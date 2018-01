Site-ul care dezvăluie poveştile Slatinei 12.01.2018

S-a lansat site-ul www.slatina650.ro, menit să ofere celor interesaţi de informaţii referitoare la municipiul capitală a judeţului Olt date inedite, istorii uitate, fotografii atrăgătoare.

Polițiștii din Ilfov au confiscat aproximativ 1.400 de kilograme de petarde și artificii fără acte legale, care erau transportate cu o autoutilitară, în apropierea localității Șindrilița. Citește mai

Nepoata regelui Mihai, Elisabeta-Maria Bianca Elena de Roumanie, este una dintre membrii familiei regale despre care se cunosc foarte puţine lucruri. Citește mai

Te simţi uşor indispusă din pricina stresului sau eşti nerăbdătoare să îţi revezi familia de Crăciun? Oricum ar fi, astrele au de-a face cu dispoziţia ta din această perioadă a anului, motiv pentru care e bine să le iei

În noiembrie 2017, Regele Mihai a trimis o parte din maşinile sale de colecţie în ţară, pe Domeniul Regal Săvârşin. Vor rămâne în patrimoniul naţional şi vor fi expuse de anul viitor.

Tensiunea sexuală acumulată cauzează frustrări şi stări de nervozitate. Aceasta este realitatea, la fel cum eliberarea de aceste tensiuni în urmă contactului fizic dintre parteneri poate fi lesne observată de către cei din jur.

Momentul de emoţie care a cuprins România după anunţul trecerii în nefiinţă a ultimului rege al ţării este speculat de comercianţi pe site-urile de anunţuri. Citește mai

El este avocatul unui miliardar rus si director intr-o companie miniera ruseasca, specializata in extractia

Johan Meyer, co-manager de portofoliu în România Fondului Proprietatea, acţionarul minoritar al Companiei Naţionale Poşta Română, a propus ca alternativă la capitalizare, insolvenţa companiei. Propunerea FP a fost respinsă de ministrul

Iubitorii de cafea din întreaga lume consideră că espresso sau cafeaua neagră este cea mai bună. Ea are un gust uşor amar, nu include nicio formă de lapte sau smântână şi are o aromă intensă, motiv pentru care nu trebuie băută în exces.

Salariile funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din instituţiile aflate în subordinea Ministerului Muncii, precum Inspecţia Muncii, ANOFM, ANPIS şi instituţiile subordonate acestora precum şi ANPDCA sunt considerabil mai mici

Un nou raport publicat miercuri, 13 decembrie, evidenţiază realizările celor cinci fonduri ale UE de la începutul perioadei de finanţare, în condiţiile în care punerea în aplicare a programelor din perioada 2014-2020 a atins în prezent viteza

În ultimul an de zile, un tânăr din comuna suceveană Stroieşti a fost prins de şase ori către poliţişti conducând maşini în trafic fără a avea permis de conducere. În plus, într-unul dintre cazuri, el se afla şi sub influenţa

Alina Ciucu, tânăra de 25 de ani din localitatea Ostroveni, judeţul Dolj, ucisă în staţia de metrou Dristor, ajunsese în adolescenţă la Bucureşti şi trăia împreună cu prietenul ei, alături de care visa să se

Timp de 27 de ani, partidele politice au avut o relaţie ambiguă cu Regele Mihai I, ajungându-se în situaţia paradoxală în care monarhişti declaraţi nu au contribuit cu mai nimic

Instanţa din Egipt a condamnat la doi ani de închisoare, marţi, o cântăreaţă care apărea în videoclipul unei piese în lenjerie intimă, în timp ce mânca sugestiv o

Banca Transilvania susţine 250.000 de clienţi companii, iar o treime din firmele înfiinţate în 2017 colaborează cu BT, potrivit unui comunicat al băncii. "Cu Banca

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut liderilor naţiunilor musulmane să recunoască Ierusalismul ca fiind “capitala ocupată a statului palestinian”, relatează BBC. În timpul

Toate magistralele hub-ului de gaze deţinut de OMV la Baumgarten au fost repuse în funcţiune înainte de miezul nopţii, după explozia de marţi, care a dus la închiderea facilităţii, a

“Feminism” a fost desemnat cuvântul anului 2017, potrivit căutărilor online, scrie BBC. Compania Merriam-Webster a spus că intersul pentru acest termen a apărut în urma

Președintele american, Donald Trump, a semnat luni o directivă, care trasează ca obiectiv pentru Administrația Națională Aeronautică și Spațială din SUA (NASA) stabilirea „unei baze” pe