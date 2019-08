Sloane Stephens, OUT de la US Open: eliminată de locul 127 WTA! 28.08.2019

28.08.2019 Sloane Stephens, OUT de la US Open: eliminată de locul 127 WTA! Sloane Stephens, 26 de ani și nr. 10 WTA, a părăsit US Open încă din primul tur după ce a fost eliminată de Anna Kalinskaya, o jucătoare aflată pe locul 127 WTA! Americanca a arătat un joc foarte modest și a fost învinsă în doar două



Sloane Stephens, OUT de la US Open: eliminată de locul 127 WTA!

Sloane Stephens, 26 de ani și nr. 10 WTA, a părăsit US Open încă din primul tur după ce a fost eliminată de Anna Kalinskaya, o jucătoare aflată pe locul 127 WTA! Americanca a arătat un joc foarte modest și a fost învinsă în doar două seturi de rusoaică, scor 3-6, 4-6, fapt ce s-a văzut și în cele 33 de erori neforțate. Anna, în schimb, a comis doar 15 erori neforțate. Din cauza acestei înfrângeri, Sloane Stephens va ieși din top 10 WTA după US Open. ...

Sloane Stephens, OUT de la US Open: eliminată de locul 127 WTA!

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Opozanţii Brexitului se mobilizează sâmbătă în stradă, la Londra, cu scopul de a cere un al doilea referendum, în timp ce premierul Theresa May face demersuri în culise pentru a-i atrage pe deputaţi de partea acordului său al divorţului cu

Ediția XIX a protestelor Vestelor galbene este considerată o zi test pentru eficacitatea măsurilor luate de guvernul francez pentru protecția zonelor comerciale și instituțiilor publice față de

Jucătorii României U21 au făcut cunoștință în cantonamentul din Spania cu mingea pe care o vor avea și la Europeanul de la vară. Adidas vine de această dată cu un model viu colorat. Vlad Nedelea, reporterul Gazetei

Andrei Ionuț Radu (21 de ani), căpitanul naționalei de tineret, și-a expus pasiunile într-un interviu acordat în exclusivitate Gazetei Sporturilor în cantonamentul României U21 din Spania. Vlad Nedelea, reporterul Gazetei

Daniel Prodan s-a stins subit în casa sa din Voluntari, în timp ce se uita la televizor. „I s-a făcut rău, a avut spasme, apoi s-a învineţit. I-a explodat inima în piept”, a povestea Licinia, soția lui Didi. Medicii au încercat să-l

Un întreg lot de biscuiţi a fost retras de la comercializare de Kaufland, după ce s-a constatat că există depăşiri ale cantităţii de sulfiţi. Aceștia produc reacţii alergice la copii. Citește mai

Ministrul Transporturilor Răzvan Cuc a afirmat la conferinţa de presă ce a avut loc sâmbătă că unele curse aviatice vor trebui anulate din cauza nerentabilităţii acestora. Potrivit ministrului Răzvan Cuc, compania TAROM va anula mai multe curse

Mi-am pus întrebarea "dacă şi cum se întâmplă “vrăjirea” copiilor pentru ceea ce este frumos în matematică în învăţământul primar, sau chiar în preşcolar?" Fără matematică (un anume tip de a fi în relaţie cu matematica) este

Criticul şi istoricul de film Tudor Caranfil a murit sâmbătă dimineaţă, în casa lui din Bucureşti, a confirmat Irina-Margareta Nistor pentru

Un filmuleţ în care un câine se plimbă pe stradă cu o găină în gură a stârnit hazul internauţilor. Imaginile surprinse la Câmpulung Moldovenesc şi au fost urcate

Un procentaj de 53,1% dintre elevii de clasa a VIII-a şi 52,4% dintre elevii de clasa a VII-a au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 la simularea probelor scrise din cadrul Evaluării Naţionale, desfăşurată în perioada 11-13

O autocisternă încărcată cu sodă caustică s-a răsturnat, vineri seara, la ieşirea din municipiul Huşi, judeţul Vaslui. Autocisterna, înmatriculată în Republica Moldova, era condusă de un cetăţean moldovean în vârstă de 49 de ani, care

Ionuț Radu, 21 de ani, liderul naționalei de tineret, a vorbit despre pasiuni, turneul final Euro 2019, ce-l enervează la oameni, cum își petrece timpul liber și ce ar schimba la fotbalul românesc. Vlad Nedelea, reporterul Gazetei

Ionuț Radu, portarul de 21 de ani al naționalei de tineret și al italienilor de la Genoa, a oferit un interviu în exclusivitate Gazetei Sporturilor. INTERVIU EXCLUSIV Ionuț Radu vorbește despre planurile de viitor, șansele

Marius Copil (28 de ani, 73 ATP) a postat azi pe Twitter o poză cu marele Roger Federer (37 de ani, 5 ATP), iar în descriere a scris „Învățând de la cel mai bun”. Fotografia a devenit virală pe site-urile de socializare,

România debutează astăzi în preliminariile pentru Euro 2020, contra Suediei, de la ora 19:00. Fostul internațional suedez Patrick Andersson, 47 de ani, stoper în '94 la meciul cu „tricolorii” din SUA, are mare

Tudor Caranfil, în vârstă de 88 de ani, a murit sâmbătă dimineaţă, în casa lui din Bucureşti. Vestea că tatăl scenaristului și actorului Nae Caranfil s-a stins din viață a fost dată de Irina-Margareta Nistor pentru News.ro. "Am

Vagoane noi de metrou urmează a fi cumpărate de Metrorex, care a lansat o licitație publică pentru viitorul tronson Drumul Taberei-Iancului. 30 de garnituri de metrou urmează să circule pe magistrala 5, care urmează a fi dată în folosință. Nu

Vaticanul a anunțat, sâmbătă, că Papa Francisc a acceptat demisia cardinalului chilian Riccardo Ezzati, arhiepiscop de Santiago, care şi-a prezentat demisia în mai 2018 alături de toţi cei 44 de episcopi romano-catolici chilieni, în urma

FRIPTURĂ DE MIEL. Reţetă friptură de miel. Friptură de miel la cuptor. Friptură tradiţională de miel. Friptură de miel la cuptor cu vin. Friptură de miel cu legume. Carnea de miel este unul dintre alimentele preferate ale românilor