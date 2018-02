SOS! DEFRIŞĂRILE distrug CETATEA Sarmizegetusa Regia. FOTO 08.02.2018

08.02.2018 SOS! DEFRIŞĂRILE distrug CETATEA Sarmizegetusa Regia. FOTO Arbori de dimensiuni uriașe au fost tăiați și s-au prăbușit peste zidurile cetății capitalei dacice din situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia, monument UNESCO. Situl a fost închis publicului la 22 ianuarie în vederea defrișării, însă



SOS! DEFRIŞĂRILE distrug CETATEA Sarmizegetusa Regia. FOTO

Arbori de dimensiuni uriașe au fost tăiați și s-au prăbușit peste zidurile cetății capitalei dacice din situl arheologic de la Sarmizegetusa Regia, monument UNESCO. Situl a fost închis publicului la 22 ianuarie în vederea defrișării, însă imagini surprinse cu drona arată că tăierile realizate sub pretextul protejării sitului arheologic și a vizitatorilor s-au făcut în mare parte în afara traseului turistic.

SOS! DEFRIŞĂRILE distrug CETATEA Sarmizegetusa Regia. FOTO

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Oamenii legii au destructurat un grup criminal organizat implicat în comercializarea drogurilor în regiunile de sud ale Republicii Moldova şi anume în oraşul Cahul, Taraclia şi alte localităţi. Gruparea criminală a fost documentată timp de

Oamenii care vor să slăbească sau să se menţină în formă urmează o dietă, fac sport. Însă unii dintre ei nu reuşesc să obţină rezultatele dorite, pentru că inconştient fac nişte greşeli alimentare care duc la creşterea în

Am fost, la finele anului trecut, în zone rurale ale judeţului Teleorman, pentru a vedea ce părere au oamenii despre numărul 1 al

Toate bijuteriile furate în timpul jafului de la un magazin din hotelul Ritz din Paris au fost recuperate, au anunţat surse din cadrul poliţiei, citate de Le

O persoană a murit pe loc, iar alta a ajuns cu răni grave la spital, după ce autoturismul în care se aflau a lovit o dubă parcată, apoi s-a oprit într-un gard. Medicii n-au mai putut face nimic

Graniţa dintre dragoste şi ură este fragilă, ea se trece rapid de către unii înfierbântaţi şi cu paşaport, şi fără. După ce s-au iubit năprasnic, cu alinturi şi vorbe mieroase, când s-a

Blocarea continuă a sistemul informatic al CNAS – SIUI, un proiect care a costat statul român peste 180 de milioane de euro, reprezintă una dintre marile nemulţumiri ale medicilor şi

Atacuri cibernetice asupra sistemelor de inarmare nucleara pot provoca recurgerea la arma atomica din cauza unei estimari incorecte a amplorii si veridicitarii unei eventuale amenintari, sunt de parere

Casa lui Anthony Sowell - Cleveland Arestat in 2009, ucigasul in serie Anthony Sowell nu s-a numarat printre persoanele care meritau vizitatate. Cadavrele a 11 femei au fost descoperite in locuinta

Facebook a anunţat joi o modificare majoră a fluxurilor sale de actualităţi (News Feed) care sunt lecturate de peste 2 miliarde de utilizatori. De acum înainte vor avea prioritate conţinuturile distribuite

Deputatul PSD, Florin Iordache, diagnosticat cu colecistită acută, a fost operat joi. Evoluţia stării sale de sănătate este una bună, a declarat vineri, prof. dr. Mircea Beuran, şeful Clinicii de chirurgie

În perioada ianuarie-noiembrie 2017, resursele de energie primară au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrică au scăzut faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 3,2% şi consumul de electricitate a scăzut cu 0,3%, arată datele

Minerii de Bitcoin şi alte criptomonede ar putea avea nevoie anul acesta de 140 TWh de energie pentru a alimenta foamea pe care aceste instrumente financiare au stârnit-o la nivel global. Nivelul este de peste două ori mai mare faţă de consumul

Helmuth Duckadam, președintele de imagine de la FCSB, s-a enervat când a citit declarația lui William de Amorim din Gazeta Sporturilor în care acesta spunea că a trăit cea mai urâtă perioadă la roș-albaștri. "William de

Dinamo i-a pus pe lista de transferuri pe Rivaldinho, Bokila și Oliva, însă până acum doar primul a primit o ofertă din străinătate. Siteul bulgar sportal.bg scrie că fiul lui Rivaldo ar putea continua în Europa, dar la Levski

Harlem Gnohere (29 de ani) e cel mai în formă jucător de la FCSB și a impresionat sub comanda lui Dică, fiind golgeterul Ligii 1, cu 12 reușite. Gigi Becali spune că e ținut la curent de directorul sportiv Mihai Stoica despre tot ce se

Cristina Manea, tânăra mamă de 23 de ani, din Piteşti, diagnosticată de medici cu o formă rară de cancer, a murit la o clinică din Turcia. Anunţul a fost făcut miercuri seară de rudele tinerei. Ziua în care fetiţa lor a venit pe lume a fost

Jurnalistul Christian Sabbagh va avea emisiune şi la radio, începând din 19 ianuarie, când va prezenta săptămânal „subiecte din stradă“. După 20 de ani de presă, jurnalistul Christian Sabbagh marchează o premieră în cariera lui: ipostaza

Dacă până acum cariile şi lucrările dentare afectau ireversibil structura dinţilor, acest lucru este pe cale să se schimbe. Citește mai

Semifinale Eurovision România. Încep emoţiile pentru semifinaliştii Eurovision România: seria show-urilor Selecţiei Naţionale debutează duminică, 21 ianuarie a.c., la Focşani, cu prima semifinală, anunță