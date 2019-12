Sora Deliei l-a luat peste picior pe Dani Mocanu. ”S-a întors regele la el acasă…” 05.12.2019

05.12.2019 Sora Deliei l-a luat peste picior pe Dani Mocanu. ”S-a întors regele la el acasă…” Oana Matache, sora Deliei, a oferit telespectatorilor emisiunii ”iUmor” o adevărată demonstrație de ”forță” televizată, urcând pe scenă și lăsând inhibițiile deoparte. Cu toate că, mai demulot, spunea că nu este adepta vorbitului



Sora Deliei l-a luat peste picior pe Dani Mocanu. ”S-a întors regele la el acasă…”

Oana Matache, sora Deliei, a oferit telespectatorilor emisiunii ”iUmor” o adevărată demonstrație de ”forță” televizată, urcând pe scenă și lăsând inhibițiile deoparte. Cu toate că, mai demulot, spunea că nu este adepta vorbitului în public, Oana și-a dus treaba până la capăt, ”atacând-o” până și pe celebra ei soră. ”O iubesc mult pe Delia”, a […] The post Sora Deliei l-a luat peste picior pe Dani Mocanu. ”S-a întors regele la el acasă…” appeared first on Cancan.ro.

Sora Deliei l-a luat peste picior pe Dani Mocanu. ”S-a întors regele la el acasă…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Aşa cum aderarea la NATO a fost proiectul unei generaţii, iar intrarea în Uniunea Europeană meritul alteia şi următorul deceniu are nevoie de un proiect ambiţios cum ar fi intrarea în OECD, spune Dragoş Neacşu, CEO al Erste Asset Management,

Ionuţ Simion, country managing partner PwC România, revine în boardul Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham România) în funcţia de preşedinte al consiliului director, în timp ce Elisabeta Moraru, country manager Google Romania şi

În luna aprilie se dă startul perioadei de calificare pentru scrimeri, iar federația care a venit cu medalii de la ultimele trei ediții ale Jocurilor Olimpice se bazează pe sportivii cu experiență. Anul preolimpic este unul extrem de agitat

Dunărea Călărași va avea avea parte de nocturnă pe stadionul „Ion Comșa” și o va putea folosi din sezonul viitor. Într-un comunicat, Consiliul Județean Călărași anunță că a încheiat un proces verbal de

Fundașul Gabi Tamaș (35 de ani) este în arest până duminică în Israel, la Petah Tikva, conform deciziei luate miercuri de judecători, după ce în noaptea de luni spre marți a fost surprins de poliție conducând cu 205

Ionel Augustin, 63 de ani, avertizează că jocul de diseară este unul de totul sau nimic pentru trupa lui Rednic. -Domnule Augustin, cum vi se pare meciul cu Hermannstadt?-Am spus de mult că vor fi probleme mari în play-out! Jocul se anunță

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, idei intersante, poate puțin prea îndrăznețe sau insuficient consolidate, născute din dorința nativilor de a progresa, de a face un salt existențial ori, doar, de a-i surprinde pe cei din jur.

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, informații care uimesc sau, alteori, îi scot din sărite pe nativii care se vor vedea obligați să țină, totuși, cont de ele și să le dea o replică sau să găsescă o soluție aspectelor invocate.

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, surprize în plan sentimental, evenimente care aruncă o lumină „piezișă” asupra relațiior afective născând nu nedumeriri ci și legitime întrebări cu privire la calitatea umană a celui drag

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, surprize financiare, informații care îi pun pe nativi în stare de alertă, mobilizându-i să găsească soluții la o chestiune ce poate deveni mult mai complicată dacă, ceea ce aud sau se anunță

Horoscop Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 30 martie-5 aprilie 2019 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce

Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, situații sau informații care îi pot pune pe jar pe cei care se află într-un conflict de interese privind o moșenire, un partaj ori pe cei care așteaptă să primească „o mână de ajutor” prin

O nouă mutare-bombă pe piața mass-media autohtonă. De data aceasta, este vorba despre o schimbare de post pe ”relația” Antena 3 – Digi 24. Astfel, Digi 24 are un nou redactor-șef. Este vorba despre jurnalista Adriana Duțulescu, care a

Preşedintele Consiliului European Donald Tusk a convocat vineri un summit la 10 aprilie, în urma respingerii acordului Brexitului în Camera Comunelor, relatează BBC

Liderul Partidului Laburist (opoziţie) Jeremy Corbyn a notat vineri că acordul Brexitului a fost respins a treia oară în Camera Comunelor şi a întreabat dacă premierul britanic Theresa may ”acceptă în sfârţit” că parlamentarii nu-i

Cei trei tineri au fost reţinuţi şi vor fi prezentaţi în cursul acestei zile în faţa judecătorilor zălăuani cu propunere de arestare

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a anunţat, vineri, că există o propunere de modificare a structurii sistemului de învăţământ, clasa pregătitoare urmând să fie redenumită „clasa întâi". Totodată, Evaluările naţionale vor

Ucrainenii sunt aşteptaţi duminică la urne pentru turul întâi al unui scrutin prezidenţial cu un favorit mai puţin obişnuit şi cu mize considerabile pentru ţara lor, care traversează o criză fără precedent de la obţinerea independenţei

PNL cere demisia ministrului Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, pentru propunerea de a se construi două spitale regionale din bugetul Ministerului Apărării Naţionale şi pentru "debandada provocată

Datele personale a aproximativ un miliard de persoane au fost publicate online de către o companie de marketing, care după scurgerea de date a dispărut fără urmă, potrivit Daily Mail. Adresele de email a 982