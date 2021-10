Simona Halep - Gabriela Ruse, în primul tur de la Transylvania Open, se joacă ACUM 27.10.2021

27.10.2021 Simona Halep - Gabriela Ruse, în primul tur de la Transylvania Open, se joacă ACUM Simona Halep (30 de ani, 18 WTA), favorita principală de la Transylvania Open, și Gabriela Ruse (23 de ani, 85 WTA) se întâlnesc ACUM, în primul tur al competiției de la Cluj-Napoca. Partida a început la ora 15:37, poate fi urmărită liveTEXT cu



Simona Halep - Gabriela Ruse, în primul tur de la Transylvania Open, se joacă ACUM

Simona Halep (30 de ani, 18 WTA), favorita principală de la Transylvania Open, și Gabriela Ruse (23 de ani, 85 WTA) se întâlnesc ACUM, în primul tur al competiției de la Cluj-Napoca. Partida a început la ora 15:37, poate fi urmărită liveTEXT cu VIDEO și FOTO pe GSP.ro și televizat pe Look Sport și Digi Sport 2. Câștigătoarea meciului Halep - Ruse va juca optimi împotriva rusoaicei Varvara Gracheva (21 de ani, 81 WTA), care a trecut de Andrea Petkovic, 6-4, 2-6, 6-4. ...

Simona Halep - Gabriela Ruse, în primul tur de la Transylvania Open, se joacă ACUM

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere în primele nouă luni din an de 5,1%, a reconfirmat marţi Institutul Naţional de Statistică. Au scăzut agricultura, industria şi comerţul (pe partea de formare a PIB), în vreme ce construcţiile şi

Un streamer a tras cu arma pe geam imediat după ce a pierdut la jocul Call of Duty. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Uneori pasiunea pentru un joc video merge la fel de departe, dacă nu chiar și mai departe, ca cea arătată de cei mai

Conducerea liberală are trei variante de premier pe care le va discuta în şedinţa de BPN de miercuri seară. Două numere par sigure pe lista scurtă, au precizat surse din PNL pentru „Adevărul”, acestea fiind premierul interimar, Nicolae

Crăciunul este o sărbătoare pe care toţi o aşteaptă cu mare drag, inclusiv vedetele, dar mesele pentru această sărbătoare sunt apreciate de toate persoanele, indiferent de statutul social. Mulţi se întreabă cum este Crăciunul în

Preţurile apartamentelor au continuat să crească şi în luna noiembrie, după ce în octombrie înregistraseră o creştere cu 2,4%. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, luna trecută preţurile au crescut

Grupul german dm drogerie markt, activ pe seg­mentul drogheriilor, are în România peste 110 ma­­gazine, adică 3% din numărul total de unităţi de la nivel de Europa unde compania e

Fiecare adult are o bautura preferata. La finalul unei zile stresante la job, in care ai avut un surplus de deadline-uri, sedinte agitate, colegi peste masura de cicalitori, zeci de minute in traficul infernal si cate

Executivul român Severina Pascu a plecat prima dată din ţară la mijlocul anilor ’90, iar în perioada ce a urmat s-a mai întors în România, pentru a emigra însă

Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe a demarat lucrările de construcţie pentru proiectul rezidenţial premium H Eliade 9 Residence, localizat în cartierul Primăverii din

Actorul de 59 de ani a fost internat după o slăbire forţată, pe care şi-a impus-o pentru un rol. George Clooney a mărturisit că eforturile sale pentru rolul interpretat în Midnight Sky i-au afectat

Clubul Sepsi OSK a anunțat faptul că doi jucători și un membru al staff-ului tehnic au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Covăsnenii au efectuat un test pentru COVID-19 miercuri, iar trei dintre rezultatele primite sunt pozitive. Este vorba despre

Luni, 14 decembrie, vor avea loc consultările politice la Cotroceni între președintele Klaus Iohannis și liderii partidelor parlamentare. PSD va fi primul partid care va participa la consultări pentru că a obținut cel mai mare scor la alegerile

Black Friday s-a încheiat, dar dacă aţi pierdut acele oferte, puteţi să vă bucuraţi de toate bucuriile pe care vi le va aduce luna cadourilor. Este decembrie şi promoţiile de la sfârşitul anului din cadrul magazinului online G2deal.com abia au

Noul Mers al Trenurilor 2020-2021 intră în vigoare din data de 13 decembrie 2020 și va fi valabil până la data de 11 decembrie 2021, anunță CFR Călători. În noul Mers al Trenurilor 2020-2021vor

Vladimir Cohn, fost acţionar la Dina­mo şi unul dintre cei mai cunos­cuţi antreprenori români, susţine că nu vede o scădere majoră a economiei, luând ca puncte de reper faptul că ma­ga­zinele şi mallurile sunt pline - încă de la

Cetăţenii europeni au pierdut în trafic circa 29 de ore anul trecut, pentru companii timpul pierdut în trafic echivalând cu un cost de 230 de miliarde de euro pe an, ceea ce reprezintă 1,8% din PIB-ul UE, a precizat Adina Vălean, comisar european

La spitalul Colentina este focar de COVID-19, mai mulți medici fiind infectați cu SARS-CoV-2, inclusiv directorul medical dr. Victor Cauni. Nu mai puțin de 9 angajați ai Spitalului Colentina au fost

Campion mondial cu Italia, Paolo Rossi a încetat din viață la 64 de

Fatma Akyuz a contractat noul coronavirus când s-a întors în satul ei, Artvin, după ce a stat o vreme împreună cu copiii ei în Bursa. În mod incredibil, femeia a rămas în spital o singură zi, apoi a fost externată la cerere și a răspuns

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a hotărât, miercuri, redeschiderea redeschiderea restaurantelor şi sălilor de spectacole din municipiile Caracal şi