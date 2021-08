Şofer trimis la închisoare după ce a condus o maşină fără permis şi sub influenţa alcoolului 19.08.2021

Un bărbat în vârstă de 32 de ani are şanse mari să revină după gratii, după ce, la un an şi patru luni de la liberarea la termen din închisoare, a săvârşit alte două



Şofer trimis la închisoare după ce a condus o maşină fără permis şi sub influenţa alcoolului

Un bărbat în vârstă de 32 de ani are şanse mari să revină după gratii, după ce, la un an şi patru luni de la liberarea la termen din închisoare, a săvârşit alte două infracţiuni.

Şofer trimis la închisoare după ce a condus o maşină fără permis şi sub influenţa alcoolului

