Slovacia: Guvernatorul băncii centrale a fost pus sub acuzare într-un caz de corupţie 15.10.2021

15.10.2021 Slovacia: Guvernatorul băncii centrale a fost pus sub acuzare într-un caz de corupţie Procurorii slovaci au anunţat că guvernatorul băncii centrale a ţării Peter Kazimir a fost pus sub acuzare pentru „un delict având legătură cu corupţia“, scrie Financial



Procurorii slovaci au anunţat că guvernatorul băncii centrale a ţării Peter Kazimir a fost pus sub acuzare pentru „un delict având legătură cu corupţia“, scrie Financial Times.

