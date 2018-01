"Soacra" Andreei Marin a pierdut procesul cu vecinii! Judecătorii au decis că... 12.01.2018

12.01.2018 "Soacra" Andreei Marin a pierdut procesul cu vecinii! Judecătorii au decis că... Judecătoria Focşani s-a pronunţat chiar de Sfântul Ştefan în dosarul deschis de mama lui Adrian, iubitul Andreei Marin, împotriva unor vecini. Soluţia instanţei este definitivă, cu atât mai problematic pentru „soacra” Zânei, care s-a ales



"Soacra" Andreei Marin a pierdut procesul cu vecinii! Judecătorii au decis că...

Judecătoria Focşani s-a pronunţat chiar de Sfântul Ştefan în dosarul deschis de mama lui Adrian, iubitul Andreei Marin, împotriva unor vecini. Soluţia instanţei este definitivă, cu atât mai problematic pentru „soacra” Zânei, care s-a ales de sărbători cu un refuz categoric din partea judecătorului care a soluţionat cauza. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă toate detaliile. (VEZI AICI: În trecut, ”socrul” ei a fost condamnat la trei luni, iar acum... ”Soacra” Andreei Marin şi-a reclamat trei vecini pentru că...)

"Soacra" Andreei Marin a pierdut procesul cu vecinii! Judecătorii au decis că...

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Inspectorii Protecţiei Consumatorilor au descoperit în Piaţa Griviţei din municipiul Constanţa o patiserie care funcţiona fără nicio autorizaţie. Mai mult, nu erau respectate nici condiţiile de igienă în procesul

Derapajele antidemocratice ale autorităţilor de la Varşovia îngrijorează SUA şi UE. După reforma controversată din Justiţie, a venit rândul presei să fie pusă sub presiune. Luni, autoritatea poloneză de supraveghere a audiovizualului (KRRiT)

Primăria oraşului Mărăşeşti a finalizat prima parte a lucrărilor de reabilitare a Parcului Joffre, unul dintre obiectivele importante ale

În ultimul an de zile, un tânăr din comuna suceveană Stroieşti a fost prins de şase ori către poliţişti conducând maşini în trafic fără a avea permis de conducere. În plus, într-unul dintre cazuri, el se afla şi sub influenţa

Alina Ciucu, tânăra de 25 de ani din localitatea Ostroveni, judeţul Dolj, ucisă în staţia de metrou Dristor, ajunsese în adolescenţă la Bucureşti şi trăia împreună cu prietenul ei, alături de care visa să se

Aproape 2.000 de sindicalişti ai Blocului Naţional Sindical au protestat în Piaţa Victoriei, din Capitală, faţă de măsurile fiscale care urmează să fie introduse anul viitor - trecerea contribuţiilor

Geamul unui elicopter al Statelor Unite ale Americii a căzut peste o şcoală din Okinawa, Japonia, fapt care a reînnoit tensiunile cu populaţia locală, scrie BBC. Geamul a căzut pe spaţiul

Pretul petrolului a castigat teren in cursul tranzactiilor europene de miercuri, in condtiile in care federatia profesionala a American Petroleum Institute (API) a anuntat o scadere a rezervelor

Selecționerul Cosmin Contra a dezvăluit că Ianis Hagi va schimba cel mai probabil echipa în această iarnă, nemulțumit de faptul că nu a primit suficient timp de joc în acest sezon. "Am fost la Fiorentina să mă interesez de Ianis Hagi

Pierre-Emerick Aubameyang, atacantul Borussiei Dortmund, este recunoscut pentru stilul nonconformist pe care îl afișează, însă presa germană a aflat un detaliu surprinzător despre gabonez. Aubameyang a decis să -și vândă

Un vasluian de 30 de ani a fost prins în flagrant de poliţişti în timp ce încerca să înşele, prin metoda "Accidentul”, un bărbat în vârsta de 86 de ani. Numai prezenţa de spirit a bătrânului a făcut ca el să nu se lase păcălit.

Dacă sunteți în căutarea unui laptop în perioada aceasta, trebuie să studiați oferte de la Cel.ro. În acest articol vă prezentăm câteva dintre cele mai atractive oferte. Citește mai

Anchetatorii încearcă să afle care sunt motivele reale care au condus-o pe Magdalena Șerban să comită crima din stația de metrou Dristor 1. Citește mai

În perioada ianuarie-noiembrie 2017, în urma serviciilor oferite gratuit de salariaţii AJOFM Mehedinţi, au fost încadraţi în muncă 4.620 şomeri, din care 1.866

Opoziţia democrată din Venezuela a primit premiul Saharov pentru liberate de gândire, decernat de Parlamentul European (PE), în cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri, la

De Crăciun, nu e gospodar care să nu facă măcar 2-3 cârnaţi de casă. Bine, 2-3 kg măcar :) Fiecare gospodărie are reţetele ei, cu tot felul de combinaţii de condimente şi de cărnuri, cârnaţi proaspeţi, afumaţi sau

Sarcina poate fi descurajantă pentru orice mamă, dar atunci când intră în ecuaţie şi o vârstă mai înaintată lucrurile sunt cu siguranţă complicate. Cu toate acestea, există numeroase mame în întreaga lume care îşi asumă toate riscurile

Senatorul sucevean Ilie Niţă, este acuzat de evaziune fiscală, instigare la abuz în serviciu şi efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia. Acesta este cercetat pentru că prin intermediul firmei sale Nil

Britanicul Chris Froome a picat un test de doping la care a fost supus cu ocazia Turului Spaniei 2017 pe care l-a câştigat în luna

Comisiile reunite de buget-finanţe au aprobat miercuri bugetele pentru 13 instituţii, printre care Administraţia Prezidenţială, Senatul României şi Camera