Simona Halep - Barbora Krejcikova: ora de start a duelului din turul 2 de la Praga 13.08.2020

13.08.2020 Simona Halep - Barbora Krejcikova: ora de start a duelului din turul 2 de la Praga Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și cehoaica Barbora Krejcikova (24 de ani, 118 WTA) joacă joi, după ora 15:00, în turul secund de la WTA Praga. Halep și Krejcikova vor juca al treilea meci al zilei de pe arena centrală. Înaintea duelului,



Simona Halep - Barbora Krejcikova: ora de start a duelului din turul 2 de la Praga

Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și cehoaica Barbora Krejcikova (24 de ani, 118 WTA) joacă joi, după ora 15:00, în turul secund de la WTA Praga. Halep și Krejcikova vor juca al treilea meci al zilei de pe arena centrală. Înaintea duelului, începând cu ora 12:00, sunt programate partidele Eugenie Bouchard (330 WTA) - Tamara Zidansek (72 WTA) și Magdalena French (174 WTA) - Arantxa Rus (70 WTA). ...

Simona Halep - Barbora Krejcikova: ora de start a duelului din turul 2 de la Praga

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscop Berbec. Ai făcut cândva un mare sacrificiu de dragul unei persoane şi îi aduci aminte, subtil, de ce ai făcut pentru ea. A venit vremea să îţi întoarcă serviciile şi să facă şi el ceva

Indicele principal BET, care urmăreşte cele mai tran­zacţionate acţiuni de la Bursa de la Bucureşti, s-a apreciat cu 4,4% în luna iulie, ceea ce înseamnă că în primele şapte luni din 2019 înregistrează un plus de aproape 25%, potrivit

DJ-ul olandez Don Diablo, unul dintre cei mai aşteptaţi performeri de la Untold 2019, a reuşit să pună capăt tradiţiei manelelor de la festivalele mari de la noi din ţară, cu un moment care a emoţionat toţi

Preşedintele Donald Trump a acuzat luni presa că ea contribuie ''în mare măsură'' la propagarea de ''fake news'' şi a ''mâniei şi isteriei'' în Statele Unite, reacţie ce survine după un weekend marcat

Un bărbat care şi-a lovit concubina s-a ales cu dosar penal, iar împotriva sa, poliţiştii ialomiţeni au emis un ordine de protecţie

Ioan Istrate, antreprenorul cunoscut pentru businessul cu îngheţată Alpin57Lux, pe care l-a fondat, dezvoltă alături de mai mulţi parteneri două ansambluri rezidenţiale în Alba Iulia şi Sebeş, sub brandul Transalpina

Bărbatul de 72 de ani a intrat să se scalde în mare şi nu a mai ieşit la mal. După 40 de minute, apropiaţii au anunţat salvatorii care au început imediat să-l

PNL solicită Guvernului să retragă proiectul de rectificare bugetară, susţinând că este "un buget fals", potrivit purtătorului de cuvânt al PNL, Ionel Dancă. "Premierul Viorica Dăncilă, care

Pentru cei mai mulţi oameni, 9 august 2007 era o zi de vară destul de obişnuită. Bursa de acţiuni scădea cu 3%, un plonjon suficient de puternic pentru a ajunge în titlurile ziarelor mari, dar nimic ieşit din comun care să creeze panică pe

Peste jumătate dintre tinerii români (53%) cu vârste între 18 şi 25 de ani iau în calcul deschiderea propriei afaceri, conform unui studiu Ipsos MORI. Procentul din România este cel mai ridicat din

Mihai Leu a reușit a cincea victorii din șase posibile în Campionatul Național de Viteză în Coastă și este la un singur pas de a deveni campion în a treia disciplină sportivă după box și raliuri. La 50 de ani, fostul mare

Justiţia română a băgat la sertar probele video ale abuzurilor sexuale comise de fostul episcop Corneliu Bârlădeanu asupra elevilor de la Seminarul Teologic Ioan Gură de Aur din

În primele şase luni din 2019, Apolodor a finalizat, ca subantreprenor de specialitate, lucrările de construcţii la Centrul de Proiectare Renault, centrul comercial Ikea Pallady şi infrastructura celor cinci subsoluri ale clădirii de birouri

Într-un an compania îşi propune să vândă circa 2.000 de

Un cioban de 44 de ani, din judeţul Hunedoara, este cercetat de poliţişti după ce, în cursul zilei de miercuri, a sunat de cinci ori la numărul de urgenţă 112 şi a reclamat că ar fi fost răpit de

Banca Comercială Română (BCR) scoate la vânzare clădirea Bucharest Financial Plaza, unde îşi are sediul în prezent. Clădirea are o suprafaţă de 26.300 de metri pătraţi închiriabili şi este evaluată la peste 45 de milioane de

Premierul Viorica i-a cerut joi, în şedinţa de Guvern, ministrului Justiţiei, Ana Birchall, să finalizeze „în regim de urgenţă” analiza care vizează legislaţia penală în cazul infracţiunilor grave şi foarte grave. Dăncilă i-a mai

Scene incredibile au fost suprinse pe bulevardul Bucureşti din Baia Mare, una dintre cele mai circulate artere din municipiu. Un băimărean în vârstă de 25 de ani s-a masturbat în văzul lumii, nefiind deranjat de ochii curioşilor. Poliţiştii

Coca-Cola HBC România, liderul pieţei de băuturi răcoritoare, a avut în primul semestru volume mai mari cu 1-3% (low single digit), arată datele din ultimul raport al

Vitoria Guimaraes a câștigat în deplasarea de la Ventspils (Letonia), scor 3-0, și e ca și calificată în play-off-ul Europa League, acolo unde va înfrunta câștigătoarea dintre FCSB și Mlada Boleslav. Prima manșă a play-off-ul Europa League