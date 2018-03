SIMONA HALEP - OCEANE DODIN // VIDEO Grimase de durere pentru Simona Halep » Ce probleme a acuzat liderul mondial în turul 2 la Miami 23.03.2018

23.03.2018 SIMONA HALEP - OCEANE DODIN // VIDEO Grimase de durere pentru Simona Halep » Ce probleme a acuzat liderul mondial în turul 2 la Miami Simona Halep a traversat momente dificile în timpul meciului câștigat greu cu Oceane Dodin, 3-6, 6-3, 7-5, din turul secund al turneului Premier Mandatory de la Miami. Spre finalul primului set, jucătoarea noastră a părut vizibil



SIMONA HALEP - OCEANE DODIN // VIDEO Grimase de durere pentru Simona Halep » Ce probleme a acuzat liderul mondial în turul 2 la Miami

Simona Halep a traversat momente dificile în timpul meciului câștigat greu cu Oceane Dodin, 3-6, 6-3, 7-5, din turul secund al turneului Premier Mandatory de la Miami. Spre finalul primului set, jucătoarea noastră a părut vizibil deranjată de probleme la umărul drept și la gât și a solicitat de două ori intervenția fizioterapeutului. Looks to be a bit of a right neck/shoulder issue for #Halep.She's getting that looked at now... ...

SIMONA HALEP - OCEANE DODIN // VIDEO Grimase de durere pentru Simona Halep » Ce probleme a acuzat liderul mondial în turul 2 la Miami

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

O coincidenţă de programare în Berlinală sau o dorinţă de a ne face să reflectăm? Este vorba de primul film, ca regizoare, editoare şi actriţă a controversatei, dar extrem de talentatei Leni Riefenstahl : Lumina albastră, legenda din Munţii

va permite accesul wireless la inernet, din orice loc de pe planetă. SpaceX a cerut permisiunea guvernului american de a opera cei 4.425 sateliți care vor putea să furnizeze acces wireless la internet de

Inflaţia de 4,3% din februarie are la bază creşterea preţurilor la combustibili şi energie, a afirmat Adrian Vasilescu, consultant BNR. „Este clar că statul ne-a făcut o figură, a mişcat

Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 52, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de

Un elev, de 15 ani, de la Liceul "Emil Racoviţă" din Galaţi se află, vineri, în stare gravă, la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, după ce a făcut un

Uniunea Salvaţi România anunţă vineri că iniţiază moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi invită toate formaţiunile din Opoziţie să i se alăture, demarând

Liderul PSD Liviu Dragnea îşi dorea să o instaleze pe Viorica Dăncilă în funcţia de preşedinte executiv al PSD, însă anunţul făcut de Marian Oprişan, că va intra în competiţia pentru un loc în conducerea partidului, l-a constrâns pe

Obligativitatea este prevăzută într-un proiect de ordin pentru modificarea şi completarea normelor privind securitatea la incendiu a construcţiilor, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului

Un sârb a aruncat în noaptea de miercuri spre joi o grenadă către clădirea Ambasadei SUA din Muntenegru, la Podgorica, după care s-a detonat cu un alt dispozitiv exploziv. Bărbatul avea 41 de ani şi era un veteran al armatei lui Slobodan

Pe 18 martie, începând cu ora 18.00, Sala Sporturilor din Buzău va fi gazda unui eveniment unic, o adevărată #confesiune muzicală, ce-l va avea drept protagonist pe Smiley. Alături de acesta, pe scenă va urca o invitată specială, Ana Munteanu,

Dana Gârbovan, preşedintele Uniunii Judecătorilor din România, susţine că spune că Procurorul General are obligaţia faţă de fiecare cetăţean al României de a da socoteală şi explicaţii cu privire la absolut fiecare clamat abuz al

Energizer este un brand recunoscut, în principal, pentru bateriile şi accesoriile electrice pe care le produce. Recent, compania a lansat şi o gamă de smartphone-uri, distribuită în România prin Avenir Telecom. Lineup-ul Energizer cuprinde

Un vârstnic de 89 de ani a scăpat cu viaţă dintr-un accident feroviar. Victima a fost adusă, însă, în stare gravă, la

În fiecare zi, multe posturi de radio şi de televiziune obişnuiesc să prezinte publicului un aşa-numit ”calendar al zilei”, în care sunt amintite evenimente de impact sau zile în care s-a născut, ori a murit vreo personalitate. Mărturisesc

Ministrul Transporturilor a emis vineri un proiect de ordin prin care schimbă termenele de valabilitate a Inspecţiei Tehnice Periodice (ITP) a autovehiculelor, propunând un sistem de sancţiuni pentru inspectorii care “trec cu vederea” anumite

Conturile online şi dispozitivele conectate joacă un rol din ce în ce mai pronunţat în vieţile noastre zilnice şi, astfel, devine tot mai dificil pentru utilizatorii care se află într-o relaţie să definească limitele vieţii lor

Un sondaj realizat de BNR privind creditarea companiilor nefinanciare şi a populaţiei arată că instituţiile de credit au menţinut constante standardele de creditare pentru împrumuturile destinate achiziţiei de locuinţe şi terenuri acordate

O pictură de Edgar Degas, furată dintr-un muzeu din Marsilia, în 2009, a fost găsită în portbagajul unui autocar, în apropiere de Paris, după cum a anunţat ministrul culturii Françoise

Trei cadre universitare au fost condamnate vineri de un tribunal din Turcia pentru 'propagandă teroristă', întrucât au semnat în 2015 o petiţie în care denunţau

Oficialii Agenţiei de transport din Finlanda au făcut publice imagini în prim-plan surprinse de o cameră de trafic cu o bufniţă curioasă, relatează vineri agenţia de ştiri UPI. Agenţia finlandeză