Slovenia suspendă temporar vaccinarea anti-COVID cu serul Johnson & Johnson 29.09.2021

Ministrul sănătății din Slovenia, Janez Poklukar, a anunțat miercuri suspendarea temporară a administrării vaccinului Johnson & Johnson, ca măsură de precauție după moartea unei tinere în vârstă de 20 de ani care fusese vaccinată cu acest ser, relatează Euronews. „Ne oprim temporar până când sunt clarificate toate detaliile legate de acest caz”, a declarat oficialul […]

