Sora Elenei Gheorghe a născut! Ana Pîrvulescu a devenit mamă pentru a doua oară 22.08.2018

22.08.2018 Sora Elenei Gheorghe a născut! Ana Pîrvulescu a devenit mamă pentru a doua oară Mare sarbatoare în familia cântăreței Elena Gheorghe! Sora ei, Ana, a adus pe lume o frumusețe de fetiță, care a și primit la naștere nota 10 din partea medicilor! Elena Gheorghe a publicat o imagine și un mesaj emoționant, pe Facebook,



Sora Elenei Gheorghe a născut! Ana Pîrvulescu a devenit mamă pentru a doua oară

Mare sarbatoare în familia cântăreței Elena Gheorghe! Sora ei, Ana, a adus pe lume o frumusețe de fetiță, care a și primit la naștere nota 10 din partea medicilor! Elena Gheorghe a publicat o imagine și un mesaj emoționant, pe Facebook, după ce a fost cu sora ei la control: „Astăzi e cu emoții, am […] The post Sora Elenei Gheorghe a născut! Ana Pîrvulescu a devenit mamă pentru a doua oară appeared first on Cancan.ro.

Sora Elenei Gheorghe a născut! Ana Pîrvulescu a devenit mamă pentru a doua oară

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un magazin care comercializa mâncare de tip fast-food în incinta unui mall din Galaţi a fost închis, luni, de Direcţia de Sănătate Publică (DSP), după ce clienţii au filmat, în weekend, gândaci în vitrina

Pensionarii bucureşteni cu pensii mici vor putea beneficia de un sprijin financiar în valoare de maximum 250 lei pentru achiziţionarea unei perechi de ochelari, potrivit unui proiect al Primăriei

Procurorul Cristian Lazăr de la Parchetul General şi-a depus candidatura la selecţia organizată pentru funcţia de şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Cristian Lazăr a confirmat luni, pentru

CFR, FCSB, U Craiova și Viitorul și-au aflat adversarele din preliminariile cupelor europene. Dacă va trece de Malmo, CFR va juca în turul III al preliminariilor Champions League cu învingătoarea meciului dintre bulgarii de

Plecările lui Băluță și Gustavo au creat deranj în ofensiva celor de la Craiova, echipă care este în căutarea unui atacant. Mihai Rotaru, patronul echipei, s-a interesat de Ioan Hora, atacant de 29 de ani care evoluează la

Impresarul Anamaria Prodan a postat o fotografie îndrăzneață pe contul personal de Instagram. Soția lui Laurențiu Reghecampf, 45 de ani, s-a pozat îmbrăcată doar în chiloți, fără sutien, și a postat fotografia pe Instagram

Fostul campion naţional la atletism, Dumitru Mihăilescu, a fost găsit mort, luni, într-o cameră de hotel din Poiana Brașov. ”Mișu”, cum îi spuneau apropiații, avea 65 de ani și era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul

S-a strecurat afară din cuşca în care era închis în cala de bagaje a unui avion de pasageri şi a declanşat activarea uşii compartimentului de bagaje, provocând panică printre membrii echipajului. Este vorba despre un câine a cărui

Aproximativ 850 de persoane legitimate, peste 700 de autovehicule controlate şi 5 infracţiuni constatate de poliţişti în urma unei acţiuni desfăşurate în judeţul Călăraşi.În perioada 21 - 22 iulie, oamenii legii au desfăşurat o acţiune

Fotbalistul Mesut Ozil şi-a anunţat retragerea din naţionala Germaniei, el plângându-se, într-un mesaj postat pe Twitter, de felul în care a fost tratat de federaţie, în special de preşedintele

Republica Moldova are un cadru legal favorabil, o poziţie geografică avantajoasă şi beneficiază de spaţiul economic liber cu UE şi CSI. Suntem gata să discutăm despre diferite forme de cooperare. Declaraţia a fost făcută de către premierul

Degajare de fum la nivelul peronului în staţia de metrou Eroii Revoluţiei. În acest moment se realizează o verificare a spaţiilor pentru a se identifica sursa fumului. Circulaţia metroului nu este restricţionată momentan. Totodată, nu se

Drumul Naţional 73, cel care leagă Branul de Moeciu, este o adevărată vedetă în România. Ciuruit de gropi şi cu probleme grave de structură, şoseaua este în reparaţii de multă vreme. Pe hârtie, totul

Elevii scutiţi la orele de educaţie fizică şi sport vor practica şahul conform unei hotărâri a ministrului Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, se arată într-un comunicat de presă al Federaţiei Române

O britanica si-a aniversat recent ziua de nastere: a implinit 100 de ani. Care este secretul acestei longevitati? Conducerea Casei de batrani din orasul Blackpool, a organizat pentru Eileen Maher

Horoscop 24 iulie Berbec. Vezi că îţi faci griji degeaba? Nu are rost să te tot perpeleşti în aşteptarea unor vremuri mai bune, când ele sunt chiar aici, la dispoziţia ta. Totul e să vrei şi tu să

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a aprobat solicitarea Federaţiei Românilor de Pretutindeni de a organiza o manifestaţie de protest în Piaţa Victoriei, pe 10 august, la care sunt anunţate

Libertatea cetăţenilor de a-şi exprima opiniile politice, sociale sau de altă natură, de a organiza mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri şi de a participa la acestea este

Prima etapă a noului sezon din Liga 1 continuă azi cu duelul dintre U Craiova și Poli Iași. Partida va începe la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și

Fostul dinamovist Cosmin Moți (33 de ani), în prezent la Ludogoreț, a analizat prestația lui Dinamo din victoria cu 2-1 cu FC Voluntari din prima etapă. "Am văzut meciul lui Dinamo după minutul 30. Cred că cei de acolo pot face o figură