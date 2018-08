Simona Halep împarte cu Serena Williams statutul de principală favorită la US Open 24.08.2018

24.08.2018 Simona Halep împarte cu Serena Williams statutul de principală favorită la US Open Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) ese una dintre cele două mari favorite pentru câștigarea US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, care se va disputa în perioada 27 august – 9 septembrie. Reprezentanta noastră împarte statutul de



Simona Halep împarte cu Serena Williams statutul de principală favorită la US Open

Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) ese una dintre cele două mari favorite pentru câștigarea US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, care se va disputa în perioada 27 august – 9 septembrie. Reprezentanta noastră împarte statutul de principală favorită a întrecerii de la New York cu Serena Williams. Ambele sportive […] Post-ul Simona Halep împarte cu Serena Williams statutul de principală favorită la US Open apare prima dată în Libertatea.ro.

Simona Halep împarte cu Serena Williams statutul de principală favorită la US Open

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Vremea se va menţine în continuare instabilă în majoritatea regiunilor ţării. Cerul va avea înnorări temporar accentuate şi, mai ales după-amiaza vor fi averse, descărcări electrice şi

Andrei Cristea a fost și este dorit de U Craiova să întărească atacul echipei care n-a reușit niciun gol în primele două partide oficiale de după vacanță. Fostul golgeter al Ligii 1 din 2010, cel mai bun marcator în activitate

Tomislav Gomelt (23 de ani), ultimul transfer al celor de la Dinamo, n-a prins lotul de 18 în prima etapă, în partida cu FC Voluntari, 2-1. Totuși, croatul are toate șansele să fie o soluție pentru derby-ul cu FCSB de

Liga Campionilor și Europa League vor putea fi urmărite în următoarele 3 sezoane pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Lucrurile erau cunoscute de ceva vreme, astăzi fiind făcut anunțul oficial și publicându-se modul în

Florin Talpan a fost convocat astăzi de Comisia de Disciplină a FRF. Motivul e reprezentat de declarațiile colonelului, care a afirmat că politicul ar controla comisiile AMFB și FRF (vezi detalii AICI). Steaua a pierdut pe teren lupta cu Rapid

Naționala Franței nu a luat doar titlul mondial și trofeul pentru cel mai bun tânăr jucător de la CM 2018, ci și premiul pentru cel mai frumos gol al turneului final din Rusia. Demivoleul lui Benjamin Pavard din afara careului mare, în

Golul înscris de fundaşul francez Benjamin Pavard în victoria cu Argentina (4-3) din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2018 a fost ales „cel mai frumos gol” al competiţiei, după votul publicului, a anunţat miercuri FIFA, citată de

Steaua lui Donald Trump de pe Hollywood Walk of Fame a fost distrusă, miercuri dimineață, de un bărbat care a scos un târnăcop din husa unei chitare, a transmis poliția din Los Angeles citată de NBC. Oamenii legii au fost sunați în legătură

Medicul de familie din Arad care a candidat pentru postul de brancardier întrucât era plătit dublu nu a fost selectat! Doctorul îți depusese dosarul săptămâna trecută pentru unul din cele opt posturi de brancardieri la spitalul municipal, dar

Elin Ersson, o studentă suedeză, a încercat să evite deportarea unui bărbat de origine afgană și a făcut-o într-un mod inedit. Și-a cumpărat bilet pentru zborul cu care urma să fie trimis acasă bărbatul și a refuzat să se aseze pe scaun.

Președintele Donald Trump nu-l va mai găzdui pe președintele rus Vladimir Putin la Washington până în 2019, a declarat consilierul pentru securitate națională al Casei Albe, John Bolton, deoarece este dorinţa lui Trump să nu facă acest lucru

Deşi există încă din 2012 o legislaţie care prevede că achiziţia de aparatură ar trebui să se facă centralizat, la nivelul Ministerului Sănătăţii, în 2018 încă sunt spitale care cer rambursarea a peste 500.000 de lei pentru un pat de

Lucian Davidescu: Dragnea a rezolvat-o cu gazele, dar a uitat petrolul! În timpul ăsta, fanii „transparenţei” şi „predictibilităţii” aplaudă presupusa intenţie de a reduce taxarea gazelor prin

Fostul şef ANAF, Şerban Pop, a fost prins în Italia. Acesta a fost arestat şi se află în Penitenciarul Como, anunţă surse judiciare citate de

Uniunea Europeană a lansat patru sateliţi pentru sistemul de navigaţie Galileo. Acest fapt va ajuta Galileo să furnizeze un semnal mai precis şi constituie următorul pas către transformarea Galileo în cel mai bun sistem de navigaţie prin satelit

Mai multe mesaje critice la adresa Guvernului şi a conducerii PSD au fost proiectate marţi seara în timpul concertului susţinut de trupa britanică Massive Attack. Deşi mesajele politice şi sociale în timpul spectacolului sunt considerate un

Un judecător federal din SUA a refuzat miercuri să respingă o acuzaţie împotriva preşedintelui Donald Trump, care potrivit procurorilor a încălcat Constituţia făcând afaceri cu guverne străine, în

Piaţa românească de medica­mente a ajuns la 14,1 miliarde de lei în 2017, în creştere cu 9% faţă de anul anterior, când era evaluată la aproape 13 mi­liar­de de lei, potrivit informaţiilor oferite de com­pania de cercetare de piaţă

Piaţa locală producătoare de celuloză şi hârtie a experi­men­tat anul trecut o tran­zacţie chiar la vârful clasamentului, prin exitul omului de afaceri Ioan Tecar din business Pehart

Românii cheltuie circa 3,5 mld. euro pe haine, aces­tei sume i se adaugă circa un miliard de euro, bani care merg către achiziţiile de pantofi. Mai mult, pentru echipamente spor­ti­ve consumatorul local alocă circa 600 mil. euro, potrivit datelor