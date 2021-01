Simona Halep o învinge pe Ashleigh Barty, după un meci electrizant la Adelaide! A fost 10-8 în supertiebreak 29.01.2021

29.01.2021 Simona Halep o învinge pe Ashleigh Barty, după un meci electrizant la Adelaide! A fost 10-8 în supertiebreak Simona Halep - Ashleigh Barty, 3-6, 6-1, 10-8, a fost primul meci pe care jucătoarea noastră l-a disputat în 2021, o bună oportunitate de antrenament pentru Australian Open. Simona Halep, 29 de ani și număr 2 mondial, a început meciul



Simona Halep o învinge pe Ashleigh Barty, după un meci electrizant la Adelaide! A fost 10-8 în supertiebreak

Simona Halep - Ashleigh Barty, 3-6, 6-1, 10-8, a fost primul meci pe care jucătoarea noastră l-a disputat în 2021, o bună oportunitate de antrenament pentru Australian Open. Simona Halep, 29 de ani și număr 2 mondial, a început meciul ezitant, cu mici probleme de acomodare, iar Ashleigh Barty a părut adesea în controlul meciului. Primul set s-a decis la un singur break distanță, în favoarea australiencei, scor 6-3. ...

Simona Halep o învinge pe Ashleigh Barty, după un meci electrizant la Adelaide! A fost 10-8 în supertiebreak

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Suspiciune de toxiinfecţie alimentară, la Feldioara, la un botez, anunță ISU Braşov. La botez au participat 40 de adulți și 5

Bicarbonatul de sodiu – NaHCO3 – este un compus chimic anorganic care face parte din categoria sărurilor. Denumirea științifică este hidrogenocarbonat de sodiu. Denumirea de bicarbonat de sodiu trebuie considerată doar o denumire

Este supranumit ”Bodyguardul lui Dumnezeu” și considerat ”spaima interlopilor”, dar, cu toate acestea, pare să fie un romantic incurabil. Mircea Ursu și-a găsit ”jumătatea” și, recent, i-a dăruit inelul de logodnă. CANCAN.RO, SITE-UL

Sportivul Albert Saritov a obţinut, sâmbătă, medalia de argint la categoria 97 kg din cadrul competiţiei de lupte libere de la Campionatele Europene de la

Bill Gates avertizează că, în cazul în care noul coronavirus se răspândeşte în Africa, situaţia ar putea fi mai dramatică decât în China, unde oraşe întregi au fost izolate pentru controlul răspândirii virusului, relatează Agerpres.

Oscar 2020 - Brad Pitt a castigat primul sau Oscar in cariera, ca actor, pentru rolul secundar din Once Upon a Time in

Gripa sezonieră mai face o victimă în România, iar bilanţul până în acest moment numără 35 de decese. Un bărbat în vârstă de 62 de ani din Bistriţa a murit, sâmbătă dimineaţa, în spital, după ce a contractat virusul gripal de tip A,

Incendiu de proporții, la autogara Filaret, din Capitală. Un autocar a luat foc, iar flăcările s-au extins la un al doilea. Din fericire, incendiul a fost localizat și pompierii au reușit să-l stingă înainte ca totul să se transforme într-o

Deputatul USR Stelian Ion a afirmat, luni, că liberalii nu și-au dorit niciodată ca USR să fie alături de ei la guvernare. Acesta a anunțat că USR le-a cerut liberalilor să fie reprezentați în Cabinetul Orban

Ancora a fost folosită de navigatori în Epoca bronzului, care s-a sfârşit acum aproape 3.200 de ani. Ca majoritatea din acea epocă, are formă de trapez cu colţuri rotunjite, cu o gaură în partea superioară pentru a putea fi prinsă o

Producătorul de sisteme din sticlă GlassPro, business înfiinţat în 2009 de doi antreprenori români Rosalia Mihaiu şi Petru Macovei, a încheiat anul 2019 cu afaceri de 700.000 de euro, în creştere cu 15% faţă de anul precedent, iar pentru anul

Gigantul Royal Bank of Scotland (RBS), care a fost o scurtă perioadă şi în România prin achiziţia băncii olandeze ABN Amro, va fi redenumit NatWest, ca parte a unei transformări strategice masive în cadrul căreia vrea să reducă dimensiunea

Nouă persoane au fost arestate preventiv în urma unor operaţiuni desfăşurate de DIICOT în Bucureşti şi judeţul Giurgiu pentru destructurarea a două grupuri infracţionale specializate în trafic de droguri de risc şi de mare risc. Anchetatorii

Gabriela Firea dorește o alianță între PSD și Pro România la alegerile locale. Primarul Capitalei a declarat luni că discuțiile pentru o alianță electorală între cele două partide sunt în linie dreaptă. Anunțul a fost făcut înaintea

Cei care au încercat reţeta au spus că n-ar mai vrea să o gătească foarte curând, dar nu pentru că n-ar fi gustoasă, ci dimpotrivă, prăjitura este atât de bună încât gospodinele s-au oprit cu greu din

Chelsea și Manchester United se înfruntă în această seară, de la ora 22, pe Stamford Bridge, în ultima partidă a etapei din Premier League. Ambele cluburi vin după remize în runda precedentă și au câteva absențe importante înaintea

A adoptat o fetiţă de toată frumuseţea... Dar nici prin gând nu i-a trecut că, în secunda în care o va întâlni pe mama ei biologică, va avea şocul vieţii! Povestea următoare, deşi pare desprinsă din filmele SF, este cât se poate de

Ministrul propus al Apărării Naţionale în guvernul Orban 2, Nicolae Ciucă, a primit aviz pozitiv luni în comisiile parlamentare. În timpul audierii, acesta a precizat că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, ci de serviciu, subliniind că

Atitudine, look distinct, tatuaje cât cuprinde! Ea este Ruby, vedeta care a făcut un adevărat show pe Instagram cu pozele sale incendiare, din Republica Dominicană, unde a participat la filmările emisiunii Survivor. Cântăreața s-a întors acasă

Vicepreşedintele Comisiei de Apărare, deputatul PNL Ovidiu Raeţchi, atrage atenţia că se încearcă resuscitarea proiectului de lege care ar transforma Jandarmeria într-o instituţie cu superputeri şi îi cere şefului PSD, Marcel Ciolacu, să