Siropul de tuse, cauza deceselor a peste 300 de copii? 24.01.2023

24.01.2023 Siropul de tuse, cauza deceselor a peste 300 de copii? Organizația Mondială a Sănătății (OMS) investighează dacă există vreo legătură între producătorii cu siropuri de tuse contaminate și decesele a peste 300 de copii din trei țări, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu



Siropul de tuse, cauza deceselor a peste 300 de copii?

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) investighează dacă există vreo legătură între producătorii cu siropuri de tuse contaminate și decesele a peste 300 de copii din trei țări, a declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu această chestiune.

Siropul de tuse, cauza deceselor a peste 300 de copii?

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Andra Volos se mută din România, decizia șatenei fiind definitivă. Fosta concurentă de la “Puterea Dragostei” a făcut anunțul pe o rețea socială. În prezent, Andra Volos își face ordine în apartament, se ocupă de […] The post

Va fi începută o anchetă pentru importul a 21 de tone de portocale din Turcia care prezintă reziduuri de pesticide. Dintre acestea, o tonă a ajuns pe piață iar restul au fost distruse, transmite

Două tipuri de salam în care a fost identificată Listeria monocytogenes au fost retrase de producători de la vânzare, informează Agenția Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța

NATO își închide, temporar, biroul din capitala Ucrainei și își va muta personalul la Bruxelles şi Lviv, oraș aflat la 70 de kilometri distanță de granița cu Polonia, informează Mediafax. „NATO şi statele sale membre monitorizează şi

Cheloo este unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Acesta a fost implicat în multe proiecte de succes precum X Factor și The Four. În prezent, pe lângă muzică acesta este jurat împreună […] The post Îţi vei

Chinezii Sui Wenjing și Han Cong s-au impus sâmbătă în proba de perechi, aducând al nouălea titlu olimpic pentru țara gazdă la această ediție Jocurile Olimpice de la Beijing se încheie duminică, iar concursul de patinaj artistic a fost

Patru bărbaţi au fost reţinuţi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, după ce au blocat în trafic un autoturism, în Caracal, şi l-au agresat pe pasager şi au vandalizat maşina. Victima a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale,

În contextul în care tensiunile dintre Est şi Vest au atins cel mai înalt nivel de la prăbuşirea Uniunii Sovietice în anul 1991, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri că lumea este probabil un loc mai periculos acum

Pe rețelele sociale a apărut, recent, un test de inteligență care bate toate testele IQ. Există puțini oameni care știu să-l rezolve. De fapt, acest test a creat o controversă în mediul online. Află, în […] The post Testul de

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a transmis Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) o serie de propuneri pentru simplificarea certificatelor de concediu medical. Printre solicitările medicilor se numără, printre

Spaţiul Privat Virtual (SPV), serviciul prin care Fiscul comunică cu contri­bua­bilii, este obliga­toriu pentru firme şi pentru PFA-uri de la 1 martie 2022, potrivit unei ordonanţe de urgenţă publicate în august 2021 în Monitorul

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le cere românilor să părăsească Ucraina cât de repede se poate și să evite deplasările în Peninsula Crimeea și zona de est a Ucrainei, respectiv regiunile Doneţk și Lugansk, precum și […] The post

Mădălina Grigore, o cunoscută influenceriță din Iași trăieşte o frumoasă poveste de dragoste la câteva luni după ce a trecut printr-o despărţire dureroasă. Tânăra a publicat mai multe imagini pe reţelele de socializare, iar zâmbetul

CSU Craiova joacă în deplasare cu Academica Clinceni, de la ora 19:55, în etapa #27. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Toate rezultatele etapei #27 aici Academica Clinceni - CSU Craiova, live de

Un bărbat de 38 de ani, urmărit internaţional de autorităţile franceze pentru proxenetism, a fost arestat de poliţişti la Tîmboeşti, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ)

Banca centrală are o misiune dificilă în privinţa micşorării inflaţiei, arată specialiştii care sugerează că n-ar vrea să fie în pielea ei, dar îşi exprimă încrederea, susţinerea şi speranţa. Da, sigur, soluţia este micşorarea

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovici, 34 de ani, 1 ATP, va reveni în circuitul profesionist luni, 21 februarie, urmând să joace, în turul I de la Dubai Tennis Championships 2022, cu italianul Lorenzo Musetti, 19 ani, 58 ATP. Salah Tahlak,

Partidul Mişcarea Populară organizează sâmbătă un congres

Preţurile la energie, dificil de anticipat, alături de măsurile de plafonare, vor juca un rol important în dinamica reală a inflaţiei, dar în plus rezultatele vor depinde de tensiunile regionale, de rezolvarea dificultăţilor de aprovizionare, de

Un incendiu a izbucnit, în această seară, la o fabrică de cherestea din comuna prahoveană Filipeştii de Târg. Pompierii intervin chiar la această oră cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, relatează