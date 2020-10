Simona Halep, un nou duel cu Iga Swiatek la Roland Garros! Portretul adversarei din optimile turneului de la Paris 03.10.2020

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a câștigat categoric meciul cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1, iar acum se pregătește pentru meciul din optimi. În runda următoare la Roland Garros, Simona Halep se va întâlni



Simona Halep, un nou duel cu Iga Swiatek la Roland Garros! Portretul adversarei din optimile turneului de la Paris

Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a câștigat categoric meciul cu americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), scor 6-0, 6-1, iar acum se pregătește pentru meciul din optimi. În runda următoare la Roland Garros, Simona Halep se va întâlni duminică, la o oră ce urmează a fi anunțată, cu poloneza Iga Swiatek (19 ani, 53 WTA), care în turul trei a trecut de canadianca Eugenie Bouchard (26 de ani, 168 WTA ), scor 6-3, 6-2. ...

Simona Halep, un nou duel cu Iga Swiatek la Roland Garros! Portretul adversarei din optimile turneului de la Paris

