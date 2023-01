Soldat rus împuşcat după ce a dezertat de la o bază militară 18.01.2023

„Dmitri Perov, dat în urmărire pentru că părăsise voluntar unitatea sa militară fără permisiune, a fost găsit şi eliminat”, a indicat guvernul regiunii Lipeţk, din vestul Rusiei, într-un comunicat pe Telegram, în care nu a precizat unde a fost ucis acesta şi nici în ce circumstanţe.

