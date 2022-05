Simona Halep, în sferturile de finală la Madrid, după ce a învins-o pe americanca Coco Gauff 02.05.2022

02.05.2022 Simona Halep, în sferturile de finală la Madrid, după ce a învins-o pe americanca Coco Gauff Simona Halep s-a calificat luni în sferturile de finală ale turneului WTA de la Madrid, după ce a învins-o pe americanca Coco Grauff, cu un dublu 6-4, relatează Gazeta Sporturilor și Agerpres. UPDATE ora 20.00: Halep (30 de ani, locul 21 în



Simona Halep, în sferturile de finală la Madrid, după ce a învins-o pe americanca Coco Gauff

Simona Halep s-a calificat luni în sferturile de finală ale turneului WTA de la Madrid, după ce a învins-o pe americanca Coco Grauff, cu un dublu 6-4, relatează Gazeta Sporturilor și Agerpres. UPDATE ora 20.00: Halep (30 de ani, locul 21 în ierarhia WTA) a avut nevoie de o oră şi 14 minute pentru a […]

Simona Halep, în sferturile de finală la Madrid, după ce a învins-o pe americanca Coco Gauff

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Oamenii de ştiinţă au aflat de ce unii oameni mor după un eveniment stresant din viaţa lor, precum decesul unei persoane dragi sau chiar despărţirea. S-a descoperit că evenimentele stresante cresc nivelul a două molecule din celulele inimii,

În SUA, preţurile gazelor naturale încep sezonul de vară la un nivel de aproape două ori mai ridicat decât în urmă cu un an, potrivit The Wall Street

La doar 8 ani, micuța Alessia Sana a urcat curajoasă pe scena Next Star și a ales să cânte o piesă uriașă, care i-a adus simpatia juraților și voturile celor de

Dan Negru are o afacere care îi rotunjește veniturile cu mii de euro. Angajează muncitorii cu ziua și chiar și el pune mâna la muncă atunci când este cazul. Cel supranumit drept “Regele audiențelor” are, […] The post Dan Negru, încă

E pericol de înec pe litoral! Salvamarii sunt pregătiţi pentru a interveni, deoarece valurile sunt foarte mari. La Mamaia pândește, din ce spun salvamarii, cel mai mare pericol. Gabriel Bălan, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Scafandrilor

Weekendul trecut a fost zi de sărbătoare, Denisa de la Bambi și omul de afaceri Mircea Brânzei și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii de vis într-un hotel de lux din zona Coastei de Azur […] The post Denisa de la Bambi nu s-a uitat la

Autorităţile promit ajutoare financiare pentru buzoienii care s-au confruntat cu viiturile. Unele cele mai afectate comune din Buzău sunt Beceni şi Lopătari. Zona de munte se află în continuare sub avertizări de ploi şi

Suma de 55 mil. lei pe tranşa cu alocare garantată, cea pe principiul primul venit - primul servit şi „consumată“ în 36 de secunde, şi alte 45 milioane de lei subscrişi pe tranşa cu alocare pro-rata, adică un total de 100 de milioane de

Noile proiecte rezidenţiale atrag clienţi în special din­tre cei care au cumpărat de­ja într-un alt proiect nou, dar care acum, după pande­mie, vor un upgrade, explică Michele Nusco, CEO şi unul dintre acţionarii grupului italian

O femeie din Thailanda s-a trezit cu un elefent flămând în bucătărie, după ce animalul a dărâmat cu trompa un perete al casei, potrivit Realitatea

Un studiu realizat cu date de la peste 700.000 de pacienţi face posibilă stabilirea vârstei de debut a diferitelor tulburări de comportament. La 13 ani apare anxietatea, anorexia la 17 ani şi depresia se

Sergiu Băhăian, condamnat la 26 de ani pentru instigare la infracțiunea de omor, dar judecat și condamnat și în alte dosare (pentru înșelăciune și constituire de grup infracţional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea […] The

Creditul guvernamental a crescut în luna mai 2021 cu 1,7 la sută faţă de luna aprilie 2021, până la 160,879 miliarde lei. În raport cu luna mai 2020, acesta a crescut cu 18,1 la sută (13,9 la sută în termeni

Hotelurile Melodia şi Favorit din staţiunea Venus, controlate de Luchi Georgescu, au avut anul trecut afaceri de 6,7 mil. lei, în scădere cu 23% faţă de încasările înre­gistrate în 2019, conform datelor Ministerului de

Continuă scandalul născut izbucnit înainte de Ungaria - Germania, meci din runda decisivă a grupei F de la EURO 2020. CONTEXT: Parlamentul din Ungaria a votat pe 15 iunie o lege care interzice schimbul de informații considerat a promova

Este doliu în lumea presei

La acţiunea de salvare un rol important l-au avut şi poliţistl şi jandarmul prezenţi la faţa locului, care au coordonat acţiunea cu mult

Direcțiile de sănătate publică trebuie să raporteze, zilnic, câte cereri are ambulanța, câte persoane au căzut în stradă și câte decese sunt din cauza caniculei. Ministerul Sănătății a cerut

Companiile de construcţie din Polonia au finalizat cu 8,9% mai multe locuinţe în primele cinci luni ale acestui an decât în perioada similară a anului trecut, relevă noi date statistice, în contextul temperării crizei coronavirusului, notează

Momentul producerii unei viituri pe râul Goagiu, în zona comunei Stremţ din judeţul Alba, a fost surprins miercuri de un