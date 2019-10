Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului WTA de la Luxemburg 16.10.2019

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA de la Luxemburg, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, după ce a învins-o pe franţuzoaica Pauline...

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi cel al Energiei, Anton Anton, s-au contrazis în aceeaşi conferinţă pe tema modificărilor OUG 114 pe partea de energie, Teodorovici susţinând că a primit de

Preşedintele Klaus Iohannis se va consulta, marţi, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţi ai societăţii civile pe tema referendumului pentru justiţie. Potrivit agendei şefului statului, consultările vor

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că guvernarea PSD ignoră problemele reale din sănătate şi că ea a eşuat şi în ceea ce priveşte prevenţia. "Din păcate, guvernarea PSD a eşuat şi în

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat situaţia cererilor de înscriere în învățământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 depuse în prima etapă prevăzută în calendarul aprobat (4 –

Clubul de fotbal Dinamo a anunţat, marţi, pe site-ul său oficial, rezilierea contractului cu Jordan Mustoe, fundaş englez transferat de gruparea bucureşteană la 16 ianuarie. "FC Dinamo Bucureşti anunţă

Compania din Fălticeni (judeţul Suceava) are 190 de angajaţi şi este un business de familie aflat deja la a doua

Gigi Becali s-a grăbit să anunțe despărțirea de Raul Rusescu. Atacantul e greu de dat afară din cauza condițiilor pe care nu le-ar mai găsi nicăieri: 25.000 de euro salariu lunar și bonusuri pentru titlu și de grupe europene, în

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Președintele Iohannis nu precupețește niciun efort pentru a ataca partidul de guvernământ. Astăzi, Forumul Global "Drepturile Omului și o Lume fără Tutun" a fost rampa de lansare a rachetelor prezidențiale către

Guvernul de la Londra pare să fi pierdut controlul asupra Brexit-ului, Parlamentul fiind cel care va încerca acum să găsească o soluție pentru calendarul ieșirii Marii Britanii din UE, notează BBC. Citește mai

Oamenii de ştiinţă au descoperit că îi pot ajuta pe băieţii care suferă de cancer să îşi prezerve fertilitatea până la maturitate. Citește mai

Iohannis se hotărăște dacă convoacă referendumul pe justiție după consultările de astăzi. Președintele Klaus Iohannis a convocat reprezentanții societății civile la consultări privind oportunitatea organizării unui referendum pe justiție.

Spectacolul de balet clasic rusesc cu decoruri 3D, Spărgătorul de Nuci, produs de compania Russian Multimedia Ballet Theatre din Moscova, ce urma să aibă loc pe data de 3 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti, a fost

Blocul electoral ACUM a anunţat marţi, 26 martie, că a semnat un nou acord de cooperare, prin care s-a decis că Blocul se va numi „Blocul politic ACUM PAS DA”, iar în actualul Parlament acesta va fi format din două fracţiuni, cea a Partidului

Depunerea la Parlament a proiectului cu privire la sancţionarea propagandei comuniste a ridicat numeroase luări de poziţii. Unii se tem că s-ar putea să fie pedepsită cu închisoarea orice discuţie despre comunism; alţii se tem că ar putea

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a declarat marţi că indicele care va înlocui ROBOR se va aplica doar pentru creditele noi, iar cei cu credite în derulare trebuie să se refinanţeze pentru a beneficia de noile condiţii. Schimbarea modului de

Gestul de neînţeles al şoferului unui SUV înmatriculat în Buzău este principalul subiect de discuţie pe paginile care vânează abateri în traficul auto. ” Urangutan cu BMW pe contrasens” este titlul postării care surprinde o maşină pe

Analistul politic Dionis Cenuşă consideră că propunerea Blocului politic ACUM, privind propunerea de a-i avea pe Maia Sandu în calitate de prim-ministru si pe Andrei Nastase ca preşedinte al Parlamentului „constituie cumva o consecinţă logică

Noi fonduri europene pentru proiecte de infrastructură în judeţul Buzău. Este vorba despre un proiect ce prevede construirea în municipiul Buzău a două case în stil duplex familial şi amenajrea unui centru de zi, cu o capacitate de 90 de locuri,

Primarul Nicolae Robu a declarat, marţi, că cele două noi poduri peste Bega, care se construiesc în apropierea Gării de Nord din Timişoara, vor putea fi gata până în toamnă, ceea ce ar ajuta foarte mult