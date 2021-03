Simona Hapciuc, fotografie incitantă în cada plină cu apă. Ce au observat fanii că are în zona sânilor 08.03.2021

Simona Hapciuc a stârnit numeroase valuri de comentarii, după ce a publicat pe Instagram o fotografie incitantă realizată în timp ce era în cada plină cu apă. Atenția multora a fost în zona sânilor actriței, […] The post Simona Hapciuc, fotografie incitantă în cada plină cu apă. Ce au observat fanii că are în zona sânilor appeared first on Cancan.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a anunţat că activitatea fermierilor din sectoarele vegetal, zootehnic, apicol, industrie alimentară trebuie continuată în contextul măsurilor prevăzute de Ordonanţa Militară a ministrului

Star Assembly, divizia locală a concernului Daimler, care deţine Mercedes-Benz, a oprit săptămâna trecută producţia de cutii de viteze la uzina din Sebeş. Măsura a fost adoptată în condiţiile în care Daimler a oprit şi producţia de

Anchetă la Institutul Regional de Oncologie din Iași, după ce un medic s-a plimbat prin spital, imediat ce a revenit din Franța. Deși i-a fost interzis accesul în unitatea medicală, doctorul oncolog a stat în Institut și a intrat în contact cu

Drumarii din judeţul Gorj intervin luni pentru a îndepărta zăpada depusă pe Drumul Naţional 67 C, în staţiunea Rânca. Stratul nou de zăpadă a depășit 20 de centimetri, transmite corespondentul

Șefii clubului covăsnean au inspectat șantierul noului stadion din Sfântu Gheorghe și așteaptă cu nerăbdare momentul debutului în noua casă. Până atunci, Laszlo Dioszegi speră ca ediția curentă de campionat să se reia și echipele să

Grupul de Comunicare Strategică a informat, luni, că printre persoanele confirmate pozitiv cu noul coronavirus se află și un deținut. Bărbatul ajunsese la spital escortat de poliție pentru că avea probleme medicale. La testarea realizată la acea

Inițiativa pentru Competitivitate (INACO) a lansat prima ediție a Ghidului locurilor de muncă disponibile în criza COVID-19. În prezent, peste un milion de angajați riscă să își piardă locul de muncă. Tocmai din aceste motive, INACO a lansat

Premierul rus Mihail Mişustin le-a dat autorităţilor un termen de cinci zile pentru a dezvolta un sistem automatizat de monitorizare a persoanelor care au intrat în contact cu oricine este diagnosticat

Athenee Palace Hilton se închide din cauza pandemiei de coronavirus. Măsura nu este una definitivă, ci

Societatea de Transport București (STB) ia noi măsuri pentru protejarea atât a călătorilor, cât și a propriilor angajaților. Prin urmare, aceasta a decis ca dintr-un total de aproximativ 100 de centre de vânzare ale societății de transport,

Revolut, fintech-ul cu o creştere accelerată şi peste 10 milioane de utilizatori în Europa, lansează astăzi aplicaţia financiară şi cardul de debit în Statele Unite ale Americii. Revolut are deja zeci de mii de clienţi americani, după ce a

Olanda continuă măsurile adoptate deja pentru a limita răspândirea pandemiei de coronavirus și a interzis toate evenimentele şi adunările publice până la 1

Bursa a rămas pe verde pe parcusul sedinţei de astăzi, toţi indicii fiind pe plus la mijlocul zilei, tendinţă remarcată şi la marea majoritate a companiilor din componenţa

Filmele şi documentare din sport sunt disponibile pe cele două aplicaţii: de la viaţa lui Senna şi Pele până la tulburătorul "Aur şi secrete", care prezintă dramele trăite de gimnastele SUA, abuzate de propriul lor medic Iar una dintre

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 grade pe scara Richter s-a produs, marţi, la ora locală 11:02, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, conform informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

O pacienta din Suceava, care se afla la spitalul din Iasi, se afla in stare grava. Ea a intrat in stop cardio respirator a doua oara, astazi, dupa ce o situatie identica a avut loc si

O companie biofarmaceutică donează Ministerului Sănătăţii 4.000 de cutii pentru tratamentul pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus. Cu aceste 4.000 de cutii, peste 8.000 de pacienţi vor fi

Ancheta epidemiologică care are loc în acest moment la Spitalul Județean din Suceava aduce disperare și neputință în rândul sucevenilor și în special a cadrelor medicale implicate. Peste 100 de medici și asistenți au fost infectate cu noul

În condițiile în care un milion de români sunt trimiși în șomaj tehnic și încă un milion sunt obligați să-și îndeplinească sarcinile de serviciu stând acasă din cauza crizei coronavirus, e cazul să

