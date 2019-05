Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului de la Nurnberg 25.05.2019

Sorana Cîrstea (93 WTA) a ratat calificarea în finala turneului de la Nurnberg, după ce a pierdut meciul cu Yulia Putintseva (39 WTA), scor 4-6, 5-7.



Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului de la Nurnberg

Sorana Cîrstea (93 WTA) a ratat calificarea în finala turneului de la Nurnberg, după ce a pierdut meciul cu Yulia Putintseva (39 WTA), scor 4-6, 5-7.

Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului de la Nurnberg

