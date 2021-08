Simona Halep, primul mesaj de la Montreal înainte de revenirea pe teren 07.08.2021

Simona Halep, 29 de ani, a transmis un mesaj fanilor de la Montreal, unde va participa la primul turneu, după accidentarea suferită în timpul competiției de la Roma, informează Hotnews. „A trecut ceva timp de când nu am mai putut să particip la un turneu… Dar sunt aici, acum! Bună ziua Montreal", a fost mesajul

Lăcomia - nu trădarea - l-a determinat pe Donald Trump să-i ceară ajutor preşedintelui rus Vladimir Putin în scrutinul prezidenţial din 2016, scrie într-o nouă carte, calificată de dpa drept "bombă", Michael Cohen, fostul avocat personal al

Papa Francisc a afirmat, duminică, la Vatican unde a condus rugăciunea “Angelus” de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, că bârfa este “o ciumă mai rea decât

Acţiunilor producătorului francez de automobile Renault (RNO) s-au apreciat pe parcursul şedinţei de tranzacţionare din 4 septembrie cu până la 6% la bursa de la Paris, ca o reacţie pozitivă a investitorilor la anunţul de organizare a companiei

În sesiunea din vară a examenului de Bacalauret, 17 absolvenţi ai Liceului Tehnic „Vasile Cocea”, din comuna suceveană Moldoviţa, între care şefa de promoţie a generaţiei actuale, Alexandra Bîndiu, au fost eliminaţi din examen pentru

Proprietarii de clădiri incluse în circuitul economic pot beneficia de o reducere a impozitului pe proprietate în anumite condiţii, în baza unui act normativ adoptat în contextul pandemiei de COVID-19 care, însă, a lăsat la latitudinea

The International, cel mai reputat turneu din esports nu va avea loc în acest an. Fanii au încercat să pună presiune pe Valve să organizeze și în acest an The International, turneul de esports cu cele mai mari premii din istorie. Asta chiar

La alegerile locale din 17 septembrie, 34% dintre români vor să voteze cu PNL, 27% preferă PSD, 17% sunt pentru USR-PLUS, 5% pentru UDMR și Pro România, 4% se declară în favoarea PMP și PPU, iar 3%

Real Madrid a anunțat transferul lui James Rodriguez (29 de ani) la Everton. După 6 ani, mijlocașul columbian părăsește definitiv campioana Spaniei. A mai plecat o dată, la Bayern Munchen, însă doar sub formă de împrumut. Acum, a fost convins

Deși este septembrie și toamna a venit deja, cererea de transport către litoral se menţine ridicată în această săptămână. Astfel, CFR Călători îşi adaptează în extrasezon capacitatea de transport la solicitările de trafic şi

În vederea înlocuirii rețelei publice de apă potabilă în București, în zona intersecției bulevardul Iuliu Maniu – bulevardul Vasile Milea, se vor institui restricții de circulație, în etape, a informat Brigada Rutieră într-un

Unul din trei români abia îşi duce traiul de zi cu zi, arată o cercetare statistică privind condiţiile de viaţă ale populaţiei, publicată de Institutul Naţional de Statistică

Cristiano Ronaldo (35 de ani) a ajuns la 101 goluri pentru naționala Portugaliei, record absolut în Europa! Starul lui Juventus devine astfel primul fotbalist european care atinge această bornă după reușita din meciul contra Suediei (runda a doua

Actriţa americană Amy Schumer, cunoscută pentru roluri din filme ca „Trainwreck“ şi „I Feel Pretty“, a dezvăluit într-un mesaj publicat pe Instagram că a fost diagnosticată vara aceasta cu boala

Victor Angelescu, replică pentru Dan Alexa: ”Principalul vinovat sunt

Epic recunoaște că a pierdut aproape 60 la sută dintre utilizatori în urma scandalului purtat între Fortnite și Apple. 200 de milioane de utilizatori pierduți este un număr uriaș, care ar îngropa aproape orice joc. Din fericire pentru cei de la

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că are mari aşteptări de la PNL, despre care spune că ar putea să aibă cel mai mare număr de aleşi locali din ultimii 30 de

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 41.144, după ce miercuri, 9 septembrie, au fost înregistrate 588 de cazuri, în urma procesării a 2.792 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, nouă pacienţi au pierdut lupta cu noul

Liderul PMP, Eugen Tomac, susține că atacurile reciproce între PNL și USR din ultimele zile arată, de fapt, că marea bătălie electorală este, de fapt, între cele ele și că cele două

Adrian Petre (22 de ani) are cariera în pericol dacă nu reușește să plece de la FCSB. Atacantul a fost cel mai slab din lot în antrenamentele pe care Petrea și Neubert le-au condus în perioada aceasta de întrerupere a campionatului cauzată de

Un bărbat de 54 de ani a fost îngropat de viu, sub un mal de pământ, joi dimineață, în localitatea Șimnicu de Sus, din județul Dolj. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanți ai ISU Dolj, la fața locului a intervenit Secția de