SIMONA HALEP LA US OPEN // VIDEO Simona Halep s-a antrenat cu o rivală pe arena centrală de la US Open 23.08.2018

23.08.2018 SIMONA HALEP LA US OPEN // VIDEO Simona Halep s-a antrenat cu o rivală pe arena centrală de la US Open Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) e favorita principală a turneului de Mare Șlem de la US Open, care începe luni. În această după-amiază, Simona Halep s-a antrenat timp de aproximativ 30 de minute alături de Agnieszka Radwanska (29 de



SIMONA HALEP LA US OPEN // VIDEO Simona Halep s-a antrenat cu o rivală pe arena centrală de la US Open

Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) e favorita principală a turneului de Mare Șlem de la US Open, care începe luni. În această după-amiază, Simona Halep s-a antrenat timp de aproximativ 30 de minute alături de Agnieszka Radwanska (29 de ani, 39 WTA) pe arena principală Artur Ashe. Simona a fost montorizată pe toată durata sesiunii de antrenament de antrenorul Darren Cahill, care i-a oferit numeroase sfaturi în timpul jocului de antrenament cu Radwanska. ...

SIMONA HALEP LA US OPEN // VIDEO Simona Halep s-a antrenat cu o rivală pe arena centrală de la US Open

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Camera superioară a parlamentului polonez a adoptat un amendament care deschide calea către numirea viitorului preşedinte al Curţii Supreme de către Partidul Lege şi Justiţie (PiS), aflat la guvernare, în

Site-ul UEFA a publicat o listă cu cei mai talentați 50 de fotbaliști din Europa, pe care microbiștii trebuie să fie cu ochii în acest sezon. Unul dintre ei este și Dennis Man, fotbalistul de la FCSB. Mijlocașul ofensiv de 19 ani a avut un

"Nu mai trimitem plicuri acasă, s-a închis", spune ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, spunând că toți contribuabilii care sunt obligați să depună declarația unică vor avea un timp de gândire

Cel puţin 24 de persoane au fost ucise miercuri în explozia unei bombe în apropierea unei secţii de votare din oraşul Quetta, în sud-vestul Pakistanului, atacul fiind revendicat de gruparea Statul Islamic (SI) pe agenţia

eMAG resigilate – Am selectat 20 oferte excelente de produse resigilate care au preturile reduse foarte mult. Citește mai

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, mai mulţi membri ai Executivului de la Budapesta, parlamentari ungari, dar şi alţi reprezentanţi ai sferelor civile şi academice ale maghiarilor participă, începând de miercuri, la lucrările Universităţii de

Furtunile din această vară au pus la pământ suprafeţe mari de pădure din judeţul Vâlcea, o parte aflate în patrimoniul UNESCO. Autorităţile spun că încă nu e clar ce se va întâmpla cu acel

Republica Moldova este ţara cea mai expusă din Europa Centrală şi de Est la propaganda rusă, şi respectiv cea mai vulnerabilă, după cum reiese din rezultatele studiului „Rezistenţa faţă de dezinformare în Europa Centrală şi de Est”,

O petiţie care solicită retragerea noului serial Netflix, "Insatiable", acuzat că ironizează persoanele supraponderale, strânsese deja marţi peste 120.000 de semnături, informează

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, ieri cu unanimitate, cererea de pensionare depusă de Valeriu Mihail Terceanu, judecătorul din dosarul Colectiv, acesta urmând a se retrage din activitate

Un tânăr de 27 de ani, care a fost atacat, miercuri, de un urs, la Băile Tuşnad, a fost transportat la spital cu răni în zona pieptului, el fiind internat în Secţia de Boli Infecţioase, a

Traficul rutier pe DN 22B, la ieşirea din Brăila spre Galaţi, este blocat, miercuri, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme, un minor fiind rănit grav, potrivit

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că referendumul pentru redefinirea familiei ar putea avea loc la sfârşitul lunii septembrie sau începutul lui octombrie, el neexcluzând nici varianta ca plebiscitul

Ministerul Finanţelor Publice s-a împrumutat miercuri 109 milioane euro de la bănci printr-o emisiune de obligaţiuni redeschisă,m cu scandenţa în 2021şi o dobândă de 0,33% pe

Emil Săndoi, antrenorul de la FC Argeș, este sigur că prezența cluburilor de tradiție va crește calitatea fotbalului în acest sezon FC Argeș, U Cluj, Farul, UTA, Petrolul Ploiești, Poli Timișoara. Sunt doar câteva dintre echipele

O petiţie împotriva unui serial Netflix care ironizează supraponderalii a strâns deja peste 120.000 de semnături. Se solicită, astfel, retragerea noului serial, „Insatiable”, acuzat că ironizează persoanele supraponderale. Petiția

O ambulanţă care circula pe Şoseaua Petricani, dinspre Pipera către bulevardul Lacul Tei, pe sensul opus de mers, cu semnalele optice şi acustice în funcţiune, a acroşat un motociclist care circula pe banda a doua, anunţă Brigada Rutieră a

Din diferite motive, fiecare dintre noi a trecut la un moment dat printr-o perioadă mai lungă sau mai scurtă de abstinenţă sexuală. Citește mai

Inovaţia în domeniul construcţiilor este una deosebit de importantă pentru România, în contextul în care ţara noastră are cele mai mici locuinţe din Uniunea Europeană, a declarat, miercuri, președintele

Peste 3.000 de porci au fost sacrificaţi în judeţul Brăila din cauza pestei porcine, iar autorităţile au anunţat că eutanasierea animalelor va continua zilele următoare. Citește mai