Sofia Vicoveanca are o dietă deosebită. Secretul felului în care arată la 80 de ani 13.01.2022

13.01.2022 Sofia Vicoveanca are o dietă deosebită. Secretul felului în care arată la 80 de ani Deși artistele plătesc bani grei chirurgilor esteticienipetru a arăta fabulos la orice vârstă, Sofia Vicoveanca pare că a descoperit secretul tinereții veșnice, deși a ajuns la minunata vârstă de 80 de ani. În plus, este […] The post



Sofia Vicoveanca are o dietă deosebită. Secretul felului în care arată la 80 de ani

Deși artistele plătesc bani grei chirurgilor esteticienipetru a arăta fabulos la orice vârstă, Sofia Vicoveanca pare că a descoperit secretul tinereții veșnice, deși a ajuns la minunata vârstă de 80 de ani. În plus, este […] The post Sofia Vicoveanca are o dietă deosebită. Secretul felului în care arată la 80 de ani appeared first on Cancan.

Sofia Vicoveanca are o dietă deosebită. Secretul felului în care arată la 80 de ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscop 3 martie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 3 martie 2021: Este o

Plenul reunit al Parlamentului reia, marți, dezbaterile pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021. De asemenea, în cursul zilei urmează să fie dat votul final. Luni seară, senatorii

Juventus nu se predă! Campioana Italiei a învins-o la scor de neprezentare pe Spezia, 3-0, și își propune să înceapă asaltul pentru recuperarea distanței față de liderul Inter. Marți seara, băieții lui Pirlo au trecut peste o primă

Andreea Bălan a stârnit controverse în mediul online, după ce a publicat câteva imagini cu fiicele sale, în oglindă. La prima vedere, artista a părut complet dezbrăcată, iar fanilor nu le-a venit să creadă. Pe […] The post Imaginile

Fotbalul din România este unul cu destule probleme, iar de la începutul acestui an şi până acum au fost înregistrate un număr record de

Nu trebuie să faci cură cu suplimente alimentare pentru a alunga astenia de primăvară şi a te energiza. „Alimentele voastre să fie medicamente şi medicamentele voastre să fie alimente”, spunea

Bărbatul înarmat se afla la volanul unui BMW roşu. A şicanat un sofer pentru ca nu a putut să-l depăşească. A scos de mai multe ori arma, l-a urmărit in trafic şi chiar a sărit din maşină fluturând ameninţător pistolul. În urma

Bărbatul care a lovit un minor într-un parc din Hunedoara este acuzat de tentivă de omor. Magistrații au schimbat încadrarea inițială care era de încadrarea juridică era de lovire și alte violențe. Victima, în vârstă […] The post

Dacă sunteți în căutarea unor modalități de a învinge cazinourile online cu sloturi online, atunci sunt sigur că ați dat peste multe sfaturi. Unele ar putea fi bune, altele nu prea mult. Ne plac sloturile online și ne-a fost ușor să observăm

Martie este o lună minunată pentru că anunță venirea primăverii. Natura revine la viață, după zilele geroase de iarnă, temperaturile cresc, apar frunzele copacilor și florile, scrie elitedaily.com. Acum

Sectorul de informaţii şi comunicaţii a fost cel mai bine plătit sector din 12 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, printre care şi România, şi a fost al doilea cel mai bine plătit în alte patru state în anul 2018, conform

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au amintit joi că nu există nicio dovadă ştiinţifică care să susțină că alimentele neambalate sunt o posibilă sursă de infectare cu COVID-19,

Fornetti România, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de patiserie şi cel mai extins lanţ de francize din România, a realizat în 2020 o cifră de afaceri de 32 de milioane de euro, un nivel de 73% în raport cu obiectivele propuse la

Horoscopul zilei de 5 martie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost condamnată la opt ani de închisoare în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009. La nici 24 de ore de la cumplita veste pe care a primit-o, blondina […] The post Cum am filmat-o pe

O firmă de biotehnologie din Polonia, Mabion, a semnat un acord preliminar pentru a fabrica vaccinul împotriva COVID-19 al companiei americane Novavax, aflat în acest moment în proces de aprobare de către autorităţile europene, potrivit

Exact înaintea dublei cu SCM Rm. Vâlcea, din optimile Ligii Campionilor, CSM a anunţat că i-a prelungit angajamentul selecționerului naționalei României Numit antrenor principal la CSM București în octombrie 2019, Adrian Vasile

Pompierii maramureșeni au intervenit joi într-un magazin din Baia Mare, după ce au fost anunţaţi că se simte miros înţepător de gaze. Au fost evacuate zeci de

Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a semnat ordinul privind interzicerea pescuitului sturionilor din apele teritoariale românești pe o perioadă nedeterminată, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă

Întrevederea de sâmbătă este parte a unei vizite a Suveranului Pontif care a mai inclus discuții cu liderii politici irakieni și vizează și întâlniri importante cu reprezentanții greu încercatei comunități creștine din țara majoritar