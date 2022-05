Sorana Cîrstea, victorie impresionată la Roland Garros! E în turul 2 » Gabriela Ruse joacă de la 17:30 22.05.2022

Azi a început Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Sorana Cîrstea s-a impus în turul 1, în timp ce Gabriela Ruse va juca în jurul orei 17:30 Meciurile de la Roland Garros sunt transmise de Eurosport 1 și Eurosport 2, iar



Azi a început Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Sorana Cîrstea s-a impus în turul 1, în timp ce Gabriela Ruse va juca în jurul orei 17:30 Meciurile de la Roland Garros sunt transmise de Eurosport 1 și Eurosport 2, iar partidele româncelor vor fi live pe GSP. ...

Barcelona l-a vândut pe mijlocașul central Carles Alena (23 de ani) la Getafe. Barcelona, locul 3 în sezonul trecut din La Liga, continuă să renunțe la jucători cu scopul de a micșora costurile salariale. Ultimul care părăsește trupa blaugrana

Ministrul mediului, Tanczos Barna, a mulţumit locuitorilor din Băile Tuşnad pentru că susţin proiectul legislativ care va permite intervenţia imediată în cazul în care ursul se află în localitate, informează Agerpres. „Sute de oameni au

G20 a făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte reforma fiscalităţii, fiecare membru al organizaţiei susţinând acordul pentru a opri multinaţionalele să transfere profiturile în paradisuri cu impozite reduse, a declarat sâmbătă

Ashleigh Barty (25 de ani, 1 WTA, Australia) e noua campioană de la Wimbledon, după 6-3, 6-7(4), 6-3 în finală cu Karolina Pliskova (29 de ani, 13 WTA, Cehia). Barty a început senzațional meciul și a câștigat primul set în mai puțin de 30 de

Edilul Capitalei, Nicuşor Dan, susține că Republica Moldova are şansa de a face un pas important spre Europa duminică, cu ocazia alegerilor parlamentare. El a adăugat că cetăţenii moldoveni,

Ştefan Gligor, preşedinte al Partidului Schimbării, susţine că a votat pentru o schimbare. În primul rând, pentru schimbarea clasei politice discreditate. „Am votat ca să nu se mai repete ceea prin ce am trecut în ultimii 10 ani şi ca să

Alex Bodi a reușit să intre în forță în lumea mondenă, mai ales după mega-scandalurile cu Bianca Drăgușanu, o relație care s-a confundat, lejer, cu o veritabilă telenovelă. Musculosul și-a cucerit partenerele cu luxul pe […] The post

Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat că în prima fază au fost scoase la concurs 153 de posturi de conducere în structurile MAI, iar acum urmează să fie scoase alte 850 de posturi din trei structuri: Poliţie, Jandarmerie şi Poliţie de

Producătorul de vinuri Purcari cu afaceri de peste 200 mil. lei, ale cărui acţiuni sunt incluse în structura indicelui principal BET, are în plan să investească în acest an într-un proiect de irigaţii, în modernizarea unei fabrici şi în

Andrei Agafiţa, 37 de ani, investitor pe piaţa de capital, a fost prezent pe 9 iulie 2021 în cadrul emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi pentru a discuta despre rezultatele înregistrate în ultima vreme la Bursă, perspectivele anului 2021 şi unele

S-a terminat vara Europeanului nomad. Am scris înainte de finală cu gândul la această întrebare: ce s-a schimbat? Ne-am întors pe stadioane și am fost fericiți și am știut-o. EURO ne-a arătat câteva direcții clare ale fotbalului la zi.

Doi copii lăsaţi nesupravegheaţi în timp ce se jucau în mare, la Eforie Nord, au ajuns în largul mării cu o jucărie gonflabilă, iar unul dintre ei a fost la un pas de înec, însă a fost salvat de salvamari, transmite Antena 3. Salvamarii

Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei de capital din România, a anunţat ieri că miercuri, 14 iulie, a doua emisiune de obligaţiuni a retailerului online Vivre Deco, în valoare de 7 milioane de euro, intră la tranzacţionare pe

Generalul Scott Miller, comandantul trupelor SUA din Afganistan, a transferat atribuţiile Comandamentului Central american (CENTCOM), în contextul în care trupele americane vor fi retrase până pe 31

Fostul dinamovist Magaye Gueye, dat afară din Groapă după ce a fost prins dopat cu cocaină în primăvară, și-a recunoscut vina, iar ANAD l-a suspendat pentru numai trei luni. Cum Gueye a fost suspendat din martie, el poate juca fotbal din

Începe-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: După câţiva ani de căsnicie, săturându-se să se tot […] The post BANC. După

Primii 75,4 kilometri de drumuri judeţene modernizaţi sunt aproape de finalizare, din totalul celor 221 de kilometri pe care Consiliul Judeţean Ialomiţa îi are în planul de

Berbec Succesul îți umple viața și te face să te simți absolut minunat. Dezavantajul este că ai putea fi puțin prea conștiincios. Lucrezi multe ore în plus? Încearcă să nu lucrezi mai

Mii de oameni au protestat pe străzile din Havana, dar și din alte orașe, după ce autoritățile au anunţat un număr record de noi infectări cu coronavirus. Cubanezii cer guvernului comunist să pună la dispoziția populației vaccinuri

Comisia Naţională de Prog­noză estimează pentru acest an o creştere medie a salariului net în economie de de 5,1%. Inflaţia a ajuns însă la 3,94% în iunie, ceea ce înseamnă că salariul real – dacă vorbim de salariaţi – va avea o