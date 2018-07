Sir Alex Ferguson a avut prima apariţie publică după operaţia pe creier / VIDEO 27.07.2018

27.07.2018 Sir Alex Ferguson a avut prima apariţie publică după operaţia pe creier / VIDEO Sir Alex Ferguson a avut prima apariţie publică după operaţie pe creier la care a fost supus în luna mai, prin intermediul unei înregistrări video postate pe site-ul clubului englez de fotbal Manchester United. Legendarul antrenor în vârstă de



Sir Alex Ferguson a avut prima apariţie publică după operaţia pe creier / VIDEO

Sir Alex Ferguson a avut prima apariţie publică după operaţie pe creier la care a fost supus în luna mai, prin intermediul unei înregistrări video postate pe site-ul clubului englez de fotbal Manchester United. Legendarul antrenor în vârstă de 76 ani a fost operat pe 5 mai, din cauza unei hemoragii cerebrale, ieşind de la terapie […] Post-ul Sir Alex Ferguson a avut prima apariţie publică după operaţia pe creier / VIDEO apare prima dată în Libertatea.ro.

Sir Alex Ferguson a avut prima apariţie publică după operaţia pe creier / VIDEO

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Subiectele de la Biologie, din cadrul examenului de Bacalaureat, vor fi rezolvate la Adevărul Live, începând cu ora 15.30, de către profesoara Ionela

Testarea SSD-ului ADATA SX950U a fost o premieră pentru mine. Prin urmare am consultat un prieten IT-ist, câteva tutoriale şi forumuri. Am cotrobăit prin casă după un cablu SATA şi din fericire am dat peste

Decizia prounţată la Curtea de Apel Ploieşti nu este însă definitivă şi poate fi atacată cu apel. Alexandru efter a fost judecat pentru luare de

Cristinel Drăgoi a fost aresat în urmă cu două luni de zile după ce i-a tăiat gâtul fostului viceprimar din comuna suceveană Moara, Zamfir Barbă. Între timp, Drăgoi a şi fost trimis în judecată pentru omor. Zilele trecute, Tribunalul

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi soţia sa, Brigitte, au mers în audienţă la Papa Francis. Şi deşi întâlnirea a fost una fructuoasă, fiind şi-una dintre cele mai îndelungate întâlniri ale Suveranului Pontif, Brigitte Macron a

Primăria Hunedoara a achiziţionat mii de insigne metalice 3D, dar şi cutiuţe de pluş şi transparente. A plătit pentru ele aproape 7.000 de euro, aproape tot atât cât a plătit şi pentru realizarea a 1.000 de albume

Elena-Gabriela Ruse, locul 197 WTA, a acces pentru prima oară în carieră pe tabloul principal la turneul de la

Ce faci atunci când ai puţin peste 40 de ani, o carieră atent construită în spate, dar şi un dram de nebunie pentru a porni singur la drum? Antreprenoriatul este soluţia. (Dar să nu uităm de această dată şi

Doi băieţi au fost omorâţi în apropiere de o şcoală primară, după ce un bărbat, în vârstă de 29 de ani, a atac un grup cu un cuţit de bucătărie, joi, în jurul orei 11:30 ora locală, în

India este cea mai periculoasă ţară pentru femei, potrivit unui sondaj realizat de Thomas Reuters Foundation. Cele şase zone studiate pentru realizarea sondajului au fost: serviciile de

Social-democratul Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului, a comentat joi faptul că procurorii au început urmărirea penală "in rem" după ce Ludovic Orban a depus plângere împotriva premierului

Pompierii militari şi echipele medicale intervin, joi, la un accident produs pe DN 1, în zona Băile Perşani, în urma căruia cinci persoane au fost rănite, trei fiind încarcerate, a informat purtătorul

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări nowcasting Cod galben şi Cod portocaliu de vreme instabilă, ce vizează, pe durata următoarei ore, judeţe din

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat că în şedinţa de joi Guvernul va adopta măsuri pentru asigurarea finanţării necesare celor 350 de centre medicale de permanenţă, alocând în acest sens

Apple a lansat luni primul iOS 12 Public Beta, lucru neobişnuit pentru companie, în condiţiile în care, în mod normal, aştepta iniţial dezvoltarea mai multor versiuni beta, înainte de a lansa prima versiune

Circulaţia rutieră pe DN 1 între localităţile Vlădeni şi Perşani se desfăşoară alternativ pe un singur fir, în urma producerii a două accidente rutiere, a informat joi biroul de presă al Inspectoratului

Femeile de succes, indiferent in ce domeniu activeaza, au o trasatura comuna: increderea in sine. Acestea sunt admirate datorita caracterului puternic si a imaginii pe care o afiseaza in fata intregii lumi, insa cum

Ce nazuri face uneori viaţa, ca o fetişcană fandosită care tună şi fulgeră când logodnicul îi dăruieşte o brăţară frumoasă şi este o însorire când iubitul îi cumpără o merdenea. Pe noi, în

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de inundaţii pentru 18 bazine hidrografice şi râurile din Dobrogea, până pe

Furnizarea energiei în Europa Centrală este o problemă de securitate şi ea va fi tratată în mod adecvat numai dacă dezvoltarea infrastructurilor necesare este realizată cu ajutorul finanţării de la