Simona Halep merge la US Open 04.08.2020

04.08.2020 Simona Halep merge la US Open Simona Halep şi-a confirmat prezenţa la US Open, cu 20 de minute înainte de închiderea listelor. US Open se va desfăşura în perioada 31 august - 12 septembrie. Fostul lider mondial avea deja locul asigurat



Simona Halep merge la US Open

Simona Halep şi-a confirmat prezenţa la US Open, cu 20 de minute înainte de închiderea listelor. US Open se va desfăşura în perioada 31 august - 12 septembrie. Fostul lider mondial avea deja locul asigurat pe...

Simona Halep merge la US Open

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Universitatea „Petrol-Gaze“ Ploieşti este prima instituţie de învăţământ superior din Regiunea Sud-Mun­tenia care a semnat un contract de finanţare, în valoare de circa 30 milioane lei, pentru îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Sepsi OSK Sf. Gheorghe continuă campania de transferuri. După egalul cu FCSB, 0-0, conducătorii grupării covăsnene au ajuns la un acord cu mijlocaşul ofensiv Peter Gal-Andrezly. Gal-Andrezly, 29 de ani, a jucat ultima dată la Ruzomberok, în

Tocana de oaie de la Stâna Ştefanu, de pe Transalpina, a primit atestatul de produs tradiţional din partea Ministerului

Comisia de Disciplină a FRF a amânat pentru vineri o decizie privind incidentele petrecute la meciul dintre Viitorul și Dinamo, scor 5-0, când suporterii oaspeților au pătruns pe teren și au întrerupt partida. Este a doua

Înainte ca problemele să apară la mijlocul anului 2018, economia bazată pe exporturi a Germaniei acumulase 13 trimestre consecutive de

Valul de aer tropical care a adus recorduri de temperaturi în vestul Europei ajunge în curând şi în România. Meteorologul ANM, Alina Şerban, a intervenit prin telefon la Antena 3, unde a anunţat

România a blocat transportul pe Dunăre, a 30 de tancuri ruseşti T-72B3 şi a 30 de vehicule blindate BRDM-2 care urmau să ajungă în Serbia, a transmis publicaţia rusă Info-Balkan, citându-l pe deputatul

Alex Chipciu, 30 de ani, va pleca în această vară de la Anderlecht și ar putea reveni la FCSB. FCSB este în căutarea unui fundaș dreapta, post pe care ar putea evolua Chipciu. Jucătorul nu este pe placul antrenorului Vincent Kompany,

Începând de astăzi, alegătorii români din străinătate care vor să voteze la alegerile prezidenţiale din iarnă se pot înregistra online pe site-ul votstrainatate.ro. Aceştia pot alege să voteze fie prin corespondenţă fie la o secţie din

După victoria la limită cu Hermannstadt, scor 3-2, Gheorghe Hagi (54 de ani) a luat hotărârea de a se despărți de doi jucători transferați în această vară. Este vorba despre Najib Ammari (27 de ani) și Hamidou Keyta (24 de ani).

Frack Ribery, liber de contract după 12 ani la Bayern, are ofertă de la Eintracht și plănuiește să rămână la München, mergând în fiecare zi la Frankfurt. La 36 de ani, Franck Ribéry nu se gândește încă la retragere, ca Arjen Robben. A

Formaţia din „Ştefan cel Mare“ ocupă ultimul loc în Liga I, fără puncte, fără gol marcat şi fără antrenor principal. Şi nici nu se ştie când şi cum se va lămuri situaţia băncii

Are ochii în lacrimi România, scrie pe reţele cuvinte adânci, sensibile la pozele celor două fete ucise, chinuite de un diavol, se crispează hârtia, refuză să-i scriu numele acestul accident genetic.

„Craiova e la un pas să-l transfere pe Diogo Verdasca de la Zaragoza”, anunță în această seară ziarele din Spania. Oltenii par să fi încheiat cu succes negocierile pentru fundașul central portughez de 22 de ani, după ce

Consilierii municipali au aprobat o serie de proiecte de hotărâre ce vizează schimbarea denumirii mai multor străzi din municipiul

În această săptămână, pompierii militari din patru judeţe vin la Galaţi să lupte pentru calificarea în etapa finală la concursurile profesionale pentru situaţii de

Criminalul din Caracal, Gheorghe Dincă, va fi transferat la Penitenciarul Jilava. El urmează să fie preluat de la Caracal și adus spre București, unde va fi și supus unei expertize, anunță

Preşedinţii federaţiilor studenţeşti naţionale s-au întâlnit miercuri dimineaţa cu o delegaţie a Ministerului Educaţiei Naţionale condusă de Ecaterina Andronescu pentru a discuta propunerile studenţilor ce urmează să fie ataşate în

Când FCSB se chinuieşte cu adversare precum Sepsi şi FC Botoşani, rivala din Gruia îşi continuă marşul triumfal spre grupele cupelor

Premierul Viorica Dăncilă a prezentat miercuri seară măsurile pe care Guvernul le-a luat ca urmare a tragediei de la Caracal. Printre cele zece decizii se regăseşte crearea unui Registru al persoanelor cu agresiuni sexuale la activ şi