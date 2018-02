Skoda aduce la Salonul Auto de la Geneva versiunea premium a SUV-ului Kodiaq 22.02.2018

22.02.2018 Skoda aduce la Salonul Auto de la Geneva versiunea premium a SUV-ului Kodiaq Skoda va prezenta în cadrul Salonului Auto de la Geneva noua versiunea de top a SUV-ului Kodiaq - Laurin&Klement. Linia de echipare L&K este denumită după fondatorii companiei - Laurin şi Klement. Designul al acestui model se datorează, printre



Skoda aduce la Salonul Auto de la Geneva versiunea premium a SUV-ului Kodiaq

Skoda va prezenta în cadrul Salonului Auto de la Geneva noua versiunea de top a SUV-ului Kodiaq - Laurin&Klement. Linia de echipare L&K este denumită după fondatorii companiei - Laurin şi Klement. Designul al acestui model se datorează, printre altele, grilei cromate a radiatorului, jantelor de 19 inchi din aliaj uşor şi barei de protecţie din spate modificate. La interior se regăseşte tapiţeria din piele şi decorul negru-piano.

Skoda aduce la Salonul Auto de la Geneva versiunea premium a SUV-ului Kodiaq

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Marea campioană Nadia Comăneci îi trimite un mesaj de susținere Simonei Halep înainte de finala de Grand Slam de la Australian Open. Fiecare meci al Simonei la acest Grand Slam a fost

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au admis, vineri, cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) de luare a măsurii interdicţiei iniţierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice Tel Drum sau suspendarea acestor

Ioan Deneş, noua propunere PSD pentru funcţia de ministru al Apelor şi Pădurilor, s-a născut la 13 aprilie 1968 în comuna Spermezeu, judeţul Bistriţa-Năsud şi a ocupat până în prezent funcţia de senator în judeţul Bistriţa-Năsud,

FC U Craiova a mai bifat astăzi un transfer. Deși a câștigat toate meciurile, formația lui Adrian Mititelu se întărește în vederea viitorului sezon, când echipa va evolua în Liga a 3-a. Azi, FC U Craiova l-a prezentat

Parcursul dezastruos al lui Real Madrid din acest sezon i-a determinat pe șefii clubului madrilen să facă deja strategia pentru sezonul viitor. Potrivit cotidianului Marca, conducerea "galacticilor" a pregătit 300 de milioane de euro pentru

O turistă din China a fost arestată în Marea Britanie pentru că a condus prea încet în orașul Hull. Femeia în vârstă de 39 de ani nu vorbea limba engleză și nu avea bani la ea așa că a petrecut o noapte în arest până a fost eliberată,

Crima de la grădiniţă a îngrozit România! Marius Cristian Boţan şi-a ucis fosta soţie, Nicoleta, chiar în faţa grădiniţei unde femeia era director. A lovit-o de două ori cu un cuţit, iar medicii, în ciuda eforturilor, nu au mai putut s-o

O tanara a reusit sa ii imparta pe internauti in doua tabere, dupa ce s-a aflat ce metoda a pus in practica atunci cand a aflat ca e inselata. Aceasta a decis sa ramana in anonimat, insa cei mai multi o considera o adevarata eroina pentru modul in care

Simptomele cancerului de colon nu sunt intotdeauna evidente. Este important sa le cunoasteti pentru a le indentifica, pentru a ajuta medicul sa stabileasca diagnosticul bun. Bolnavii cu cancer de colon nu au, de obicei, niciun simptom in stadiile

Simona Halep este prima jucătoare română care a ajuns în finala turneului Australian Open şi poate deveni a doua care câştigă un titlu de Mare Şlem, după ce Virginia Ruzici, managerul său, a cucerit titlul

O fotografie a unui măturător din Siberia face înconjurul internetului, datorită echipamentului folosit de bărbat pentru a putea munci la -37 de grade Celsius. Citește mai

Românca va juca a treia finală de Mare Șlem a carierei. Lidera WTA o va înfrunta pe daneza Caroline Wozniacki. Ambele jucătoare caută primul trofeu

Cu ocazia Primului Centenar al României Mari, Jidvei a lansat Vinul Unirii, produs aniversar prin care celebrează momentul unirii Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru

Simona Halep e susţinută din toate părţile înaintea finalei cu Caroline Wozniacki. Ultimul mesaj de susţinere primit de liderul mondial vine din partea Nadiei Comăneci, care a spus că se va trezi în toiul nopţii, ea fiind în SUA, pentru a

Circa 5.600 de angajaţi lucrează în fabricile de bere din România, cifră care poziţionează ţara pe locul şase în Uniunea Europeană la acest capitol, arată datele Asociaţiei Berarii

Echipa antrenată de Marius Baciu a încheiat seria partidelor de verificare susținute în pregătirea noului sezon. Juventus a jucat, astăzi după amiază, un meci amical în compania divizionarei secunde Metaloglobus București.

Directorul unui liceu din Timiş a postat mai multe mesaje cu conţinut obscen pe contul său de socializare, public de altfel, susţinând că e vorba despre glume ce nu ar deranja pe nimeni, cu atât mai puţin pe vreun elev care "poate să le vadă

Întârzieri în aplicarea noului program de guvernare! Cele mai aşteptate promisiuni au fost amânate, oficial, cu un an. Citește mai

LIVE Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open | Finala Australian Open, dintre Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) și Caroline Wozniacki (27 de ani, locul 2 WTA), se joacă sâmbătă, de la ora 10:30, LIVE pe

Realizatorul "Jocuri de putere" a intervenit vineri seară, la emisiunea Realitatea Românească, pentru a vorbi despre investigaţiile unor jurnalişti, care ar fi influenţaţi şi sprijiniţi de serviciile secrete. Citește mai