Simona Halep, criticată dur după vaccinare. Maioul negru purtat de campioană a stârnit mare vâlvă 25.02.2021

Simona Halep a fost criticată dur de români, după ce s-a vaccinat. Internauții au creat un scandal total pe pagina de Facebook dedicată vaccinării din România. Cea mai mare vâlvă și, totodată, cel mai de

Armata va trimite medici militari care vor ajuta la procedura de triaj epidemiologic de la punctele de trecere a frontierei de la granița de sud, vest și nord-vest a României, anunță, miercuri un comunicat

Cu un salariu de +30 Milioane Lire Sterline, Simeone e cel mai bine plătit antrenor din lume și nu e deloc intimidat de You’ll Never Walk Alone și Anfield, superstadion pe care va ajunge azi pentru prima oară în carieră.

Calendar simulare BAC 2020. Susținerea testărilor a fost amânată în contextul în care școlile sunt închise în perioada 11-22 martie, din cauza coronavirusului. Noul calendar pentru simulările la BAC urmează să fie comunicat ulterior.

Statul acasă este o modalitate eficientă de a preveni răspândirea COVID-19, motiv pentru care mulţi angajatori au luat decizia de a-şi lăsa oamenii să lucreze de la doiciliu. Pentru adaptarea la noile condiţii, specialiştii vin cu câteva

Cel mai iubit talent show pentru copii, Next Star, prezentat de Dan Negru, va avea premiera celui de-al zecelea sezon joi, 12 martie, de la ora 20:00, la Antena 1. Prima ediție a a noului sezon va aduce în fața

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pe o lună. Află, din materialul următor, cum va fi vremea în fiecare regiune a țării, în intervalul 2 - 30 martie

Acţionarii Romgaz (simbol bursier - SNG), cel mai mare producător de gaze naturale din România, au aprobat miercuri achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare externă a companiei, pentru negocierea

O parte subpopulată din Croaţia oferă locuinţe şi terenuri la numai 0,13 euro în încercarea de a inversa declinul populaţiei şi a ocupa locurile de muncă vacante, relatează

FELICITARI DE 8 MARTIE // Mesaje de 8 Martie // Vezi cele mai frumoase mesaje si felicitari de 8 Martie. Mesaje, SMS-uri si felicitari de 8 Martie, Ziua Femeii, pentru mama, iubita, sora si sefa. Trimite si tu o felicitare de 8 Martie pentru cele mai

Agențiile de știri și ziarele scriu frecvent că românii alocă puțini bani pentru educație și sănătate. Această informație conține însă o anumită doză

Amploarea cu care se extinde epidemia COVID 19 a început să aibă consecinţe asupra economiei, primele industrii afectate fiind cele din turism, hoteluri şi restaurante, transporturi sau organizarea de evenimente. În funcţie de evoluţia situaţiei

PSG s-a calificat în sferturile Champions League după ce a eliminat Borussia Dortmund în faza optimilor. În tur a fost 2-1 pentru nemți care însă nu au putut face față pe „Parc des Princes” presiunii calificării, cedând fără drept de

Relația dintre Nick Kyrgios (24 de ani, 40 ATP) și Anna Kalinskaya (21 de ani, 112 WTA) pare tot mai serioasă! Cei doi s-au fotografiat împreună la un meci de baschet. Profitând de suspendarea turneului Indian Wells, cei doi au fost la meciul

Minifarm, lanţul regional de farmacii dezvoltat de antreprenoarea Valentina Călin, de profesie farmacistă, şi-a majorat afacerile cu 20% în 2019, ceea ce a dus reţeaua de 71 de farmacii la afaceri de 174 mil. lei anul trecut, potrivit calcului

Partidele din această seară din Europa League se vor disputa, în cele din urmă. UPDATE 16:40: Decizie de ultimă oră la UEFA: partidele din această seară din „optimile” Europa League se joacă. Excepție fac doar meciurile Sevilla - AS Roma

Aszăzi, 12 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto ale Primăverii de duminică, 8 martie, Loteria Română a acordat 39.579 câştiguri în valoare totala de

Lionel Messi (32 de ani), jucătorul Barcelonei, are un nou card spectaculos în FIFA Ultimate Team. EA Sports a eliberat cardul pentru jucătorul lunii în Spania, iar alesul a fost decarul catalanilor. Cel mai probabil, fără Leo, Barca nu s-ar

Alexandrina Marinova, un manager bulgar care lucrează din 2015 pentru grupul croat Orbico în Bulgaria, a fost numită director general al distribuitorului de bunuri de larg consum Interbrands Marketing & Distribution, conform datelor din Monitorul

Compania anunţă noi funcţii în aplicaţie, prin care îşi propune să asigure o comunicare mai eficientă între şoferi şi pasageri şi să contribuie la îmbarcări mai simple şi mai

Situație incredibilă în Vâlcea. Un bărbat de 32 de ani, care revenise de curând din Italia și era plasat în izolare la domiciliu pentru supraveghere în caz de coronavirus, s-a urcat beat la volan și a provocat un accident pe o stradă din