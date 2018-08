SIMONA HALEP - ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA // Prima reacție a liderului mondial după calificarea dramatică în optimi la Montreal: "Sunt puțin «moartă»" 10.08.2018

Simona Halep (1 WTA) a câștigat un meci epuizant la Rogers Cup cu Anastasia Pavlyuchenkova (28 WTA), scor 7-6 (9), 4-6, 7-5, după 3 ore și 10 minute de joc. Jucătoarea noastră a reușit o revenire miraculoasă în devisiv, revenind de la 2-4 în ciuda problemelor cu care s-a confruntat la piciorul drept. În optimi, Simona va juca la noapte, la o oră ce va fi anunțată ulterior, cu Venus Williams (14 WTA). ...

