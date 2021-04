Slovenia vrea să oprească vaccinarea cu AstraZeneca 05.04.2021

05.04.2021 Slovenia vrea să oprească vaccinarea cu AstraZeneca Autoritățile din Slovenia au anunțat că vor să oprească imunizarea cu vaccinul AstraZeneca pentru persoanele cu vârsta sub 60 de ani. Autorităţile vor să aştepte să vadă dacă investigaţiile arată o legătură cauzală între vaccinarea



Slovenia vrea să oprească vaccinarea cu AstraZeneca

Autoritățile din Slovenia au anunțat că vor să oprească imunizarea cu vaccinul AstraZeneca pentru persoanele cu vârsta sub 60 de ani. Autorităţile vor să aştepte să vadă dacă investigaţiile arată o legătură cauzală între vaccinarea […] The post Slovenia vrea să oprească vaccinarea cu AstraZeneca appeared first on Cancan.

Slovenia vrea să oprească vaccinarea cu AstraZeneca

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

De la declanșarea pandemiei de COVID-19, SUA au înregistrat cele mai multe victime – 45.153, 1.738 de decese doar în ultimele 24 de ore. Pe plan global, Statele Unite au cel mai ridicat bilanț al persoanelor răpuse de coronavirus. VEZI AICI:

Autorităţile sanitare au raportat trei nouă decese provocate de coronavirus. În România, numărul morţilor a ajuns la

Un al doilea angajat al Penitenciarului Giurgiu a fost confirmat, miercuri, cu noul coronavirus. Acesta a intrat în contact cu polițistul din penitenciar testat pozitiv în 17 aprilie. Potrivit

Presa de la Phenian nu a oferit nicio informaţie privind starea sănătăţii lui Kim Jong-un, după ştirile care au circulat încă de ieri, potrivit cărora dictatorul nord-coreean a suferit complicaţii grave în urma unei operaţii cardiovasculare.

Antreprenorii din ROmânia pot beneficia de o serie de amânări de la depunerea unor acte sau plata unor impozite şi taxe, în contextual crizei generate de

Klaus Iohannis a anunțat joi, 23 aprilie, în cadrul unei conferințe de presă, că va susține o întrunire importantă la ora 16 cu membri Consiliului European. Principalul subiect va fi relansarea economică, vor cuprinde principii care vor sta la

Ministerul de Finanţe a redeschis o emisiune de titluri scadentă în ianuarie 2028 şi a împrumutat cu 510 milioane lei, peste nivelul de 300 milioane lei programat, la o dobândă anuală de 4,38%. La

Aflat acasă, împreună cu familia, Ianis Hagi așteaptă ridicarea restricțiilor pentru a afla dacă va continua și din vară la echipa din capitala Scoției. În ciuda ofertelor care s-au vehiculat în

Din 2 mai, aproximativ 1.000 de îngrijitori români vor fi scutiți de restricțiile de ieșire și vor putea intra în Austria fără oprire în Ungaria. Până acum, intrarea din România în Austria era posibilă doar cu avionul, din cauza

Proiectul “Gigaton Visual Experience”, care trebuia să aibă premiera în cinematografe pe 27 martie, va fi lansat, vineri, de către trupa Pearl Jam, notează News.ro. Trupa americană de rock a decis ca materialul audio-video al noului

Comitetul Executiv al EHF, întrunit într-o ședință online azi a luat câteva decizii extrem de importante, printre ele că Dinamo e OUT din Liga Campionilor la handbal. Deciziile la fruntea handbalului mondial au fost luate în lumina

Până astăzi, 24 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.817 au fost declarate vindecate și externate. Iar numărul

Argentinianul Lionel Messi, atacantul echipei FC Barcelona, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al lumii din ultimii 25 de ani, de către revista britanică FourFourTwo. Messi este "un pretendent la

Perioada următoare va fi una în care companiile vor avea mai mare grijă la tot ceea ce înseamnă cheltuieli, pentru că impactul economic se va resimţi destul de puternic şi multe bugete vor fi tăiate, dar resursele alocate transformării digitale

Urme de coronavirus au fost detectate în particule din aerul poluat de cercetători italieni care încearcă să determine pe ce distanţe pot fi acestea purtate, dar şi capacitatea lor de a produce infecţii, relatează The

De partea cealaltă, rezidenţialul este afectat de pandemie, în contextul în care numărul vizionărilor a scăzut, iar contractele se semnează mai greu din cauza

Iată principalele evenimente sportive petrecute în ziua de 25 aprilie de-a lungul timpului: – în 1895, s-a născut englezul Stanley Rous, al șaselea președinte al FIFA, între 1961 și 1974 – în 1932, s-a născut atleta româncă Lia

Numărul deceselor cauzate de coronavirus a crescut la 575, lista suferind și o modificare. Conform raportărilor venite din.partea Institutului National de Sănătate Publică (INSP), decesul 553 și decesul

Companiile care nu pot fi bancabile, adică acelea care nu se pot încadra în cerinţele băncilor pentru oferirea creditelor, nu vor avea o altă soluţie în perioada următoare decât intrarea în

Emil Boc, primarul Clujului, oraș în care se organizează două dintre cele mai mari evenimente de acest gen, Untold și Electric Castle, a declarat că decizia de anulare încă nu a fost luată și că se așteaptă data de 15 mai. „Nu știm ce