe Hagi a avut norocul de a asista de la faţa locului la cea mai bună partidă făcută de fiul său, de când acesta joacă în

Primăvara bate la uşă, iar noul anotimp vine cu noi provocări pentru toate zodiile. Pentru unii nativi se vor limpezi apele, în vreme ce pentru alţii, sorţii nu sunt chiar aşa de buni. Horoscopul primăverii 2020 vine cu veşti interesante pentru

Incendiu puternic in Arges, noaptea trecuta. 4 copii dormeau in locuinta cuprinsa de flacari si au fost scosi la limita din casa. Mama lor a ajuns si ea la spital dupa ce si-a rupt un picior in timpul

Noul arhiepiscop romano-catolic Gergely Kovacs, este sfinţit şi înscăunat sâmbătă, 22 februarie, în cadrul unei ceremonii ce are loc la Catedrala Sfântul Mihail din Cetatea Alba

Deontay Wilder și Tyson Fury se înfruntă duminică, în jurul orei 06:30, în Las Vegas, într-o revanșă pentru meciul din octombrie 2018, încheiat la egalitate. Ambii „grei” sunt neînvinși, iar Fury țintește centura WBC a

Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial. Prima etapă de înscrieri se desfășoară în perioada 4-23 martie. Ordinul de ministru care stabilește calendarul și metodologia de înscriere în clasa

În urmă cu aproximativ un an, „Faimosul” de la Exatlon s-a aflat în centrul unei dispute conjugale. A fost părăsit de frumoasa Mirunica din cauza… infidelităților. Cu toate acestea, sportivul se pare că și-a spălat

Ronaldo e unul dintre fotbalistii platiti cel mai bine in intreaga lume. El ii acorda partenerei sale o suma fixa in fiecare luna pentru

Unsprezece oraşe din nordul Italiei au fost închise efectiv, sâmbătă, după moartea a două persoane infectate cu noul virus din China. Mai multe cazuri noi au fost înregistrate fără a avea legătură cu focarul original, motiv pentru care unii

PNL a validat candidatura lui Emil Boc pentru un nou mandat de primar al municipiuui Cluj-Napoca, a anunțat www.monitorulcj.ro Actualul primar al municipiului Cluj-Napoca va pleca cu prima șansă, indiferent

Două persoane au murit într-un accident rutier, vineri după-amiază, pe drumul județean 106, în zona localităţii Hosman, potrivit reprezentanţilor ISU Sibiu, citați de Agerpres. UPDATE 21:25 Una dintre cele două persoane rănite în urma

USR are în rândurile sale un vector de imagine disident ale cărui manifestări publice sunt tot mai greu de privit. Mai ales după ce doamna Chichirău, preşedintele filialei USR Iaşi, a reuşit să-l eclipseze pe Teodorovici în materie

Fost membru PSD, Cristian Matei va candida pentru funcția de primar al Turdei din partea Partidului Național Liberal, informează www.monitorulcj.ro. El a fost desemnat joi seara, la ședința Colegiului

Secretarul american al Apărării, Mark Esper, a participat, săptămâna aceasta, la un „mini exerciţiu”, în timpul căruia US Army a simulat un atac nuclear contra Rusiei, în replică la un atac

Campania publicitară surpriză a Telekom - în care Ghiţă Ciobanul – un oier din Sibiu făcut celebru de Vodafone în spoturi de promovare realizate în urmă cu câţiva ani – vorbeşte acum de beneficiile portării la Telekom, unde a scăpat de