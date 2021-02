Simona Hapciuc a spus tot! Ce se întâmplă la Survivor + Ce a putut să facă Jador 23.02.2021

Simona Hapciuc a făcut dezvăluiri din interiorul realityshow-ului Survivor România. Ea a povestit cum se fac alianțele, dar și ce i-a spus Jador, fără să știe că este auzit de cine nu trebuia.

Florin Cîțu a cerut astăzi parlamentarilor să nu respingă ordonanța care prevede amânarea dublării alocațiilor, deoarece România are nevoie de stabilitate financiară, scrie Antena 3. Premierul

Moscheile şi bisericile din Betleem vor fi închise din cauza epidemiei de Covid-19, a declarat joi Ministerul palestinian al sănătăţii, potrivit agenţiei de presă palestiniene Wafa, citată de

Compania sârbă de stat din domeniul energiei EPS a semnat un acord preliminar pentru construirea centralei termice Kolubara B de 350 MW cu Powerchina, relatează

Începutul de săptămână a adus o nouă lovitură pentru pieţele bursiere deja fragile astfel că pe lângă îngrijorările din cauza gripei chinezeşti, investitorii au mai primit un alt subiect de îngrijorare: prăbuşirea preţului petrolului cu

Berbec, 11 martie Azi ești cu capul în nori. Nu reușești să te concentrezi nici măcar atunci când vine vorba de lucrurile de rutină, ci te gândești doar la viitor și la aspirațiile pe care

Managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş a făcut o listă cu cele mai importante măsuri preventive împotrivia virusului ucigaş din

Ca şi cum nu era suficient că bursele la nivel mondial sunt zguduite din temelii de gripa chinezească, începând de duminică noapte investitorii mai au un motiv de îngrijorare în plus: cel mai abrupt declin al ţiţeiului din ultimii 30 de ani

Comisia de Disciplină a FRF va judeca miercuri, 11 martie, evenimentele petrecute după partida dintre Academica Clinceni și Viitorul (2-3) din etapa precedentă, în urma dezvăluirilor făcute de Gazeta Sporturilor în ziarul de luni.

Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR) face apel către toţi prestatorii şi utilizatorii de servicii bancare să protejeze publicul şi proprii angajaţi prin respectarea regulilor stricte de igienă

Românii întorşi din străinătate pun în dificultate autorităţile, conform afirmaţiilor făcute de Raed Arafat. Secretarul de stat a anunţat că o familie revenită din Italia a încercat să evite intrarea în carantină. „În judeţul

Rata inflaţiei s-a redus în luna februarie la 3%, faţă de un ritm de 3,6% în ianuarie, în condiţiile în care alimentele s-au scumpit cu 4,09%, mărfurile nealimentare cu 2,04%, iar serviciile cu 3,8%, a anunţat

Spitalul de Urgență MAI “Prof. Dr. Dimitrie Gerota” a intrat în carantină, a anunțat Raed Arafat într-o conferință de presă. ”Pacienţii şi personalul spitalului rămân în

Creşterea a fost susţinută exclusiv de Ford, care a ajuns să producă la Craiova aproape 40.000 de maşini în ianuarie şi februarie, în creştere cu 90% faţă de perioada similară a anului trecut. Mai mult, în premieră, la Craiova s-au produs

Meciul de diseară dintre Manchester City și Arsenal a fost amânat, după ce clubul londonez a anunțat că mai mulți „tunari” s-au salutat cu Evangelos Marinakis (52 de ani) la sfârșitul partidei din „șaisprezecimile” Europa League.

Cătuşele se mai pot utiliza şi în scopul prevenirii autovătămării persoanei ori apariţiei unei stări de pericol la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale a poliţistului sau a altei

Armata va trimite medici militari care vor ajuta la procedura de triaj epidemiologic de la punctele de trecere a frontierei de la granița de sud, vest și nord-vest a României, anunță, miercuri un comunicat

Calendar simulare BAC 2020. Susținerea testărilor a fost amânată în contextul în care școlile sunt închise în perioada 11-22 martie, din cauza coronavirusului. Noul calendar pentru simulările la BAC urmează să fie comunicat ulterior.

Românii au Talent domină audienţele în fiecare vineri seara, iar sezonul al 10-lea al celebrului show de divertisment continuă să ţină telespectatorii cu sufletul la gură. Galele live Românii au Talent (sezonul 10) se lasă aşteptate Momentan,

Pentru ei, persoana iubită va fi întodeauna cea mai importantă. Sunt trei zodii din toate cele 12 ale horoscopului care se remarcă a fi cei mai buni parteneri în cuplu. Printre ele, Fecioara, cel mai devotat nativ din

Programul de audienţă la Poliţia Capitalei şi secţiile de poliţie se suspendă, de miercuri până la 31 martie 2020, pentru a limita răspândirea coronavirusului. La nivelul Serviciului de Ordine Publică se suspendă programul de relaţii cu