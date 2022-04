Simona Halep, decizie radicală. Cine va fi noul său antrenor 07.04.2022

07.04.2022 Simona Halep, decizie radicală. Cine va fi noul său antrenor Simona Halep se pregătește să revină în competițiile importante. Sportiva constănțeancă a anunțat că va fi pregătită de un antrenor celebru, Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Serenei Williams. „Încântată de un nou capitol. Hai la



Simona Halep se pregătește să revină în competițiile importante. Sportiva constănțeancă a anunțat că va fi pregătită de un antrenor celebru, Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Serenei Williams. „Încântată de un nou capitol. Hai la […]

Sute de muncitori sunt în grevă la Fabrica de Vagoane Caracal. Oamenii sunt nemulţumiţi că salariile sunt mai mici faţă de cele încasate de colegii lor de la Arad. Muncitorii ameninţă că nu se vor întoarce la lucru până când nu primesc

Acer a anunţat actualizări ale portofoliului său de desktop-uri de gaming şi aduce îmbunătăţiri seriilor Predator Orion 3000 şi Nitro

Manchester City - Chelsea, finala Ligii Campionilor 2021, se va disputa în această seară, de la ora 22:00, în direct pe Digi 1, Telekom 1 și Look Plus. Meciul, dar și cele mai noi informații despre meci vor putea fi urmărite și pe gsp.ro.

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un bărbat naufragiază pe o insula pustie și rămâne […] The post Bancul zilei|

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de vineri, 28 mai

Rămăşiţele a 215 copii au fost găsite pe locul unei foste şcoli rezidenţiale pentru copii indigeni din Canada, au anunţat indigenii Tk'emlúps te Secwepemc, care au făcut descoperirea cu ajutorul unui radar. Premierul canadian a scris pe Twitter

Bărbatul care a anunțat poliția despre descoperirea sa va încasa până la 40% din valoare monedelor, după ce specialiștii vor evalua obiectele. Polițiștii orașului Buftea au fost sesizați de o persoană care a descoperit, sâmbătă, cu

7,5 miliarde de euro oferă Quantum Group consorțiului german VW pentru marca Lamborghini. Informația apărută în presa britanică vorbește despre o scrisoare de intenție pe care Audi, cel care controlează

LOTO. Duminică, 30 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 30 mai 2021: Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Aici, rezultatele tragerii Loto de joi,

Sepsi joacă acasă cu Viitorul, de la 20:30, în finala barajului pentru Conference League. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Câștigătoarea acestui meci se va califica în turul II din

Este vorba despre unul dintre cele mai prestigioase proiecte europene de cercetare şi inovare. Va fi format un nucleu de cercetători ieşeni care vor fi conduşi, în urma unei licitaţii internaţionale, de către cercetători din spaţiul Uniunii

Creditul privat, care dă oxigen economiei rea­le, a înregistrat o înce­ti­nire în luna aprilie, după ascensiunea din pri­mele luni ale anului, care a prins viteză în martie. Astfel, ritmul lunar de creştere a creditării a coborât la 1% în

Chelsea a învins-o în finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Thomas Tuchel (47 de ani), antrenorul londonezilor, a intrat în istoria fotbalului. Toate detaliile despre Manchester City - Chelsea 0-1, finala Champions League,

Veste tristă în lumea de la Hollywood. Actorul Joe Lara și soția lui au avut parte de un sfârșit cutremurător, după ce avionul în care erau s-a prăbuşit în Tennessee. Potrivit presei din Statele Unite […] The post Actorul Joe Lara şi

♦ În munca de la distanţă, liderii s-au confruntat cu provocări precum coordanarea echipelor, motivarea angajaţilor sau modalităţile în care să păstreze un echilibru între muncă şi viaţa

O cunoscută prezentatoare BBC a murit săptămâna trecută, după ce s-a vaccinat cu AstraZeneca. Ea ar fi dezvoltat cheaguri de

Zeci de femei din Capitală ar fi căzut în plasa unei false esteticiene. Potrivit procurorilor, doctor Lana, cum se prezenta pe internet, ar fi făcut peste 50 de operații estetice fără să aibă drept de a profesa. Anchetatorii au trimis-o în

O româncă în vârstă de 41 de ani a fost ucisă sâmbătă seară, în Alovera, Guadalajara, după ce a fost atacată cu un cuțit de partenerul ei. Clara Nicoleta se alătură, din păcate, unei lungi liste de victime ale violenței domestice, scrie

O afacere de 1,2 miliarde euro stă blocată de câțiva ani la Ministerul Apărării. I-a cazut victima și un ministru. Semnarea contractului câștigat de francezii de la Naval Group pentru a contrucția celor patru corvete militare se tot

Ministrul de externe al Belarusului a anunțat luni că studenta rusă arestată în zborul Ryannair deviat și obligat să aterizeze la Minsk va fi pusă sub acuzare și judecată în Belarus, relatează publicația independentă The Moscow Times. Sofia