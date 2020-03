Singuri cu natura. Fotografii impresionante dintr-o lume în carantină 30.03.2020

Instantanee ireal de frumoase au fost surprinse de fotografi din toată lumea, de la instaurarea carantinei. Plaje înainte pline, parcuri sufocate de oameni, grădini înflorite care se umpleau de turiști la sfârșit de săptămână sunt acum locuri



Instantanee ireal de frumoase au fost surprinse de fotografi din toată lumea, de la instaurarea carantinei. Plaje înainte pline, parcuri sufocate de oameni, grădini înflorite care se umpleau de turiști la sfârșit de săptămână sunt acum locuri de tihnă, unde natura respiră în voie și doar unul, două suflete se bucură, în liniște, de mare, […]

Cincizeci de companii antreprenoriale din România au intrat în semifinala concursului „Made in Romania“ organizat de Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Companiile pot fi votate de public până la data de 21 aprilie pentru participarea în

Busuiocul, "cea mai veche plantă", aşa cum mai este numită, este una dintre cele mai versatile, aromate şi apreciate plante atât în bucătarie dar şi în medicina naturistă. Citește

Cel mai important lucru pe care îl poți face pentru a avea un păr frumos și rezistent este să ai o alimentație sănătoasă. Aceasta ar trebui să includă numeroase fructe și legume, proteine de calitate, cereale integrale, grăsimi

Augustin Lazăr a afirmat, marţi, că nu este ofițer, subofițer, agent sau colaborator al fostei Securități sau altui serviciu de informații. Lazăr a mai spus că acuzațiile din ultima perioadă au apărut ca urmare a candidaturii sale pentru un

Numărul de autoturisme noi înmatriculate în primele trei luni ale anului a crescut cu 25% faţă de perioada similară din 2018, la 35.836 unităţi, în acelaşi intervalul fiind înmatriculate 110.308 autoturisme second-hand, în scădere cu 8,5%,

Modelul Ashley Haas, 29 de ani, a atras toate privirile la un meci de baschet din SUA. Ashley Haas, unul dintre cele mai apreciate modele din America, a fost prezentă la un meci de baschet între colegii, Virginia Cavalier - Texas Tech Red

Poliţiştii din cadrul secţiei 1 Poliţie Rurală Brăila şi secţiei 4 Poliţie Rurală Brăila i-au depistat pe doi barbaţi în timp ce transportau cu autovehiculele sute de kilograme de fier vechi fără a avea documente

Sunt multe motive pentru care românii au ales să părăsească România și să-și facă o nouă viață în străinătate. Fie că nu au fost apreciați la locul de muncă, fie că aveau salarii mici sau că nu erau mulțumiți de traiul din țară,

În ce priveşte sectorul de producţie a energiei electrice, un semnal pozitiv pentru piaţă ar putea veni în 2019 din partea statului român ca urmare a avansării în imple­mentarea unor meca­nisme de tip Contracte pentru Diferenţă (CfD), sau

Un deţinut condamnat pentru omor încarcerat la Penitenciarul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, a evadat dintr-un punct de lucru al închisorii marţi, 9 aprilie, în jurul orei

Conpet Ploieşti (COTE), transporta­torul naţional de ţiţei prin conducte şi căi ferate, este prima mare companie de stat ai cărei acţionari au aprobat bugetul pe 2019, în condiţiile în care restul emitenţilor din subordinea statului nu au

Un bărbat din Italia, în vârstă de 76 de ani s-a spânzurat din cauza unei românce mai tânără cu 46 de ani. Femeia de 30 de ani era deja logodită cu un alt

Schimbările aduse OUG 114/2018 evită daune foarte mari pentru economie şi satisfac cele trei cerinţe formulate de Banca Naţională a României şi înaintate Comitetului Naţional pentru

Manchester United și Barcelona joacă azi, de la ora 22:00, în meciul tur din sferturile de finală ale UEFA Champions League. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și î în direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Premierul Viorica Dăncilă a lăudat creşterea economică a României din 2018, subliniind că Statistica a revizuit pozitiv avansul din ultimul trimestru, cu toate că cifrele sunt mult mai slabe decât estima Guvernul la începutul

Andra se simte o femeie împlinită, alături de soțul ei, Cătălin Măruță, și cei doi copii, David și Eva. Nu doar pe plan persoanal îi merge foarte bine, ci și profesional, vedeta se bucură de carieră de succes în lumea muzicală, are

Partidul condus de Victor Ponta a pierdut mai mulți membri într-o singură zi. Fostul coordonator al filialei Pro România Mehedinți, Cornel Stroescu, împreună cu 600 de membri ai partidului și-au dat demisia miercuri, a anunțat acesta printr-un

Oppo Reno şi Oppo Reno 10x Zoom sunt cele mai noi smartphone-uri din portofoliul producătorului chinez. Cele două telefoane au fost lansate într-un eveniment organizat la

Începând cu vineri, 12 aprilie, populația va putea accesa Programele Rabla Clasic și Rabla Plus, a anunțat, miercuri, Ministerul