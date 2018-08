SIMONA HALEP - KAIA KANEPI // Cum se schimbă lupta pentru locul 1 WTA după eliminarea româncei din primul tur la US Open 28.08.2018

28.08.2018 SIMONA HALEP - KAIA KANEPI // Cum se schimbă lupta pentru locul 1 WTA după eliminarea româncei din primul tur la US Open Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a fost eliminată de Kaia Kanepi (33 de ani, 44 WTA), scor 2-6, 4-6, în primul tur de la US Open. Jucătoarea noastră e sigură că își va păstra prima poziție, indiferent de câștigătoarea ultimului



SIMONA HALEP - KAIA KANEPI // Cum se schimbă lupta pentru locul 1 WTA după eliminarea româncei din primul tur la US Open

Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a fost eliminată de Kaia Kanepi (33 de ani, 44 WTA), scor 2-6, 4-6, în primul tur de la US Open. Jucătoarea noastră e sigură că își va păstra prima poziție, indiferent de câștigătoarea ultimului Mare Șlem din 2018. Avansul clădit de Simona Halep în ultimele luni îi oferă stabilitate pentru încă cel puțin două săptămâni. La finalul US Open, Halep va totaliza 8.061 de puncte. ...

SIMONA HALEP - KAIA KANEPI // Cum se schimbă lupta pentru locul 1 WTA după eliminarea româncei din primul tur la US Open

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Catina, cunoscuta si sub numele de catina alba sau catina de rau, este o specie de ta din flora spontana foarte raspandita in tara noastra datorita rezistentei deosebite fata de conditiile pedoclimatice, dezvol-tandu-se bine mai ales in zonele deluroase

Aproximativ 1.000 de persoane din județele Covasna, Harghita și Mureș au anunțat participarea la marșul de protest care are loc duminică, la Bucureşti, împotriva votării Codului Administrativ, au transmis organizatorii, conform

Senatorul Traian Băsescu o roagă pe Viorica Dăncilă să plece din funcţia de prim-ministru, precizând că aceasta nu înţelege "vălul de penibil cu care acoperă ţara în relaţiile externe". Citește mai

Sărbătoare 29 iulie. Sfântul Mucenic Calinic este pomenit în calendarul ortodox în fiecare an pe data de 29 iulie. Citește mai

Şase români au fost arestaţi după ce au furat bijuterii în valoare de 4,6 milioane de euro de la un magazin din Spania. Citește mai

Când locuieşti în două ţări, iei cu tine câte ceva din fiecare, iar drumul devine un alt treilea spaţiu locativ. În timp, una dintre identităţi o ascunde pe cealaltă. Fie începi să uiţi de unde ai venit, fie să vezi locul în care ai

Fostul preşedinte Traian Băsescu i-a cerut duminică premierului Viorica Dăncilă să plece de la Palatul Victoria, afirmând că ceea ce nu înţeleg nici ea, nici Liviu Dragnea şi n-a înţeles nici preşedintele este faptul că premierul

Bărbatul are 34 de ani şi este din localitatea Breasta. Când a fost prins de poliţişti, încerca să fugă din ţară prin Vama

Slavia Praga, echipa la care evoluează, Alexandru Băluţă, a început perfect campionatul. Are două victorii şi golaveraj

Când ţi se aliniază astrele şi te trezeşti că tot, dar tot Universul lucrează împotriva ta, nu îţi rămâne decât să ridici din umeri şi să accepţi „furtuna perfecta“ împotriva căreia nu mai ai nimic de făcut. Nouă, destinul ne-a

Ancheta în cazul scandalului de pe valea râului Alb, dintre activiştii de mediu şi constructorii unei microhidrocentrale, a avansat greu, spre nemulţumirea omului de afaceri strivit cu maşina în timpul ciocnirilor dintre ecologişti şi

Universităţile membre ale Consorţiului Universitaria au fost ierarhizate în top Shanghai - cele mai bune 500 swc universităţi din lume, clasamentul "Academic Ranking of World Universities/ARWU", informează

Cei mai importanți sportivi din lume sunt tot mai activi pe rețelele sociale , iar postările de pe Instagram le aduc venituri considerabile. Fox Sports a publicat sumele de bani pe care sportivii le încasează de la sponsori pentru o fotografie

Cancan.ro îți prezintă horoscopul lunar august 2018 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii august 2018 vine cu sfaturi și avertizări

Nepoata lui Bercea Mondial, cea care a accidentat cu mașina un copil în vârstă de 4 ani și a și părăsit locul faptei, băută fiind la volan, va fi cercetată sub control judiciar. Citește mai

LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 29 iulie 2018, au loc noi extrageri LOTO. La ce oră începe extragerea? Citește mai

Cântăreţul croat Oliver Dragojevic a murit duminică dimineaţa la vârsta de 70 de ani, într-un spital din oraşul său natal Split, situat pe coasta croată a Mării Adriatice. Citește mai

Vremea. Află prognoza meteo pentru luni, marţi şi miercuri! Citește mai

Statul Islamic a revendicat, duminică, organizarea unui atac asupra asupra unui centru de formare a moașelor, din estul orașului

Două persoane au murit şi alte patru au fost rănite în urma unui groaznic accident care a avut loc duminică la ieşirea din Urziceni, pe DN 2 (E85). Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, informează Inspectoratul General pentru