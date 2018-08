SIMONA HALEP LA US OPEN // "E principalul pericol pentru Serena Williams" » Cuvinte superbe ale lui Chris Evert despre Simona Halep 24.08.2018

24.08.2018 SIMONA HALEP LA US OPEN // "E principalul pericol pentru Serena Williams" » Cuvinte superbe ale lui Chris Evert despre Simona Halep Fosta mare jucătoare Chris Evert o consideră pe Simona Halep (1 WTA) principala contracandidată a Serenei Williams (26 WTA) pentru cucerirea titlului de la US Open, al patrulea turneu de Mare Șlem al anului, care începe luni. Evert a vorbit



SIMONA HALEP LA US OPEN // "E principalul pericol pentru Serena Williams" » Cuvinte superbe ale lui Chris Evert despre Simona Halep

Fosta mare jucătoare Chris Evert o consideră pe Simona Halep (1 WTA) principala contracandidată a Serenei Williams (26 WTA) pentru cucerirea titlului de la US Open, al patrulea turneu de Mare Șlem al anului, care începe luni. Evert a vorbit despre ultimele evoluții ale Simonei, care s-a impus la Montreal și a jucat finala la Cincinnati, și o felicită pentru decizia de a se retrage de la New Haven. "Nu cred că accidentarea de la tendonul lui Achile o va afecta la US Open. ...

SIMONA HALEP LA US OPEN // "E principalul pericol pentru Serena Williams" » Cuvinte superbe ale lui Chris Evert despre Simona Halep

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, îşi cere scuze public după ce a afirmat că porcii cu pestă trebuie incineraţi, iar asta „este o munca extraordinară, ca la Auschwitz". El susţine că a vrut să prezinte „situaţia deosebit de grea cu care

Nici nu s-au stins bine ecourile întâlnirii Trump-Putin de la Helsinki, acolo unde Preşedintele american a părut nostalgic şi dornic să reconstruiască lumea bipolară, ridicând nepermis şi inacceptabil de mult Rusia în prim planul lumii

Ford a revizuit miercuri în scădere estimările privind câştigurile din acest an din cauza declinului vânzărilor, a tarifelor vamale impuse de China, a dificultăţilor cu care se confruntă pe piaţa

DNA trebuie să-şi îndeplinească în continuare atribuţiile legale, deoarece fenomenul corupţiei este "generalizat", a declarat, joi, Florentina Mirică, unul dintre candidaţii la funcţia de procuror-şef,

Ursoaica despre care se bănuieşte că a atacat doi bărbaţi la Băile Tuşnad, în ultimele săptămâni, va fi relocată în sanctuarul de la Zărneşti, măsura impunându-se după ce, miercuri seara, doi

Vicepreşedintele MasterCard pe Europa Centrală şi de Est, Gabriel Ghiţă, este invitat la Interviurile Libertatea LIVE. Discutăm despre cât de sigure sunt cardurile contactless, ce trebuie să facem când constatăm o fraudă şi cum putem fi

Cand incepe postul Sf Marii 2018. Postul Postul Adormirii Maicii Domnului incepe de regula la data de 1 august si tine doua saptamani (1-15 august). Citește mai

Gloanţe aruncate, cel mai probabil, de un posesor de armă, pe malul râului, în comuna argeșeană Lereşti. Poliţiştii au ridicat peste 400 de cartuşe. În acest moment oamenii legii se află în zonă pentru

Există o regulă nescrisă în familia regală britanică legată de… purtatul dresurilor. O regulă care le interesează pe femeile care aparţin de casa regală, bineînţeles, şi care spune aşa: o doamnă de la palat nu apare la evenimentele

În urmă cu câţiva ani, Marian Tudor a cumpărat o bucată de teren în comuna buzoiană Verneşti, hotărât atunci să înceapă o afacere imobiliară. Astăzi, însă, informaticianul deţine cea mai mare plantaţie de fructe de pădure din judeţ.

SNSPA condamnă declaraţia ministrului Petre Daea, în care o activitate din domeniul zootehnic este comparată cu crimele comise în timpul

Patru minori, cu vârste cuprinse între 10 şi 15 ani, au ajuns la spital după ce maşina condusă de unul dintre ei a intrat într-un stâlp de electricitate. Unul dintre paageri este în stare gravă, potrivit

Avioane de vânătoare britanice au fost trimise deasupra Mării Negre pentru interceptarea unui bombardier rus, în apropierea spaţiului aerian NATO. Avioanele Typhoon au decolat de la baza Mihail

Dacă pentru cetăţenii lumii civilizate e de neconceput ca destinele unei ţări să fie lăsate în grija submediocrilor şi-a infractorilor, iată că, în România, graţie coaliţiei PSD-ALDE, acest lucru reprezintă firescul, norma, regula,

România este una dintre cele zece state afectate în mod direct de taxele pe oţel şi aluminiu impuse de Administraţia Trump, din pricina schimburilor comerciale directe dintre România şi Statele Unite, a declarat joi, ministrul pentru Mediu de

Intrăm într-o perioadă tulbure pentru asociaţiile de proprietari, în condiţiile în care „noua“ lege stă să fie publicată în Monitorul

Profitul trimestrial al Daimler AG a scăzut cu 30%, din cauza tarifelor vamale impuse de SUA şi China, grupul auto german avertizând că declinul va continua, deoarece noile proceduri mai stricte de testare a

Accidentul rutier s-a produs joi după-amiază, pe DC 71, după ce un autoturism a intrat într-un stâlp de susținere a firelor de curent electric.La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale

Furia a luat locul durerii, în Grecia, unde echipele de intervenţie si zeci de voluntari cauta supravieţuitori în zonele mistuite de flacari din apropiere de Atena. Au trecut trei zile de la

Ministrul Apărării din Grecia, Panos Kammenos, a declarat pentru BBC că locuinţele construite ilegal au contribuit la bilanţul unuia dintre cele mai mari incendii de vegetaţie care au