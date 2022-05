Simona Halep s-a calificat în turul II la Roland Garros. Cine este următoarea adversară a româncei 25.05.2022

25.05.2022 Simona Halep s-a calificat în turul II la Roland Garros. Cine este următoarea adversară a româncei Simona Halep, numărul 19 mondial, s-a calificat, marți, în turul doi de la Roland Garros, după un meci greu, în trei seturi, împotriva nemțoaicei Nastasja Schunk, numărul 167 WTA. Halep s-a impus cu scorul de 6-4, 1-6, 6-1, după o oră și 48 de



Simona Halep s-a calificat în turul II la Roland Garros. Cine este următoarea adversară a româncei

Simona Halep, numărul 19 mondial, s-a calificat, marți, în turul doi de la Roland Garros, după un meci greu, în trei seturi, împotriva nemțoaicei Nastasja Schunk, numărul 167 WTA. Halep s-a impus cu scorul de 6-4, 1-6, 6-1, după o oră și 48 de minute, potrivit GSP. Halep a fost incomodată de frigul de la […]

Simona Halep s-a calificat în turul II la Roland Garros. Cine este următoarea adversară a româncei

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscop duminică, 11 iulie. Află ce ţi-au rezervat astrele pentru ziua de duminică, 11

Bursa de Valori Bucureşti (BVB), operatorul pieţei de capital din România, a anunţat ieri că miercuri, 14 iulie, a doua emisiune de obligaţiuni a retailerului online Vivre Deco, în valoare de 7 milioane de euro, intră la tranzacţionare pe

Generalul Scott Miller, comandantul trupelor SUA din Afganistan, a transferat atribuţiile Comandamentului Central american (CENTCOM), în contextul în care trupele americane vor fi retrase până pe 31

Unu din nouă angajaţi români, adică 540.000 de persoane, câştigă salarii de cel puţin 1.000 de euro net pe lună, arată datele Institutului Naţional de Statistică. În urmă cu cinci ani, mai puţin

Radu Arseni, proprietarul unei pensiuni din zona Moeciu, a transformat un concept de proiect turistic care ar fi trebuit să cuprindă şi ateliere de activităţi într-o uni­tate de cazare clasică, din cauza

Un număr de 14.608 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în creștere faţă de luni, 12 iulie,

FC Voluntari și-a prezentat astăzi echipamentele pentru sezonul următor. Ilfovenii au și un sponsor tehnic nou, colosul american Nike. FC Voluntari a semnat un contract valabil două sezoane cu sponsorul tehnic Nike. Odată cu acest

Radio Tanănana, unul dintre cele mai vechi posturi din Bucureşti, a pierdut licenţa din Capitală, scrie PaginadeMedia. Postul de radio emite încă şi în alte localităţi, însă licenţa de Bucureşti era cea mai

UEFA a pornit o investigație disciplinară cu privire la incidentele care au avut loc pe stadionul Wembley și în împrejurimile arenei cu ocazia finalei EURO 2020. Incidentele scandaloase din Londra cu ocazia finalei EURO 2020 nu rămân fără

SUA analizează necesitatea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19, dar trebuie să vadă mai multe date pentru a şti dacă rapelul suplimentar ar putea creşte riscurile apariţiei efectelor secundare grave,

Cercetătorii Bitdefender au descoperit un grup de atacatori informatici români care infectează de la distanță calculatoare și servere de pe tot globul, de unde minează apoi ilegal criptomonede,

Premierul Florin Cîţu a transmis, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu presa, că românii ar trebui să se obişnuiască cu preţurile care cresc şi scad, pentru că asta înseamnă economie de

Lionel Messi s-a înțeles cu oficialii clubului FC Barcelona pentru prelungirea contractului până în 2026. Starul argentinian va avea însă la gruparea catalană un salariu redus la jumătate față de cel precedent, informează BBC. Lionel Messi a

Papa Francisc a părăsit în această dimineaţă spitalul Gemelli din Roma unde s-a recuperat după o intervenţie suferită la colon, informează Le Figaro. Suvernul Pontif, în vârstă de 84 de ani, a

Numărul naşterilor a crescut în luna mai faţă de aprilie, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS). Astfel, în mai 2021 s-a înregistrat naşterea a 13.524 copii, cu 860 mai mulţi nou-născuţi decât în luna

PSD este pe primul loc în intenția de vot a românilor, în timp ce PNL este pe doi, cu aproape patru procente mai puțin, arată datele unui sondaj de opinie realizat de INSCOP în luna iunie, informează G4Media.ro. Potrivit unui grafic din cercetare

Vă mai aduceţi aminte de „Bombardiera” lui Victor Slav? Dacă nu, CANCAN.RO are cele mai noi imagini cu Raluca Silea, în ipostaze amețitoare! Bruneta a făcut un show incendiar cu prietena ei, la o piscină […] The post

Semnal de alarmă tras de Agenția Americană a Medicamentului (FDA). Instituția avertizează cu privire la existența unui "risc mare" al apariției sindromului Guillain-Barre, o maladie neurologică rară, în urmă vaccinării cu serul

Gianluigi Donnarumma (22 de ani), cel mai bun fotbalist de la Euro 2020, a fost prezentat oficial la PSG. Gianluigi Donnarumma, omul care a dus titlul mondial în Italia, a fost prezentat la PSG. Portarul venit liber de contract de la AC Milan a

Ar fi ieșit scandal la resortul „Novum By the Sea”, de la Olimp, unde implicat a fost Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRB). Nemulțumit de unele vorbe aruncate de Bujor Sion, tatăl vitreg […] The post Alin