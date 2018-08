Simona Halep s-a calificat în sferturi la Cincinnati. Liderul WTA a învins-o pe Ashleigh Barty 18.08.2018

18.08.2018 Simona Halep s-a calificat în sferturi la Cincinnati. Liderul WTA a învins-o pe Ashleigh Barty Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Cincinnati, trecand in turul trei de sportiva australiana Ashleigh Barty, numarul 16 mondial si favorita 16, pe care a invins-o saptamana trecuta si in



Simona Halep s-a calificat în sferturi la Cincinnati. Liderul WTA a învins-o pe Ashleigh Barty

Simona Halep, liderul WTA, s-a calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Cincinnati, trecand in turul trei de sportiva australiana Ashleigh Barty, numarul 16 mondial si favorita 16, pe care a invins-o saptamana trecuta si in semifinale la Montreal. Halep s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, intr-o ora si 29 minute. […] The post Simona Halep s-a calificat în sferturi la Cincinnati. Liderul WTA a învins-o pe Ashleigh Barty appeared first on Cancan.ro.

Simona Halep s-a calificat în sferturi la Cincinnati. Liderul WTA a învins-o pe Ashleigh Barty

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Parada militară pe care Donald Trump şi-o doreşte va costa aproape la fel de mult ca exerciţiul militar cu Coreea de Sud, la care preşedintele SUA a renunţat, şi pe care l-a numit “extrem de scump”, potrivi

Joi, guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă pentru aprobarea Programului de investiţii în domeniul Culturii, conform unui comunicat de presă emis de MCIN. Acest pas vine în contextul Centenarului Marii Uniri, luând în considerare faptul că

Judecătorii ieşeni au găsit vinovat de tentativă la omor un bărbat de 46 de ani care, supărat că un adolescent mânca semniţe de foarea soarelui într-un mijloc de transport în comun, l-a înjunghiat în zona

Mai mult de 80% dintre românii care vin în agenţiile de turism cu vouchere de vacanţă vor să-şi ia vacanţă la mare în vârf de sezon, când sunt cele mai mari tarife, şi sunt dispuşi ca, pe lângă tichet, să plătească şi din buzunar

O stranie combinaţie de mălai, sare şi ulei, născută la jumătatea anilor ’90 în curtea unei case din Ploieşti ca experimentul a doi prieteni, avea să cucerească România şi pieţele externe. Urmează o poveste despre invenţii şi pufuleţi,

Joi, 19 iulie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică Loteria Română a acordat 32.548 de câştiguri în valoare totală de 1.605.924,82

Luna Plină şi eclipsa de Lună vor avea loc în noaptea de 27 spre 28 iulie, fenomenul fiind unul extrem de rar şi de spectaculos. Super-eclipsa va dura o oră şi 43

Data planificatei vizite a ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, în Grecia, prevăzută pentru toamna acestui an, nu mai este potrivită. Afirmaţia a fost făcută joi de ambasadorul Rusiei la Atena, după cum a relatat agenţia TASS, citată

Gazele se scumpesc cu aproape 6% pentru consumatorii casnici, de la 1 august, anunţul venind, în mod ironic, într-un moment în care autorităţile spun că pregătesc un plafon maxim al preţului pentru

Un proiect de lege care prevede pensii speciale pentru vameşi circulă „de 2-4 zile în deplin secret” prin Ministerul Finanţelor, atrage atenţia fostul şef al Fiscului, Gelu Diaconu, care a şi publicat acest

Un adolescent din municipiul Constanţa a fost internat joi într-un spital din Bucureşti, după ce s-a electrocutat din cauza liniilor de înaltă tensiune de pe calea ferată. Potrivit Inspectoratului

Guvernul a aprobat construirea unui centru de instruire pentru piloţi echipat cu un simulator complet de zbor - Full Flight Simulators Boeing 737 Next Generation, a anunţat, joi, purtătorul de cuvânt

Klaus Iohannis a criticat modul în care PSD gestionează guvernarea și mai ales modul în care legiferează legile Justiției, într-o declarație pe care a , Președintele a declarat că raportul preliminat

Mihai Stoica, directorul sportiv al celor de la FCSB, nu a ezitat să-i răspundă lui Mirel Rădoi, cel care a declarat recent că Becali duce echipa spre faliment. "E opinia lui, dar îmi aduc aminte că Steaua nu a jucat în Europa

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a început pregătirea pentru sezonul de hard din Statele Unite ale Americii. S-a terminat distracția pentru liderul WTA. Cele două, trei săptămâni de odihnă anunțate după Wimbledon s-au redus

Operatorul digital de pariuri sportive și cazinou Betano.com a devenit din acest sezon sponsorul uneia dintre cele mai importante echipe din fotbalul german, VfB Stuttgart. Cu licență legală în România până în anul 2027,

N'golo Kante (27 de ani), proaspăt campion mondial cu naționala Franței, este principala țintă a celor de la PSG în această vară. Directorul sportiv al campioanei Franței, Antero Henrique, a spus pentru un post de radio francez că

Oreste Teodorescu a relatat, în această dimineaţă, pe o reţea de socializare, despre un incident pe care l-a avut azi-noapte cu un echipaj de poliţie din zona Tânganu, judeţul Ilfov, în urma căruia a rămas fără permis. Libertatea vă

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat dur, joi, decizia Uniunii Europene de a aplica o amendă de peste 4,3 miliarde de euro (cinci miliarde de dolari) companiei americane Google, liderul american transmiţând un avertisment

Ministrul olandez de externe, Stef Blok, se regăseşte sub focul criticilor după dezvăluirea unor afirmaţii controversate pe care, într-o discuţie la o întâlnire privată, le-a făcut despre imigraţie şi societăţile