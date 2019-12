Sore a recunoscut: cariera o împiedică să fie, tot timpul, lângă fiica ei. “Mă simt vinovată, dar nimeni nu e o mamă perfectă!” 03.12.2019

03.12.2019 Sore a recunoscut: cariera o împiedică să fie, tot timpul, lângă fiica ei. “Mă simt vinovată, dar nimeni nu e o mamă perfectă!” Pe 25 martie 2016, Sore a născut o fetiță, care a primit numele Erin. Artista încearcă să fie cât mai mult timp lângă micuță, dar acordă o atenție deosebită și carierei. Sunt, însă, cazuri când cântăreața este depășită de



Sore a recunoscut: cariera o împiedică să fie, tot timpul, lângă fiica ei. “Mă simt vinovată, dar nimeni nu e o mamă perfectă!”

Pe 25 martie 2016, Sore a născut o fetiță, care a primit numele Erin. Artista încearcă să fie cât mai mult timp lângă micuță, dar acordă o atenție deosebită și carierei. Sunt, însă, cazuri când cântăreața este depășită de situație. Are, din fericire, un iubit înțelegător. (CITEȘTE ȘI: SORE A FOST OBLIGATĂ SĂ SLĂBEASCĂ 20 […] The post Sore a recunoscut: cariera o împiedică să fie, tot timpul, lângă fiica ei. “Mă simt vinovată, dar nimeni nu e o mamă perfectă!” appeared first on Cancan.ro.

Sore a recunoscut: cariera o împiedică să fie, tot timpul, lângă fiica ei. “Mă simt vinovată, dar nimeni nu e o mamă perfectă!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Aparatul proiectat de agenţia spaţială cântăreşte numai 1,8 kilograme şi va putea zbura pentru prima oară pe Planeta Roşie în februarie

Traficul rutier în Pasajul Unirii se va închide pe ambele sensuri de circulaţie, începând de vineri seara, de la ora 22,00, şi până luni, la ora 4,00, pentru realizarea unor lucrări de

Un bărbat de 41 de ani şi-a pierdut viaţa în urma unui accident rutier produs joi seara, 28 martie, în raionul Anenii Noi. Acesta se afla într-un automobil în calitate de pasager, împreună cu alţi doi bărbaţi, care au fost transportaţi la

În mai puţin de două săptămâni, germanul Christian Genermann revine la Timişoara, pentru a trece linia de finish. Acesta a străbătut cu maşina electrică peste 24.000 de

O cameră de luate vederi amplasată de rangerii Parcului Natural Apuseni a susprins reacţia unui urs brun atunci când a văzut obiectul agăţat de un

Numirea judecătorului Lucian Netejoru în fruntea Inspecţiei Judiciare după interviul susţinut cu succes în faţa unei comisii a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea fi contestată în instanţă. Motivul constă în faptul că

Papa Francisc va călători în România pentru o vizită apostolică care îl va duce în capitala Bucureşti, în oraşul estic universitar Iaşi, în Blaj şi la Sanctuarul Marian din Sumuleu Ciuc la marginea oraşului Miercurea

Un grup de deputaţi din partea fracţiunii parlamentare PAS, Blocul ACUM a înaintat un demers către Banca Naţională, cerând să fie publicat raportul Kroll-2. „Publicarea raportului Kroll-2 trebuie să fie şi în interesul politicienilor de la

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă la Drobeta Turnu Severin, că în opinia sa fiecare român riscă să aibă parte de acuzaţii precum cele care îi sunt aduse

Ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, a propus vineri introducerea a patru tipuri de Bacalaureat: Bac T (tehnologic), Bac A1 (pentru absolvenţii programelor de studii liceale de ştiinţe), Bac

Un deputat membru al Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Sammy Wilson, a declarat că el şi colegii săi de partid nu vor susţine nici de această dată acordul privind Brexitul care este votat

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, a declarat vineri că ministrul Apărării, Gabriel Leş, trebuie să-şi dea demisia şi a afirmat că decizia ministrului de a acţiona în instanţă împotriva

Ordonanţa de urgenţă adoptată vineri de Guvern privind modificarea legii taximetriei nu are niciun efect pentru activitatea Uber România, care va continua să funcţioneze ca până acum, în aşteptarea unui act

Aşa cum aderarea la NATO a fost proiectul unei generaţii, iar intrarea în Uniunea Europeană meritul alteia şi următorul deceniu are nevoie de un proiect ambiţios cum ar fi intrarea în OECD, spune Dragoş Neacşu, CEO al Erste Asset Management,

Un părinte care a primit pentru copilul lui un bilet de trimitere pentru o consultaţie la pediatrie trebuie să aştepte pe holurile ambulatoriilor de stat pentru a intra la un medic

Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României, a vorbit despre meciul pierdut de Simona Halep și despre cum crede că se va prezenta la meciul din semifinalele Fed Cup, cu Franța, din 20-21 aprilie. „A fost un

Ionel Augustin, 63 de ani, avertizează că jocul de diseară este unul de totul sau nimic pentru trupa lui Rednic. -Domnule Augustin, cum vi se pare meciul cu Hermannstadt?-Am spus de mult că vor fi probleme mari în play-out! Jocul se anunță

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, viață trăită sub semnul surprizelor și evenimentelor care-i pun în prim-planul atenției pe nativi. În dimineața zilei de 31 martie, Marte va intra în zodia Gemenilor, semn în care va rămâne până

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, informații care uimesc sau, alteori, îi scot din sărite pe nativii care se vor vedea obligați să țină, totuși, cont de ele și să le dea o replică sau să găsescă o soluție aspectelor invocate.

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, surprize financiare, informații care îi pun pe nativi în stare de alertă, mobilizându-i să găsească soluții la o chestiune ce poate deveni mult mai complicată dacă, ceea ce aud sau se anunță